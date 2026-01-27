FACUA denuncia a la Falange ante Consumo por “difrazar como donativos” la venta de productos en su página web

Facua-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia contra La Falange ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El motivo, según la organización de consumidores, es que la formación política “disfraza como donativos” la venta de productos a través de su página web y no informa sobre el derecho de desistimiento.

La denuncia parte de un análisis de la propia web de La Falange, donde existe un apartado denominado “Tienda” que ofrece artículos como banderas, pegatinas, libros, llaveros o camisetas. Cada uno de estos productos aparece vinculado a una cantidad económica cerrada, sin posibilidad de que el usuario realice una aportación voluntaria.

Facua sostiene que esta práctica equivale, en la realidad, a una compraventa encubierta, ya que el usuario no accede a una plataforma de donaciones libres, sino a un espacio donde se ofertan productos concretos a cambio de importes fijos, lo que contradice el carácter voluntario que debería tener una donación.

Facua advierte que este método podría interpretarse como una simulación contractual cuyo fin sería esquivar la normativa fiscal, de consumo y de comercio electrónico aplicable en una compraventa ordinaria, así como evitar las obligaciones de información y protección que la ley establece para los consumidores y usuarios. La asociación señala también que la web de La Falange no ofrece al usuario información clara sobre el derecho de desistimiento, la fiscalidad aplicable ni los posibles gastos adicionales de la transacción.

La denuncia de Facua hace referencia específica al artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que regula la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Para la asociación, la venta de estos productos, presentada como si se tratara de donativos, infringe lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que regula la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Este artículo establece la obligación de informar sobre el precio final completo en cualquier oferta comercial, incluidos los impuestos y los gastos adicionales que se puedan repercutir al consumidor.

Facua considera, debido a esto, que La Falange está incurriendo en una práctica comercial “desleal y engañosa”. La asociación argumenta que la formación política lleva a cabo una actividad de compraventa “encubierta”, articulada mediante “una simulación contractual destinada a eludir de forma ‘consciente y sistemática’ la aplicación de la normativa de consumo y fiscalidad, lo que priva a los consumidores de los derechos y garantías que legalmente les corresponden”.

Por último, la denuncia menciona el artículo 5 de la Ley 3/1991, que define como desleal toda práctica que, utilizando información falsa o presentada de forma ambigua, pueda llevar al consumidor a equivocarse y modificar su comportamiento económico, en particular cuando afecta al precio o a la manera en que este se determina.

La Dirección General de Consumo deberá determinar ahora si la actividad de La Falange se ajusta a la normativa vigente y si corresponde la adopción de medidas frente a esta práctica. Facua mantiene su petición de que se garantice la protección de los consumidores y usuarios en la venta de productos a través de internet, y que se asegure el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de información y derechos del comprador.