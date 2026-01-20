Alexandre Olmos, doctor: “Estas cinco señales silenciosas podrían indicar que tienes diabetes”

Sistema de Monitorización Flash de Glucosa (MFG). (Europa Press)

España es el segundo país de Europa con mayor prevalencia de la diabetes. Se calcula que el 14,8% de la población nacional tiene algún tipo de diabetes, según la Sociedad Española de Diabetes (SED), que advierte que uno de cada siete adultos tiene diabetes en el país.

Pese a lo extendido de la enfermedad, no todo el mundo es capaz de identificarla. De hecho, casi un tercio (30,3%) de las personas que la padecen no están diagnosticadas. El retraso en su detección es un peligro para la salud de las personas: una diabetes sin tratar puede derivar en graves complicaciones, como infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, ceguera o amputación de miembros inferiores.

Frente a estos peligros, es vital conocer los síntomas y señales de alerta que emite el cuerpo para avisar de la diabetes. El doctor Alexandre Olmos, médico internista, ha querido compartir en sus redes sociales (@dr.alexandreolmos) las “cinco señales silenciosas” que pueden indicar que alguien sufre de diabetes sin saberlo.

Cinco signos de diabetes que pasan desapercibidos

La sed constante puede ser un signo de diabetes.(iStock)

Sed constante durante el día. “Si bebes agua todo el tiempo, pero sigues teniendo la boca seca, puede ser una señal de que tu cuerpo intenta eliminar el exceso de glucosa”, ha explicado el doctor Olmos. Hormigueo o entumecimiento en manos y pies. “Esto puede ser una señal temprana de neuropatía diabética provocada por daños en los nervios". Infecciones frecuentes. Según el médico especialista, “la glucosa alta debilita el sistema inmunológico y favorece el crecimiento de bacterias y hongos”, lo que hace que sea más fácil coger infecciones. Visión borrosa. “La glucosa alta puede afectar los vasos sanguíneos de los ojos, provocando cambios en tu visión”, explica. Oscurecimiento de la piel. La diabetes puede provocar que la piel se oscurezca en algunas zonas. Es frecuente que estas manchas aparezcan en cuello, axilas o ingles. “Se llama acantosis nigricans y es una señal de resistencia a la insulina”, cuenta el doctor Olmos, si bien puede estar también relacionada con problemas de obesidad y sobrepeso.

Factores de riesgo de la diabetes

Medidor de glucosa. (Freepik)

La diabetes puede afectar de diferentes formas dependiendo del tipo al que nos enfrentemos. La diabetes tipo 1 aparece como una enfermedad autoinmune, que destruye las células del páncreas que producen la insulina. En este caso, las causas son genéticas.

En cambio, la diabetes tipo 2, la más común, está vinculada principalmente al envejecimiento y al exceso de peso. Eso quiere decir que la mayoría de casos de diabetes pueden prevenirse con unos buenos hábitos de vida. Los antecedentes familiares y la edad juegan un papel, pero la falta de ejercicio, la presencia de patologías previas y la obesidad aumentan las probabilidades de padecerla.

Para prevenir la diabetes, los expertos aconsejan:

Eliminar el tabaco y el alcohol.

Evitar las bebidas con azúcares y dulces.

Evitar el consumo excesivo de grasas saturadas y trans, potenciando las insaturadas, generalmente de origen vegetal, como el aceite de oliva, el aguacate o los frutos secos.

Ingerir pescado azul, fuente natural de ácidos grasos insaturados omega 3.

Optar por hidratos de carbono de absorción lenta, frutas y cereales integrales, en vez de zumos y harinas refinadas.

Realizar actividad física a diario.

Controles periódicos del estado de salud.