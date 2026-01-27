España

Comprobar Euromillones: resultados del último sorteo de hoy martes 27 de enero de 2026

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Guardar
Los Euromillones se celebra dos
Los Euromillones se celebra dos veces a la semana, todos los martes y viernes. (Infobae/Jovani Pérez)

Euromillones, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, dio a conocer los números ganadores de su último sorteo, publicados por Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de Euromillones se celebra dos veces a la semana, cada martes y viernes. Se lleva a cabo a las 21:00 horas en París, Francia, pero cuenta con la participación de ocho países más: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza.

Resultados ganadores del Euromillones

  • Fecha: martes 27 de enero de 2026.
  • Combinación ganadora: 04, 23, 42, 43 y 47.
  • Estrellas: 03 09.
  • Millonario: X H X 8 6 8 6 9.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un plazo de caducidad, el cual se encuentra en el reverso. En el caso de Euromillones, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el único instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo se juega Euromillones?

Como cada martes, se
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de la Euromillones (Loterías y Apuestas del Estado)

Solo necesitas 2.5 euros para participar en el sorteo de Euromillones y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros en premios.

La apuesta de Euromillones consiste en seleccionar cinco números de una tabla de 50, dígitos que van desde el 1 y hasta el 50, así como dos “estrellas”, es decir, dos números entre el 1 y el 12. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con Euromillones puedes ganar un premio desde los dos aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 200 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Euromillones
Los pasos para jugar Euromillones son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

EuromillonesComprobar Euromillonesespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Elsa Pataky, la discreta compañía de Chris Hemsworth en su visita a Madrid: el matrimonio mantiene su rutina habitual desde España

La pareja ha acudido al país natal de la actriz, ya que Hemsworth presenta su película ‘Ruta de Escape’

Elsa Pataky, la discreta compañía

Un hombre que sufrió un accidente de tráfico pide más dinero a su aseguradora: la Justicia lo rechaza porque es “independiente” para hacer “las tareas de la vida diaria”

La Audiencia Provincial de Lugo confirma la indemnización y solo da la razón al demandante en el cálculo de los intereses

Un hombre que sufrió un

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

Despedido un controlador de zona azul por aparcar sin pagar y usar una tarjeta de movilidad reducida ajena

El trabajador alegó que existía un acuerdo verbal entre él y la empresa

Despedido un controlador de zona

La ciudad europea perfecta para una escapada de fin de semana: canales, flores y secretos

Ámsterdam concentra gran cantidad de espacios museísticos de referencia internacional

La ciudad europea perfecta para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | La Generalitat destinará 1.828 millones de euros a Rodalies con el nuevo plan de inversión

Felipe González cuestiona la gestión ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gelida: “Los que saben de esto han dimitido para que los que no saben sigan”

El Servicio Vasco de Salud confirma la vacunación con dosis caducadas a 253 personas, la mayoría bebés

Feijóo reclama a Sánchez separar la subida de las pensiones del decreto ómnibus: “Deje de convertir a los pensionistas en rehenes de la inquiokupación”

Patxi López no ve capaz a Feijóo “de comprender más de un folio” ante la explicación de Puente sobre el accidente

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

La regularización de migrantes beneficiará a hostelería, construcción y campo: los extranjeros aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social

Sorteo 4 de Triplex de la Once: resultados de este lunes 27 de enero del 2026

Alquilar se convierte en una carrera de obstáculos: la demanda de vivienda crece un 14% y en algunas ciudades se duplica

Los dueños de patinetes eléctricos se enfrentan a multas de hasta 800 euros: deberán inscribirlos en la DGT y tener seguro obligatorio

DEPORTES

Dro y el crimen de

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1

Las palabras de Alcaraz tras vencer a De Miñaur en el Open de Australia: “Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando”

Alcaraz rompe su techo en el Open de Australia para meterse en semifinales tras imponerse a De Miñaur