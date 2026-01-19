Facua avisa a los viajeros del AVE entre Madrid y Andalucía de sus derechos tras la suspensión del servicio

Facua-Consumidores en Acción ha recordado los derechos de los usuarios tras la suspensión este lunes de los trenes AVE entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) de este domingo, entre ellos la posibilidad de solicitar la devolución íntegra del billete o viajar mediante el transporte alternativo que ofrezca la compañía.

La organización, en primer lugar, ha mostrado sus condolencias a las familias de los fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz y ha subrayado que "confía en que la investigación determine las causas".

En concreto, la asociación ha querido poner en valor el "extraordinario" trabajo llevado a cabo por los profesionales sanitarios, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y el resto de profesionales que vienen trabajando en la tragedia así como la solidaridad mostrada por los vecinos de Adamuz y otros municipios de la zona para atender a los heridos.

Asimismo, Facua ha destacado la inmediata reacción del Gobierno de España, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de la comarca cordobesa del Alto Guadalquivir para movilizar a los efectivos humanos y materiales necesarios así como la colaboración de otras comunidades autónomas.

Facua ha instado a los ciudadanos "a no dar pábulo a los bulos sobre el origen de la tragedia que numerosos pseudoperiodistas y otros agitadores de extrema derecha vienen difundiendo en las redes sociales, entre los que destaca que el Gobierno se habría desentendido de llevar a cabo inversiones de mantenimiento en la vía donde se ha producido el descarrilamiento".

Se da la circunstancia de que se trata de una vía en la que se ha llevado a cabo una inversión de 700 millones de euros y de que hace solo ocho meses que finalizaron las obras en el tramo del accidente.

Por su parte, Iryo ha informado de que el tren que descarriló fue fabricado en 2022 y pasó por su último control la semana pasada.

DERECHOS DE LOS PASAJEROS

En cuanto a la suspensión de la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante todo este lunes, Facua ha venido recibiendo numerosas consultas de afectados sobre sus derechos.

En este sentido, la decisión de Adif implica el derecho del usuario a que la compañía ferroviaria ponga a su disposición un transporte alternativo para llegar a su destino lo antes posible o en una fecha posterior que convenga al viajero.

El usuario puede optar por que su compañía le devuelva la totalidad del importe del billete o viajar en el transporte alternativo que le facilite.

Si no habilita este transporte en un máximo de 100 minutos desde la hora prevista de salida y el pasajero lo tiene que contratar por su cuenta, tiene derecho a que la compañía le abone el coste del viaje en autocar.

También puede ejercerse este derecho si la empresa ferroviaria autoriza directamente al usuario a la compra del billete de transporte alternativo.

Así lo establece el artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

Además, los pasajeros que hayan sufrido cancelaciones de viajes de regreso a sus domicilios tienen derecho a que, mientras logran transportes alternativos, las compañías ferroviarias les faciliten alojamiento.

En caso de no haberlo hecho, los usuarios pueden reclamar el importe de los alojamientos que hayan tenido que contratar. Así lo establece el artículo 20.2b del citado reglamento europeo.

ASISTENCIA A FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS

Asimismo, la asociación recuerda que el Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares, establece en su artículo 13 los protocolos de asistencia que en este caso deben prestar Iryo y Renfe a los familiares de los fallecidos y de los heridos graves.

Así, suministrarán el transporte de al menos tres familiares hasta el lugar del accidente y su regreso, así como su alojamiento y manutención durante el tiempo necesario en función del curso de las labores de rescate e identificación.