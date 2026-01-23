España

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes cobrar todo el paro de golpe si quieres emprender”

El solicitante debe justificar que existe una idea empresarial concreta, viable y coherente, que no se trata simplemente de una solicitud de dinero

Guardar
(@Leyesconsebas)
(@Leyesconsebas)

Emprender en España sigue siendo, para muchas personas, un proyecto tan atractivo como incierto. La falta de ahorro previo, el miedo a dejar una fuente de ingresos estable y la dificultad para acceder a financiación son algunos de los principales frenos para quienes se plantean iniciar un negocio propio tras quedarse en paro. En ese contexto, existen mecanismos legales pensados precisamente para facilitar ese salto al emprendimiento, aunque siguen siendo desconocidos para una parte importante de la población.

Uno de ellos es la capitalización del paro, una opción que permite transformar la prestación por desempleo en un recurso directo para poner en marcha un proyecto empresarial. Así lo explica el abogado Sebastián Ramírez, que aclara que es posible “cobrar todo el paro de golpe en un solo pago si quieres emprender”.

Esta fórmula está diseñada para personas que se encuentran en situación de desempleo y quieren iniciar una actividad por cuenta propia o desarrollar una idea empresarial. El objetivo del sistema no es solo proteger al desempleado, sino ofrecerle un impulso económico inicial que le permita arrancar su proyecto sin depender exclusivamente de préstamos o financiación externa.

La herramienta consiste en que el Estado adelanta, en un único pago, el importe total de la prestación por desempleo que le correspondería a una persona durante los meses siguientes. En lugar de recibir el paro mes a mes, el beneficiario puede percibirlo íntegramente de forma anticipada. Según Ramírez, esta cantidad puede ser “fácilmente más de treinta mil euros”, dependiendo del tiempo de prestación acumulado y de la base reguladora de cada trabajador.

Los parados que no informen a Trabajo de viajes al extranjero perderán su prestación por desempleo.

Es necesario presentar una memoria de proyecto

Este mecanismo no es automático ni inmediato. Existen una serie de requisitos y procedimientos que deben cumplirse. Entre ellos, uno de los más relevantes es la presentación de una memoria del proyecto. El solicitante debe justificar que existe una idea empresarial concreta, viable y coherente, que no se trata simplemente de una solicitud de dinero, sino de un plan real de emprendimiento.

Además del proyecto, la administración analiza otros factores relacionados con la situación del solicitante, el tipo de actividad que quiere desarrollar y el uso previsto de los fondos. Es decir, el dinero debe utilizarse para poner en marcha el negocio: inversión inicial, gastos de constitución, equipamiento, alquiler de local, herramientas de trabajo o cualquier otro elemento necesario para iniciar la actividad.

Este modelo cambia la lógica tradicional del paro como prestación pasiva. En lugar de limitarse a garantizar un ingreso temporal, lo convierte en una herramienta activa de reinserción laboral, basada en la iniciativa personal y en la creación de proyectos propios. El desempleado deja de ser únicamente un receptor de ayuda para convertirse en un agente económico activo.

En este sentido, la capitalización del paro no es solo una cuestión económica, sino también cultural. Supone entender el emprendimiento como una salida laboral legítima y respaldada por el sistema, no como una decisión individual sin apoyo institucional. El Estado, a través de este mecanismo, asume que emprender también es una forma de empleo y que merece apoyo público.

Temas Relacionados

ParoDesempleoTrabajadores EspañaAutónomos EspañaVirales EspañaEspaña NoticiasEspaña-noticias

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 4 de la Triplex

Una familia con un bebé de cinco meses y una hija de cuatro años lleva diez días durmiendo en la calle: “Estamos desesperados”

Los largos procesos de burocracia impiden encontrar un trabajo al padre

Una familia con un bebé

¿Hacia dónde va el caso Julio Iglesias? Las dos denunciantes aseguran que “seguirán luchando”

Women’s Link y Amnistía Internacional califican de “lamentable” la decisión tomada este viernes de archivar la denuncia y detallan que Rebeca y Laura tomarán más acciones legales, según recoge ‘elDiario.es’

¿Hacia dónde va el caso

La reacción de Julio Iglesias al enterarse de que la Fiscalía española ha archivado su denuncia: “Está feliz y capitaneando su propia defensa”

El cantante está “pletórico”, aunque ahora tiene el foco puesto en “el daño reputacional”

La reacción de Julio Iglesias

David Jiménez, abogado: “Hay personas que creen que por no tener mucho patrimonio no debe hacer testamento. Es un error”

Sin este documento, los herederos se ven obligados a iniciar un procedimiento de declaración de herederos, un trámite legal que implica más gestiones, tiempo y mayor complejidad administrativa

David Jiménez, abogado: “Hay personas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Hacia dónde va el caso

¿Hacia dónde va el caso Julio Iglesias? Las dos denunciantes aseguran que “seguirán luchando”

El Gobierno de Ayuso adjudica la unidad del dolor del hospital público de Vallecas a una congregación religiosa porque su centro es el más cercano en coche

Feijóo reconoció ante la jueza de la DANA que no sabía qué era el CECOPI, no cuestionó el envío de Es-Alert y defendió las múltiples versiones Mazón

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Óscar Puente descarta dimitir y el presidente de Adif deja su puesto en manos de la investigación

Óscar Puente, sobre el accidente de Adamuz: “No había ninguna señal de que existiera una anomalía que exigiera una intervención inmediata”

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El turismo, clave para la economía española pero perjudicial para el empleo y los salarios de los trabajadores

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

La falta de alojamiento para estudiantes internacionales supondría para España la pérdida de 6.300 millones al año

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions