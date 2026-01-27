España

Facua denuncia a la Falange ante Consumo por “difrazar como donativos” la venta de productos en su página web

Según la asociación, Falange estaría incurriendo en una práctica comercial “desleal y engañosa” al ofrecer productos por cuantías económicas cerradas, lo que contradice el carácter voluntario que debería tener una donación

Guardar
FACUA denuncia a la Falange
FACUA denuncia a la Falange ante Consumo por “difrazar como donativos” la venta de productos en su página web

Facua-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia contra La Falange ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El motivo, según la organización de consumidores, es que la formación política “disfraza como donativos” la venta de productos a través de su página web y no informa sobre el derecho de desistimiento.

La denuncia parte de un análisis de la propia web de La Falange, donde existe un apartado denominado “Tienda” que ofrece artículos como banderas, pegatinas, libros, llaveros o camisetas. Cada uno de estos productos aparece vinculado a una cantidad económica cerrada, sin posibilidad de que el usuario realice una aportación voluntaria.

Facua sostiene que esta práctica equivale, en la realidad, a una compraventa encubierta, ya que el usuario no accede a una plataforma de donaciones libres, sino a un espacio donde se ofertan productos concretos a cambio de importes fijos, lo que contradice el carácter voluntario que debería tener una donación.

FACUA considera que La Falange está incurriendo en una práctica comercial “desleal y engañosa”

Facua advierte que este método podría interpretarse como una simulación contractual cuyo fin sería esquivar la normativa fiscal, de consumo y de comercio electrónico aplicable en una compraventa ordinaria, así como evitar las obligaciones de información y protección que la ley establece para los consumidores y usuarios. La asociación señala también que la web de La Falange no ofrece al usuario información clara sobre el derecho de desistimiento, la fiscalidad aplicable ni los posibles gastos adicionales de la transacción.

La denuncia de Facua hace referencia específica al artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que regula la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Para la asociación, la venta de estos productos, presentada como si se tratara de donativos, infringe lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que regula la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Este artículo establece la obligación de informar sobre el precio final completo en cualquier oferta comercial, incluidos los impuestos y los gastos adicionales que se puedan repercutir al consumidor.

Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción, recuerda que numerosas tiendas venden dispositivos "fake", por lo que conviene mirar el listado de la DGT.

Facua considera, debido a esto, que La Falange está incurriendo en una práctica comercial “desleal y engañosa”. La asociación argumenta que la formación política lleva a cabo una actividad de compraventa “encubierta”, articulada mediante “una simulación contractual destinada a eludir de forma ‘consciente y sistemática’ la aplicación de la normativa de consumo y fiscalidad, lo que priva a los consumidores de los derechos y garantías que legalmente les corresponden”.

Por último, la denuncia menciona el artículo 5 de la Ley 3/1991, que define como desleal toda práctica que, utilizando información falsa o presentada de forma ambigua, pueda llevar al consumidor a equivocarse y modificar su comportamiento económico, en particular cuando afecta al precio o a la manera en que este se determina.

La Dirección General de Consumo deberá determinar ahora si la actividad de La Falange se ajusta a la normativa vigente y si corresponde la adopción de medidas frente a esta práctica. Facua mantiene su petición de que se garantice la protección de los consumidores y usuarios en la venta de productos a través de internet, y que se asegure el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de información y derechos del comprador.

Temas Relacionados

FACUADonacionesDonativosDenunciasConsumoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una sola ración de este pescado cubre más de la cantidad recomendada de vitamina B12: es antioxidante y bajo en grasas

Este pescado blanco tiene un contenido calórico mínimo y es rico en vitaminas y minerales

Una sola ración de este

Las claves de la regularización de migrantes en situación irregular: se podrá solicitar a partir de abril y se tramitará en tres meses

Los solicitantes deben acreditar al menos cinco meses de residencia efectiva en España antes del 31 de diciembre de 2025. La medida contempla la protección de la unidad familiar

Las claves de la regularización

La pensión media sube un 4,5% en un año y alcanza los 1.363 euros mensuales

La nómina de enero incluye la revisión anual prevista en la reforma de 2021 y beneficia a más de 10 millones de personas

La pensión media sube un

Las 5 técnicas para discutir menos con tu pareja, según una educadora matrimonial

La experta, Michele Weiner-Davis, comparte los trucos más efectivos para evitar las discusiones sin sentido

Las 5 técnicas para discutir

El antisemitismo alcanza niveles “alarmantemente altos” en las aulas: el 78% de los profesores europeos han vivido incidentes contra los judíos

Un informe de la Unesco certifica que el antisemitismo y la negación del Holocausto han alcanzado “niveles nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial”

El antisemitismo alcanza niveles “alarmantemente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ni Sánchez ni Puente: Montero

Ni Sánchez ni Puente: Montero representará al Gobierno en la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano cubano al considerar que el acoso laboral alegado no constituye una persecución personal

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | La caída de Rodalies del lunes se debió a un “fallo de software”

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a su hija mayor de edad por independencia económica, pero la Justicia lo rechaza: gana una media de 200 euros al mes

Un hombre denuncia a Telefónica por incluir sus datos personales en la lista de morosos: el juez da la razón a la operadora porque hay una deuda “real, vencida y exigible”

ECONOMÍA

La pensión media sube un

La pensión media sube un 4,5% en un año y alcanza los 1.363 euros mensuales

Qué pasa si faltas al trabajo sin justificación: la ley permite que acabe en despido

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 27 enero

Yolanda Díaz aclara que la propuesta a la CEOE “no va de bonificaciones fiscales” sino de “incentivos” para “sacar del SMI a la gente trabajadora”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”