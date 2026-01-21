Martina Klein se confiesa como la posible causante del neuroma de Morton de la reina Letizia: “Le hice daño, fui yo, lo siento muchísimo”

La reina Letizia y Martina Klein, en montaje de 'Infobae' (Europa Press / Casa Real)

Martina Klein fue una de las protagonistas de la última emisión de Late Xou junto a las supermodelos Judit Mascó, Verónica Blume y Laura Sánchez, que despidieron el formato de Marc Giró en TVE con otros invitados como María del Monte. Allí Klein compartió un episodio personal con la reina Letizia durante la boda de Laura Ponte y Beltrán Gómez-Acebo.

La modelo, que acudió embarazada de cinco meses de su hijo Pablo, relató cómo, mientras esperaba a que la novia ajustara su vestido, accidentalmente pisó el pie de la entonces princesa de Asturias con su tacón. “Le hice así, con el tacón, un tacón de una mujer embarazada de cinco meses en su pie”, explicó Martina, mientras imitaba el gesto en el plató. La reacción de Letizia fue inmediata y amable. La invitada narró que, tras pedir disculpas diciendo “¡Ay, perdón! Lo siento”, la reina le respondió: “No te preocupes”.

“Claramente, le hice daño, aunque ella fue muy maja conmigo para quitarle hierro al asunto”, añadió Martina Klein, desatando la risa de los presentes en el programa dirigido por Marc Giró. El incidente, sucedido hace más de dos décadas, pero la modelo recordó que años después surgió en los medios la noticia de que Letizia padecía un neuroma de Morton. “Años después yo veo que la reina Letizia tiene problemas con el pie”, comentó la modelo entre risas, lo que provocó la reacción humorística de Laura Sánchez: “Te has hecho responsable”.

Martina Klein bromea con su anécdota con la reina

En tono distendido, Martina Klein se dirigió a la reina mirando a cámara: “Reina Letizia, sí, fui yo, lo siento muchísimo, de corazón”. El público acompañó entre carcajadas su confesión, pese a que por fechas no coincida. La modelo ya había contado esta anécdota meses antes, aunque ella insistía en que la situación se resolvió con total normalidad: “Los reyes acababan de casarse hacía poco y estábamos charlando y le pisé el pie. Pero ya está. Está todo bien”, aseguró.

Judit Mascó, Verónica Blume, Laura Sánchez y Martina Klein en 'Late Xou' (RTVE)

La modelo subrayó la cordial actitud de doña Letizia en todo momento. Según sus palabras, la reina no manifestó molestia y restó importancia al incidente. “No, no se enfadó. Fue totalmente sin querer. Hombre, ¿te imaginas?”, comentó Martina Klein entre risas, destacando la naturalidad con la que ambas afrontaron el percance. Sobre el contexto del suceso, recordó: “Bueno, nada, como cualquier mujer, es que con los tacones que vamos son criminales”.

La cercanía que mostró la reina Letizia

Martina Klein también señaló que por aquel entonces estaba en su quinto mes de embarazo de su hijo Pablo, quien ahora tiene 21 años, contextualizando así la antigüedad del episodio: “Hace 20 años estaba embarazada de Pablo y tiene 20, 21 años hace todo eso. Bueno, ya está. Pero una coincidencia así normal y una anécdota”, manifestó con sinceridad.

La reina Letizia, a su llegada al III Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos (EFE/ Daniel González)

Este episodio evidenció una vez más el carácter accesible de la reina. “Lo recibió muy bien, como una buena embajadora, del pisotazo también”, remató Martina Klein en tono humorístico minutos después de haberla descrito como “la mejor embajadora que tiene España”.