España

Muere a los 24 años la persona más joven en ser diagnosticada de Alzheimer en Reino Unido: su cerebro era el de un hombre de 70 años

La familia del joven Andre Yarham ha decidido donar su cerebro al Hospital Addenbrooke para la investigación científica

Guardar
Revisión de unos rayos-X del
Revisión de unos rayos-X del cerebro (Shutterstock)

Un joven de 24 años considerado la persona más joven en ser diagnosticada de Alzheimer en Reino Unido ha fallecido a causa de esta enfermedad. Andre Yarham, natural de Norfolk (Inglaterra), acababa de cumplir los 22 años cuando recibió el diagnóstico de demencia.

Las pruebas que el equipo médico realizó en este joven británico mostraban que su cerebro era similar al de una persona mucho mayor que él, de unos 70 años. Fue una resonancia magnética la que confirmó un diagnóstico de Alzheimer extremadamente precoz.

En 2022, Yarham empezó a mostrar síntomas propios de la enfermedad. Su familia asegura que empezó a volverse más olvidadizo y “con una expresión vacía”. En las etapas finales, el joven perdió la capacidad de hablar y la autonomía completa. “Las personas con cáncer pueden recibir radioterapia, quimioterapia, y entran en remisión y pueden llevar una vida plena y memorable. Con la demencia, no hay nada que hacer”, ha comentado su madre, Sam Fairbairn, a la BBC.

La comunidad científica no se explica cómo el proceso de demencia empezó de manera tan prematura en este joven, aunque apuntan a una potente mutación genética que acelera la progresión de la demencia.

En un acto de gran generosidad, la familia ha accedido donar el cerebro de Andre Yarham al Hospital Addenbrooke la investigación. “Si en el futuro eso puede ayudar a una familia a pasar unos años más con sus seres queridos, entonces valdrá la pena”, ha expresado Fairbairn.

El caso del británico Andre Yarham es prácticamente único en el mundo, junto con otro registrado en Japón de un muchacho que recibió el diagnóstico de demencia a los 19 años. Actualmente, no existe una cura para la demencia.

Episodio: Alzheimer.

Así actúa el Alzheimer, la demencia más común

En España, la enfermedad de Alzheimer afecta aproximadamente a 800.000 personas, según los últimos datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Es la forma más común de demencia, representando entre el 60 % y el 70 % de todos los casos de esta condición en nuestro país. Según datos la SEN, en 2050 habrá cerca de un millón de casos. En todo el mundo, son más de 60 millones de personas las que conviven con la enfermedad.

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que causa deterioro de la memoria, el pensamiento y la conducta, y es la forma más común de demencia. Se produce cuando las células cerebrales se dañan y mueren, lo que provoca una disminución gradual de las funciones cognitivas y de la capacidad para realizar actividades cotidianas. En sus etapas iniciales, la persona puede presentar olvidos leves, dificultad para recordar nombres o eventos recientes, y desorientación ocasional.

A medida que la enfermedad avanza, los síntomas se vuelven más severos. La Clínica Mayo señala que pueden aparecer problemas importantes de lenguaje, cambios de personalidad, confusión, dificultad para reconocer a familiares y pérdida de la autonomía. En fases avanzadas, el Alzheimer afecta funciones básicas como caminar, tragar y comunicarse, haciendo que el paciente dependa completamente de otras personas para su cuidado.

Temas Relacionados

DemenciaAlzheimerEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Alfredo Molina, veterinario: “Hay razas de perros que están condenadas a sufrir”

Desde problemas respiratorios graves a displasia, los animales que se enfrentan a estas dolencias suelen tener una esperanza de vida menor

Alfredo Molina, veterinario: “Hay razas

“La IA te miente”: una ginecóloga explica los errores de salud más comunes de ChatGPT

La doctora Carme Díaz pide a los pacientes prudencia a la hora de confiar en la inteligencia artificial

“La IA te miente”: una

Defensa ofrece casi 12.000 plazas para ser militar y llegar al compromiso de incremento de efectivos hasta 2029

Esta medida responde al objetivo de alcanzar 127.500 militares en activo

Defensa ofrece casi 12.000 plazas

Así es ‘Arctic Endurance’, la operación de Europa en Groenlandia que puede incluir un “despliegue de aviones de combate” y “operaciones navales”

El último país en enviar militares ha sido Francia, uniéndose a Suecia, Alemania

Así es ‘Arctic Endurance’, la

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 enero

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa ofrece casi 12.000 plazas

Defensa ofrece casi 12.000 plazas para ser militar y llegar al compromiso de incremento de efectivos hasta 2029

Un alto cargo de Mazón le envió un borrador de las ayudas una hora antes del Es-Alert y le advirtió que iba a haber “un huevo de afectados”

Condenan a una multa de 800 euros a un sargento que tocó el culo a una soldado durante una celebración en una Base Militar

El Gobierno licita con “urgencia” el servicio de atención del teléfono de acoso escolar “ante el incremento de casos detectados”: un 44% desde el año 2018

La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

ECONOMÍA

El precio del alquiler en

El precio del alquiler en Madrid baja por primera vez en casi cuatro años, pero sigue siendo la comunidad más cara

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de los carburantes modera el IPC hasta el 3,1% en diciembre pese al encarecimiento de los alimentos

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid