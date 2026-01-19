El acróbata de Ciudad Real con el Récord Guinness en saltos mortales que ahora intenta un nuevo reto para ayudar a la lucha contra el cáncer: “Una forma de dar visibilidad”

Josh Jaime Caparrós es un profesor y entrenador de acrobacias de 33 años que ha decidido impulsar “uno de los mayores retos físicos y personales de mi vida” con el fin de recaudar dinero que más tarde se destina a los programas de la Asociación Española Contra el Cáncer. Tal y como describe el nativo de Ciudad Real en su página web, la idea es realizar “un ejercicio físico extremo que combina fuerza y acrobacia”. Concretamente, “cada día del año realizaré un burflip más que el día anterior (uno el primer día, dos el segundo...)” hasta completar los 365 días del año.
Todo aquel que esté metido en esta actividad deportiva conoce lo que es un blackflip: un salto mortal hacia atrás. Sin embargo, muy pocos conocen el término burflip, probablemente porque fue bautizado por el acróbata cuando comenzó el reto. “Nunca lo había escuchado y se me ocurrió este año”, comenta. La idea era juntar “‘Burf’, que viene de burpee (una flexión), sumando un mortal”, explica a Infobae.
No obstante, “este reto no es solo deportivo”, sino que es “una forma de apoyar la lucha contra el cáncer, dar visibilidad a todas las personas que lo viven de cerca y contribuir a que la investigación, la prevención y el acompañamiento sigan avanzando”, afirma. De esta manera, “los fines de semana lo tengo planificado para movernos por toda España” y atraer la atención de las redes sociales.
Su primer ‘backflip’ llegó con 30 años
Su camino dentro del mundo de las acrobacias comenzó hace tres años, cuando se propuso completar su perfil como deportista. Y es que, según nos cuenta, “desde los 12 años he estado en el mundo del deporte a alto nivel, atletismo, deportes de fuerza, soy entrenador personal... Pero el mundo de acrobacias era mi sueño frustrado desde pequeñito”. A pesar de que siempre lo había tenido en mente, “nunca tuve la oportunidad”.
Josh tenía esa espina clavada: “Soy un deportista bastante completo, pero no soy capaz de hacer un backflip”, comenta. Pero un día, tuvo el primer atisbo de esperanza con “un amigo que hacía acrobacias”. Así, en 2023 y “con 30 años”, logró hacer el primer mortal.
“Tengo que decir que soy bastante torpe. Tardé como seis meses en hacer el primero en cemento. O sea sin colchoneta”, afirma. Este tipo de volteretas, “generalmente un chaval suele tardar una semanita, un par de días en sacarla”. No obstante, tuvo esa valentía y perseverancia que más tarde ha inspirado a otros muchos. Porque, a pesar de que “me sentía muy inútil muchos días”, ya que “me salía un día y al día siguiente, me bloqueaba”, logró su objetivo.
Pero, ¿cómo se preparó esos meses? “Lo que hacía era entrenar. El primer día hice como un curso intensivo que me dio mi amigo que trabajaba el tema, en un parque de camas elásticas, y luego me tiré seis meses entrenando en casa con colchones viejos que tenía, me iba al parque a saltar con el césped y en sitios donde no me abría la cabeza”, narra.
De acróbata principiante a superar el Récord Guinness... hasta 15 veces
Tras los seis meses de aprendizaje, el deportista se lanzó a su primer desafío en 2024. “El primer reto era sumar un backflip más cada día. Mi intención era ver hasta dónde podía llegar y también motivar a la gente a que hiciera deporte, a que se pusiera metas”, afirma. De esta forma, su contenido pudo llegar a bastantes espectadores que le daban “un feedback positivo”. No obstante, “justamente a mitad del reto, cuando iba por el día doscientos y pico, una de las personas clave en esta historia fue diagnosticada con cáncer: un amigo mío de 35”, añade.
A pesar de ello, Josh terminó el reto anual, ya que “me dijo que para él era una motivación muy grande verme saltar todos los días y que estaba luchando. A él le motivaba ver, cuando estaba poniéndose la quimio, cómo estaba supermal, y ver que yo también seguía y sufría para conseguirlo”, confiesa. Sin duda, fue una forma de “inspirarse en ese sentido”. Cuando terminó el año (y su amigo se recuperó), decidió comprometerse con otro desafío “para llevarme al límite total, para decir dónde estaba mi límite realmente”. Esta vez hizo 100 backflips más cada día.
