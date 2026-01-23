Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes cobrar todo el paro de golpe si quieres emprender”

(@Leyesconsebas)

Emprender en España sigue siendo, para muchas personas, un proyecto tan atractivo como incierto. La falta de ahorro previo, el miedo a dejar una fuente de ingresos estable y la dificultad para acceder a financiación son algunos de los principales frenos para quienes se plantean iniciar un negocio propio tras quedarse en paro. En ese contexto, existen mecanismos legales pensados precisamente para facilitar ese salto al emprendimiento, aunque siguen siendo desconocidos para una parte importante de la población.

Uno de ellos es la capitalización del paro, una opción que permite transformar la prestación por desempleo en un recurso directo para poner en marcha un proyecto empresarial. Así lo explica el abogado Sebastián Ramírez, que aclara que es posible “cobrar todo el paro de golpe en un solo pago si quieres emprender”.

Esta fórmula está diseñada para personas que se encuentran en situación de desempleo y quieren iniciar una actividad por cuenta propia o desarrollar una idea empresarial. El objetivo del sistema no es solo proteger al desempleado, sino ofrecerle un impulso económico inicial que le permita arrancar su proyecto sin depender exclusivamente de préstamos o financiación externa.

La herramienta consiste en que el Estado adelanta, en un único pago, el importe total de la prestación por desempleo que le correspondería a una persona durante los meses siguientes. En lugar de recibir el paro mes a mes, el beneficiario puede percibirlo íntegramente de forma anticipada. Según Ramírez, esta cantidad puede ser “fácilmente más de treinta mil euros”, dependiendo del tiempo de prestación acumulado y de la base reguladora de cada trabajador.

Los parados que no informen a Trabajo de viajes al extranjero perderán su prestación por desempleo.

Es necesario presentar una memoria de proyecto

Este mecanismo no es automático ni inmediato. Existen una serie de requisitos y procedimientos que deben cumplirse. Entre ellos, uno de los más relevantes es la presentación de una memoria del proyecto. El solicitante debe justificar que existe una idea empresarial concreta, viable y coherente, que no se trata simplemente de una solicitud de dinero, sino de un plan real de emprendimiento.

Además del proyecto, la administración analiza otros factores relacionados con la situación del solicitante, el tipo de actividad que quiere desarrollar y el uso previsto de los fondos. Es decir, el dinero debe utilizarse para poner en marcha el negocio: inversión inicial, gastos de constitución, equipamiento, alquiler de local, herramientas de trabajo o cualquier otro elemento necesario para iniciar la actividad.

Este modelo cambia la lógica tradicional del paro como prestación pasiva. En lugar de limitarse a garantizar un ingreso temporal, lo convierte en una herramienta activa de reinserción laboral, basada en la iniciativa personal y en la creación de proyectos propios. El desempleado deja de ser únicamente un receptor de ayuda para convertirse en un agente económico activo.

En este sentido, la capitalización del paro no es solo una cuestión económica, sino también cultural. Supone entender el emprendimiento como una salida laboral legítima y respaldada por el sistema, no como una decisión individual sin apoyo institucional. El Estado, a través de este mecanismo, asume que emprender también es una forma de empleo y que merece apoyo público.