Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un club de baloncesto

Este año se pagará 1.815.000 euros. La misma cantidad en 2027. En 2028 el abono será de 7.163.200 euros. Y en 2029, de 7.477.800 euros. En total, 18.271.000 euros. Es lo que pagará el Gobierno de regional que preside Isabel Díaz Ayuso a la Federación Española de Baloncesto para que la capital sea la sede del próximo ‘Eurobasket FIBA masculino 2029′. Una competición para la que no hay fecha oficial, pero que se disputará en el ‘Madrid Arena’ y en el estadio Santiago Bernabéu (el partido oficial). La Comunidad de Madrid sigue apostando porque los grandes eventos deportivos se celebren en la región (veáse el futuro Gran Premio de Fórmula 1 o el partido de la NFL norteamericana).

La Consejería de Turismo, Deporte y Cultura ya ha firmado con la federación el convenio que hará que la selección española juegue en Madrid los partidos de la fase de grupos para poder clasificarse a la fase final de la competición en 2029, una fase final que contará con 16 partidos. La Comunidad de Madrid deja claro que no estamos ante un convenio publicitario, aunque el torneo “va a producir un cierto retorno publicitario a favor de la Comunidad de Madrid, no es este el objeto principal del convenio, por lo que el pago de la aportación económica no debe ser objeto de un contrato de patrocinio publicitario”. Se trata de un convenio de colaboración que fomentará el crecimiento de este deporte en la región y conllevará un fuerte retorno económico para las arcas madrileñas.

El baloncesto es el tercer deporte en importancia en la Comunidad de Madrid si se analiza el número de licencias, tras el fútbol y el golf, con 84.078 federados, de los cuales 57.787 son licencias masculinas y 26.291, femeninas. Además, el baloncesto cuenta con 540 clubes en la región. Además, en el marco del programa de ‘Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid’, la modalidad de baloncesto es una de las más demandadas por los escolares madrileños, generando 180 escuelas deportivas. “La organización del campeonato puede suponer una plataforma proactiva de salud e integración social; puede generar oportunidades de trabajo temporal y actividad económica, y fortalecer el movimiento de voluntariado, generando alianzas con la universidad, clubes locales y asociaciones deportivas madrileñas”, explican desde la Consejería.

Partido de la selección española de baloncesto contra Eslovaquia: 84-71.

El “dudable impacto económico” que tendrá en Madrid el evento también se ha tenido en cuenta. La edición del Eurobasket de 2022, que se celebró conjuntamente en Alemania, República Checa, Georgia e Italia, arrojó las siguientes cifras: una asistencia total de más de 650.000 espectadores a lo largo de los 14 días del evento, de los que 170.000 no eran residentes de las ciudades sede, con más de 50.000 nacionales de otros países. El tiempo de emisión en TV y streaming fue de 4.476 horas con una audiencia acumulada de 303 millones de espectadores. El retorno económico para las sedes ascendió a más de 270 millones de euros: 227 millones por los gastos de los asistentes, 39 millones de euros de impacto mediático generado por televisión y cobertura en redes sociales, cuatro millones de euros de impacto social a través del aumento de la actividad física de la población y de la mejora de la cualificación de los voluntarios, y 600.000 euros de impacto medioambiental.

Cláusulas del convenio

La Comunidad de Madrid tendrá derecho a estar presente en todas las comunicaciones y actos de difusión del evento que realice la Federación en la sede de Madrid. Y en los partidos que se disputen en el ‘Movistar Arena’ y en el inaugural del Santiago Bernabéu, la Comunidad también tendrá derecho a disponer de soportes promocionales en la pista de juego, en zona de 10 metros delante de mesa de anotadores, o en cada una de las líneas de fondo. A los que hay que añadir los tradicionales anuncios en los videomarcadores antes de cada uno de los partidos disputados en la sede madrileña. Sin olvidar las 150 entradas gratis y 30 invitaciones VIP que la federación dará al Gobierno regional por partido. Estas últimas con derecho a catering. “En el estadio Santiago Bernabéu se ampliará el número de entradas hasta un máximo de 500 unidades, de las que 50 unidades serán de categoría VIP y 150 de categoría 1″, señala el convenio.

El gobierno regional nunca había pagado tanto por un patrocinio de estas características desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta (2019). De momento, existen dos alternativas de fechas para la celebración del campeonato, que se decidirán y comunicarán por la FIBA en diciembre de 2026: del 21 de agosto al 9 de septiembre de 2029, o del 28 de agosto al 16 de septiembre de 2029.