En ese momento, “dormía de media tres o cuatro horas, editaba los videos, más los saltos de cada día”, que prácticamente ocupaban una hora y media de su tiempo. Además, “llevaba las redes y lo hacía todo solo”, lo que al final le generó “un estrés muy grande”. Su objetivo eta encontrar su límite, pero se estaba quemado mentalmente. Hasta que, a comienzos de 2025, superó el récord de backflips, que estaba en 1.001.
A pesar de que “estaba físicamente tan destrozado” y era muy “surrealista el tener que estar seis, siete horas” saltando, llegó hasta el 24 de enero con 2.400 backflips: “Dos semanas batiéndolos día tras día”, expresa. ‘Yo también puedo aguantar más de lo que parece’ o ‘tengo cáncer y lo que me motiva es verte en el directo’, eran algunos de los comentarios que recibía John y que le permitió seguir hasta batir “el Récord Guinness del Récord Guinness”. No obstante, el equipo técnico le recomendó parar por salud y Josh lo tiene claro: “Hay que luchar, pero la salud importa”. Por eso, mantiene unas reglas que no le permiten “cruzar ciertos límites” y dejó el reto para enfocarse en su siguiente objetivo.
“Mi lucha les estaba ayudando y su lucha me estaba ayudando a mí”
Una vez paralizó el desafío de 2025, se dio cuenta de que “lo que me estaba dando fuerza para poder llegar a esos límites era ver cómo mi ejemplo estaba motivando a otras personas y pensar en esas personas que estaban luchando entre la vida y la muerte”. En otras palabras: “Mi lucha les estaba ayudando y su lucha me estaba ayudando a mí”. De esta forma, Josh se planteó un nuevo reto con el que “poder aportar algo de forma práctica”. Y así lo está cumpliendo este 2026.
“Es muy difícil, sinceramente, tengo que decirlo”, expresa. Al final “me voy a poner malo, voy a tener fiebre o me puede pasar cualquier cosa y tengo que cumplir”. Pero quiere mantenerse en su meta porque “lo que trato de conseguir es devolver un poco lo que me han dado y poder ayudar a muchas personas”.
Sin embargo, para llevar a cabo de manera segura el desafío, “tengo aquí cerca un equipo médico que están al tanto de todo, me van haciendo pequeñas evaluaciones”; y por el momento “me encuentro bastante bien”. También hay que tener en cuenta que Josh ha tenido una preparación desde agosto de 2025, en la que “he estado entrenando entre cuatro y seis horas diarias”. Concretamente, se ha centrado en “trabajo de masa muscular, trabajo técnico de salto... y mucho entrenamiento”, enumera.
“Se está premiando mucho el contenido vacío”
Cualquiera que haya visto los videos de Josh se habrá dado cuenta de que el acróbata siempre lleva un traje cuando se dispone a hacer los burflips. Este “toque personal” está pensado como analogía. “Al ser un proyecto que tiene ese toque de dignidad, seriedad, pues también pensé un poquito que quería darle esa imagen”, comenta. Al final “Aunque pueda parecer cómico, cuando te presentas a un evento importante, algo muy serio, pues un poquito la vestimenta tiene que ir acorde. Quiero llevar el traje como un poquito de símbolo”, agrega.
Pero Josh revela que “es un traje flexible, hay que decirlo, es como un estilo chándal”; por lo que no va a impedir que mantenga la flexibilidad durante los meses restantes del reto. Asimismo, el entrenador personal quiere mantener su pelo rapado todo el año: “Me parece más idóneo, si el día de mañana tengo que ir a visitar un hospital infantil, que puedan sentirse cómodos y que vean que no pasa nada por no tener pelo”, explica.
El creador de contenido ha querido destacar que “se está premiando mucho el contenido vacío, se está premiando mucho lo absurdo, incluso lo soez o lo políticamente incorrecto”. Por este motivo, pide que “nos replanteemos un poquito a qué estamos dedicando nuestro tiempo, nuestro ocio y a qué dedicamos el potencial que tenemos como sociedad”.