La tarifa de la luz en España para este 23 de enero

El precio del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

El precio de luz en España varía constantemente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la luz en España para este viernes 23 de enero, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 23 de enero

Tarifa media: 38.66 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 106.35 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 0.91 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 31.49 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 23.74 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 20.57 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 15.91 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 15.89 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 24.91 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 39.74 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 59.59 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 57.02 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 22.75 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.97 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 0.92 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.91 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.92 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 2.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 4.46 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 21.53 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 53.36 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 86.72 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 105.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 106.35 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.3 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 76.02 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 58.83 euros por megavatio hora.