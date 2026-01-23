Belén Rodríguez se queda en 'GH Dúo' tras una ajustada expulsión con John Guts

Antes de que se conociera el desenlace de la votación, las tensiones en la casa de 'Gran Hermano Dúo' ya habían alcanzado niveles considerables, con Anita Williams advirtiendo su posible abandono si Cristina Piaget continuaba comportándose de la misma manera, según detalló el medio. En este contexto de desacuerdos y rivalidades, el programa experimentó su primera expulsión de la edición, dejando fuera a John Guts en una de las votaciones más reñidas hasta el momento, mientras que Belén Rodríguez logró continuar en el concurso gracias al respaldo de la audiencia.

De acuerdo con lo reportado por el medio, la dinámica de convivencia desde los primeros días se centró en los conflictos en torno a Cristina Piaget, quien había sido identificada por sus compañeros como la “enemiga común”. La situación cambió cuando los espectadores intervinieron designándola como la primera salvada de la noche a través de la votación, lo que le permitió conservar su lugar en el reality y ocasionó sorpresa entre los concursantes.

La noticia de la salvación de Cristina generó reacciones inmediatas entre los habitantes de la casa. Las discusiones previas no solo persistieron, sino que también escalaron, como señaló la fuente, y Anita Williams manifestó abiertamente su incomodidad frente a la posibilidad de seguir compartiendo espacio con Cristina. Las diferencias entre los concursantes se ampliaron hasta desembocar en un ambiente donde las alianzas y enemistades influían directamente en el desarrollo del programa y en la exposición de cada participante ante el público votante.

Cuando Cristina Piaget volvió a la convivencia tras ser salvada, el foco se desplazó hacia Belén Rodríguez y John Guts, quienes, a pesar de haber formado trío con Carmen Borrego en el inicio de la edición, enfrentaron fricciones que terminaron por distanciarles, según explicó el medio. La situación derivó en que tanto Belén como John quedaran nominados hacia el tramo final de la gala, justo después de que la audiencia decidiera la continuidad de Cristina.

En medio de la incertidumbre, minutos antes del veredicto, Belén compartió con sus compañeros su autocrítica sobre el papel desempeñado hasta entonces. “Pienso que las galas no me favorecen, lo podría haber hecho diferente pero hubiera dejado de ser yo”, expresó, de acuerdo con las declaraciones difundidas. Por su parte, John Guts manifestó su agradecimiento: “No tengo nada que pedir, solo agradecer el apoyo y esa votación que me da a mí bastantes ganas. Conozco mi lugar, estoy jugando de visitante aquí”, palabras recogidas por el medio.

La expulsión de John marcó un punto relevante en el desarrollo del concurso, de acuerdo con lo narrado por la fuente. El desenlace de la votación, que resultó especialmente ajustado, dejó a Belén Rodríguez visiblemente emocionada y agradecida con la audiencia por su apoyo. “Tenía mucho miedo a salir la primera expulsada, ya bastante ridículo he hecho sin acertar nada de Gran Hermano, ya nadie me va a contratar para comentar ningún reality”, expresó Belén antes de regresar al grupo, según publicó el medio.

El episodio ilustró la intensidad de los primeros días dentro de la casa, con el público desempeñando un papel determinante al decidir no solo la permanencia de los participantes, sino también la dirección que toma la convivencia y las estrategias de los concursantes. Según detalló la fuente, el panorama tras la salida de John introduce nuevas dinámicas y retos para quienes continúan en la competencia, en especial para Belén, que debe afrontar las próximas jornadas bajo la presión de haber sobrevivido a la votación más competitiva vivida hasta ahora.

La primera expulsión de la temporada acentuó la fragmentación entre los grupos de la casa, según consignó el medio, mientras los responsables del programa y el público observan cómo evolucionan alianzas y enfrentamientos. La experiencia de John Guts como expulsado y las reacciones de Belén Rodríguez dan cuenta de la carga emocional y la incertidumbre constante que define esta etapa del reality.