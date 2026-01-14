La renovación de los alquileres disparará en Baleares la brecha en la renta a favor de los caseros

Un análisis incluido en el informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 señala que la brecha de ingresos entre arrendadores e inquilinos experimentará un incremento significativo en las Islas Baleares si la renovación de contratos de alquiler se realiza a los precios de mercado actualizados. Según consignó el citado informe, esta comunidad autónoma encabezará la lista nacional con un aumento medio de 5.667 euros en la diferencia entre ingresos de caseros y arrendatarios, situando la renta mediana de los arrendadores en 66.385 euros.

A continuación, el documento ministerial detalla –tal como publicó la fuente consultada– que Ceuta experimentará el segundo mayor crecimiento en la brecha de ingresos, con un alza media de 3.495 euros, lo que llevará la renta mediana de los caseros hasta los 64.884 euros. La Comunidad Valenciana figura en tercer lugar, con un repunte de 3.009 euros y una renta mediana de caseros de 55.288 euros. Otros territorios, como Canarias, Cantabria y la Comunidad de Madrid, también registrarán crecimientos notables: Canarias verá un incremento de 2.653 euros (hasta una renta mediana de 55.288 euros), Cantabria de 2.610 euros (hasta los 54.646 euros) y Madrid de 2.406 euros (con la renta mediana en 64.986 euros).

El documento oficial recoge que, para el conjunto nacional, el incremento medio de la brecha de ingresos, si los contratos en vencimiento durante los años 2026 y 2027 se renovasen a precios de mercado, será de 2.216 euros. Esto elevaría la renta mediana de los caseros en España hasta los 54.665 euros. Los datos del informe, según publicó el Ministerio de Derechos Sociales, proceden del Panel de Hogares 2022, que analiza contratos firmados entre 2021 y 2022 con vencimiento a cinco años, así como del portal inmobiliario Idealista para el seguimiento de la evolución de precios de alquiler en el mismo periodo.

El informe excluye de su análisis los datos correspondientes al País Vasco y Navarra, debido a sus particularidades forales, así como Cataluña, donde la presencia de zonas tensionadas que engloban al 80% de la población impide realizar estimaciones comparables en el Panel de Hogares utilizado.

Según reportó el documento difundido por Consumo, en ocho comunidades autónomas la renta mediana de los caseros ya dobla la de los inquilinos. La Comunidad Valenciana encabeza este grupo, donde la diferencia alcanza el 124%; ahí, la renta mediana de los arrendadores se sitúa en 52.279 euros frente a 23.383 euros de los inquilinos. Extremadura sigue con una diferencia del 117%, Murcia con el 114% y Castilla-La Mancha con un 103%. Galicia y Canarias muestran brechas del 99% y 97% respectivamente, mientras que Cantabria y Asturias alcanzan también el 97%.

Para el conjunto de España, según el informe ministerial citado por los medios, los caseros perciben, de media, rentas un 82% superiores a las de los inquilinos. En números absolutos, la brecha de ingresos asciende a 23.638 euros, siendo la renta mediana de los propietarios de 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de los arrendatarios.

El propio Ministerio subraya la urgencia de intervenir en el mercado de la vivienda y los alquileres ante la magnitud del incremento proyectado en la diferencia de rentas. El texto ministerial considera que garantizar el derecho a la vivienda para los inquilinos requiere una respuesta de alcance general y no de adhesión voluntaria por parte de los propietarios.

En este contexto, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió ante los medios la propuesta impulsada por el grupo parlamentario Sumar para prorrogar los contratos de alquiler con vencimiento en 2026 y 2027. Esta medida, según recogió el informe citado, tendría impacto directo para aproximadamente 1,6 millones de personas este año y beneficiaría a casi 3 millones hasta el año 2027.