España

Groenlandia no es tan grande como la ves en el mapa: la distorsión que engaña al mundo

La forma en que se dibujan los mapas cambia la percepción del tamaño de los países

Guardar
Representación habitual de Groenlandia en
Representación habitual de Groenlandia en un mapa (Freepik)

Durante décadas, Groenlandia ha ocupado un lugar estratégico en el tablero internacional. Su ubicación en el Ártico, sus vastos recursos naturales y su potencial geopolítico han despertado el interés de potencias como Estados Unidos.

En 2019, el presidente Donald Trump sorprendió al mundo al sugerir la posibilidad de comprar Groenlandia, debido a la importancia que tendría para las rutas comerciales y la extracción de minerales, generando reacciones tanto en Dinamarca, país al que pertenece el territorio, como en la comunidad internacional.

Este episodio puso a Groenlandia en el centro del debate global, una situación que ha vuelto al primer plano tras el regreso de Trump al poder en 2025 y sus constantes muestras de deseo de hacerse con la isla sin importar el método. Sin embargo, muchas personas que observan el mapa mundial tienden a sobrestimar su verdadera dimensión.

Proyección de Mercator

La imagen que la mayoría tiene sobre el tamaño de Groenlandia está fuertemente condicionada por el tipo de mapa que se utiliza para representarla. Aunque en muchos mapas aparece como una gigantesca masa de tierra, casi del tamaño de África, la realidad es muy distinta.

Roberto Brasero, periodista y presentador español especializado en meteorología, advierte que “Groenlandia no es tan grande como aparenta en un mapa”. Esta afirmación cobra relevancia en la era digital, donde servicios como Google Maps siguen empleando la llamada “proyección cilíndrica”, una técnica cartográfica desarrollada en el siglo dieciséis por Gerardo Mercator.

Mapa de mercator
Mapa de mercator

La proyección de Mercator se diseñó en un contexto en el que la navegación marítima era prioritaria, ya que permite trazar rutas rectas sobre el océano. Sin embargo, al transformar la esfera terrestre en una superficie plana, esta técnica distorsiona el tamaño real de los territorios, sobre todo a medida que se acercan a los polos. Según Brasero, “los mapas que usamos, incluso el que usa Google Maps, no reflejan el tamaño real de estos territorios. Aparecen más grandes de lo que son”.

El mecanismo es sencillo de imaginar: la esfera del planeta se proyecta sobre las paredes interiores de un cilindro. Esta representación exagera las dimensiones de las regiones situadas en latitudes extremas, como Groenlandia y la Antártida.

Por eso, en muchos mapas, Groenlandia parece rivalizar en tamaño con África, cuando en realidad África es unas catorce veces más grande. Brasero señala que “hay un problema en este sistema y es que hacia los extremos, hacia los polos, se va deformando y ahí los territorios aparecen más grandes”.

Efecto en otros territorios

Este efecto de agrandamiento afecta también a otras regiones del norte, como Alaska, que suele parecer equiparable a Brasil, aunque es cinco veces más pequeña en superficie. Países como Suecia también sufren esta distorsión, ya que en los mapas puede parecer más grande que Madagascar, aunque ambos tienen áreas similares. El caso más notable sigue siendo Groenlandia: su superficie real es de poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados, mientras que África supera los 30 millones.

La persistencia de este mito visual no es un detalle menor. La forma en que percibimos la escala de Groenlandia y otras regiones polares influye en la manera en que se discuten temas clave como el cambio climático, la explotación de recursos naturales y la geopolítica ártica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado este viernes que su Administración hará "algo" con Groenlandia", en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país. (Fuente: White House / EBS)

El tamaño aparente de Groenlandia refuerza la idea de que se trata de un territorio inmenso y casi inabarcable, cuando en realidad, su población ronda apenas los 56.000 habitantes y gran parte de su superficie permanece cubierta de hielo durante todo el año.

El mito de la Groenlandia gigantesca se mantiene por la persistencia de mapas basados en la proyección de Mercator. Como resume Brasero: “Así que sí, Groenlandia, Mister Trump, it’s not so big”. El tamaño de Groenlandia en los mapas es sólo una ilusión óptica, consecuencia de una herramienta cartográfica que, aunque útil para la navegación, no representa fielmente las proporciones del planeta.

Temas Relacionados

GroenlandiaDinamarcaDonald TrumpEstados UnidosMapaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo está el euro frente al dólar este 30 de enero

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Cómo está el euro frente

Predicción del tiempo en Zaragoza para este 30 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del tiempo en Zaragoza

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | La Aemet activa para el viernes el aviso rojo por el temporal marítimo en gran parte de la costa de Galicia

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras

Última hora de la borrasca

Clima en Valencia: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: pronóstico de

España dedica la mitad que Europa a cuidados y mantiene su sistema con trabajo familiar y migrante dos décadas después de la ley de dependencia

La financiación pública sigue lejos de la media europea, las largas listas de espera persisten y el empleo en el sector se apoya en precariedad e irregularidad, según un informe de Fedea

España dedica la mitad que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso paga 18,2 millones para

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

PSOE y Más Madrid diseñan con un alcalde independiente un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Cómo está el euro frente

Cómo está el euro frente al dólar este 30 de enero

España dedica la mitad que Europa a cuidados y mantiene su sistema con trabajo familiar y migrante dos décadas después de la ley de dependencia

El mercado hipotecario español gira hacia la estabilidad: la hipoteca fija domina tras un año de récords y cambios

Comprobar Super ONCE: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 29 de enero de 2026

Ignacio de la Calzada, abogado: “Solo te vas a poder ir de un trabajo de cuatro formas”

DEPORTES

Chattanooga, la sede de España

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla