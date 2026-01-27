Juan Carlos I no estuvo en el funeral de Irene de Grecia, pero sí habría acudido a una exclusiva celebración en Suiza

Juan Carlos I, en su entrevista para 'Secrets d'Histoire' (France 3)

La princesa Irene de Grecia fue enterrada el pasado 19 de enero en Atenas, la tierra que siempre sintió como su hogar. Su fallecimiento se había comunicado oficialmente cuatro días antes, el 15 de enero, dando comienzo a una serie de actos de despedida que se desarrollaron entre Madrid y Grecia y que estuvieron marcados por la emoción y la discreción propias de la Casa Real.

El primer adiós tuvo lugar el 16 de enero, con la instalación de la capilla ardiente en el palacio de la Zarzuela, un espacio reservado al ámbito más íntimo de la familia. Al día siguiente, el sábado 17, se celebró un responso en la catedral ortodoxa de Madrid, un gesto profundamente simbólico que subrayó el vínculo espiritual y cultural de la princesa Irene con la fe ortodoxa.

Los reyes y sus hijas, la reina Emérita, así como las hermanas del Felipe y sus hijos, acuden al funeral de Irene de Grecia. (CASA DEL REY)

Finalmente, el lunes 19, sus restos mortales recibieron sepultura en el cementerio de Tatoi, donde reposan numerosos miembros de la familia real griega.

El gran ausente, su cuñado Juan Carlos

Desde el primer momento, la Casa Real española informó de que Juan Carlos I no acudiría a ninguno de los actos, ni en Madrid ni en Grecia. El rey emérito, de 88 años y cuñado de la fallecida, no habría podido viajar por recomendación médica, tal y afirmó Jaleos. Al parecer, los facultativos le habrían desaconsejado realizar desplazamientos largos debido a su estado de salud, una explicación que pretendía zanjar cualquier especulación.

La princesa Irene de Grecia ha sido enterrada en Tatoi, Atenas, en el mismo cementerio en el que reposan los restos mortales de sus padres, los reyes Pablo I y Federica, y de su hermano, el rey Constantino II

Sin embargo, este lunes ha salido a la luz una información que ha generado sorpresa. Según ha revelado Informalia en una pieza firmada por Beatriz Cortázar, el rey emérito se encontraría el 15 de enero en Suiza, coincidiendo con la fecha en la que se hacía público el fallecimiento de la princesa Irene. Juan Carlos I habría asistido en Ginebra a la celebración privada del 74 cumpleaños del rey Fuad II de Egipto, un encuentro exclusivo que reunió a amigos, familiares y diversas personalidades del ámbito internacional.

El rey Han Carlos junto al Jeque Khaled Al-Badr Muhammad Al-Ahmed Al-Sabah en una imagen del 15 de enero. (Instagram @kbmalsabah)

Las imágenes publicadas muestran al emérito relajado y con atuendo deportivo, posando junto al jeque Sheikh Khalid Al Badr Mohammed Ahmed Al-Sabah, presidente de las Federaciones Asiáticas de Juegos Acuáticos en Kuwait. La fotografía, compartida por uno de los asistentes, está fechada precisamente el 15 de enero, lo que ha reavivado el debate sobre la verdadera situación del exmonarca en esos días.

Según el citado medio, la celebración tuvo lugar en un local de lujo, identificado como El bar de Berg imagen genes difundida. La elección de Ginebra no es casual: en esta ciudad reside la infanta Cristina, quien sí se desplazó posteriormente tanto a España como a Grecia para despedirse de su tía.

Juan Carlos I en una imagen de archivo. (Europa Press)

Juan Carlos I lleva casi seis años residiendo en Abu Dabi, y por el momento no se contempla un regreso definitivo a España. No obstante, en los últimos años ha realizado visitas puntuales a nuestro país, principalmente con motivo de las regatas en Sanxenxo (Pontevedra) y para asistir a actos privados de gran carga simbólica, como la entrega del toisón de oro a la reina Sofía el pasado 6 de diciembre o la celebración del 18 cumpleaños de la princesa Leonor en 2023.