Todos los detalles de la presencia del rey Felipe y la reina Letizia a la misa funeral en Huelva en honor a las víctimas del accidente de Adamuz

Se desplegará un amplio protocolo de seguridad en el acto abierto al público que dará comienzo a las 18:00 horas

Los reyes Felipe y Letizia
Los reyes Felipe y Letizia a su llegada a la zona en la que se produjo el pasado domingo el accidente ferroviario en Adamuz. (EFE/ Jorge Zapata)

Este jueves 29 de enero por la tarde, Huelva acogerá la misa funeral en honor a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, un acto al que asistirán los reyes Felipe y Letizia. Bajo una atmósfera de recogimiento y pesar aún muy presente, la ciudad ha centrado todos sus esfuerzos en garantizar la seguridad y el respeto debido para un homenaje de estas características.

La ceremonia dará comienzo a las 18:00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín, espacio elegido para poder acoger a todos los asistentes. Según recoge Semana, para facilitar el acceso ordenado y seguro al recinto, las puertas se abrirán dos horas antes de la llegada de los monarcas y se cerrarán completamente a las 17:30 horas, siguiendo un estricto protocolo detallado por la Diócesis de Huelva.

Esta organización ha dispuesto un lugar preferente para los familiares directos de las víctimas y ha habilitado 500 sillas en total. La importancia de este acto para la ciudad y para los afectados ha llevado a la presencia de un dispositivo sanitario formado por un equipo móvil de emergencias 061, con ambulancia, médicos y personal de enfermería, preparados para atender cualquier eventualidad durante la celebración, que espera una gran carga emocional.

Las imágenes de la visita de Sus Majestades los reyes Felipe VI y Letizia al lugar del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, que han generado polémica.

El protocolo de seguridad

Siguiendo la normativa de seguridad, en los días previos se ha insistido entre los ciudadanos en la relevancia de respetar las instrucciones tanto de la organización como de los equipos de protección, incluido el personal especializado que protegerá, de forma discreta pero constante, a los reyes Felipe y Letizia.

La zona próxima al recinto ha quedado acordonada y con el aparcamiento restringido, incentivando así a los asistentes a optar por el transporte público para evitar complicaciones de movilidad. La misa, que oficiará el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha estado marcada por una emoción profunda, en homenaje a las vidas perdidas en el trágico accidente, que dejó 27 onubenses fallecidos.

El blindaje ensayado

El esquema de protección desplegado ha seguido pautas ya ensayadas en anteriores ocasiones solemnes, como lo fue el funeral de la Dana el año pasado. Según el citado medio, la Casa Real ha vuelto a confiar en una organización integral coordinada por Miguel Ángel Alarcón, Jefe de Seguridad de la institución.

Los reyes Felipe VI y
Los reyes Felipe VI y Letizia visitan Adamuz para ofrecer su apoyo a las víctimas del accidente(Francisco J. Olmo / Europa Press).

Alarcón se encargará de velar por la seguridad de los reyes mediante una estrecha colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional: en el dispositivo participan agentes especializados como los Tedax, guías caninos de detección de explosivos y efectivos que supervisan el subsuelo del recinto.

Aunque la Casa Real nunca revela el número exacto de profesionales ni sus funciones concretas, por razones evidentes de seguridad, se conoce que los monarcas cuentan con una escolta de alta preparación en todos sus desplazamientos públicos, especialmente en eventos de estas características.

El propósito de la misa

Durante la misa, los monarcas tendrán ocasión de transmitir sus condolencias a las familias de los fallecidos y heridos, extendiendo su apoyo directo en un gesto que también servirá para reconocer públicamente el trabajo de los servicios de emergencia y los voluntarios que colaboraron en las labores de rescate tras el accidente de Adamuz, sucedido el pasado 18 de enero.

Los reyes visitan el lugar
Los reyes visitan el lugar del accidente de trenes en Adamuz (EFE/ Jorge Zapata)

El propósito último de la ceremonia es permitir que el mayor número posible de onubenses acompañen a las familias en un ambiente de recogimiento y respeto, ya que será un evento abierto al público. En el acto participarán también autoridades como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se reencuentra con los reyes tras su reciente polémica, el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno y otros miembros del Gobierno, que han compartido tribuna con los Reyes.

