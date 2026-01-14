España

Esto es lo que te hace más inteligente, según la neurociencia: “No es la memoria ni la lógica”

La neuropsicóloga Marta Jiménez descarta la memoria, la lógica y el razonamiento, y apunta a la “metacognición”

La neuropsicóloga Marta Jiménez en
La neuropsicóloga Marta Jiménez en el video.

¿Qué nos hace más inteligentes según la neurociencia? Para neuropsicóloga Marta Jiménez, no es la memoria ni la lógica, ni siquiera el razonamiento, sino la “metacognición”, es decir, “la capacidad de observar tus propios pensamientos”.

“¿Por qué he reaccionado así?”, “¿qué estoy sintiendo ahora?” o “¿qué noto en mi cuerpo?”, son preguntas que suponen un cambio, asegura Jiménez. Tras la búsqueda de respuestas ante estas cuestiones, “el cerebro se activa, se ajusta, se reordena, porque al observarte puedes actualizarte”. Por eso, opina, las personas más inteligentes no son siempre las que más saben, sino las que se atreven “a mirarse por dentro, aunque no les guste lo que vean”. “Ahí es donde crecen, mientras otros simplemente repiten patrones”, asegura.

Esta capacidad es la que dota a cada persona de una ventaja: apagar el piloto automático. Es en este punto cuando empieza el aprendizaje más relevante para la neuropsicóloga, “el que no repite patrones, el que se ajusta, el que evoluciona”.

Tipos de inteligencia

La visión clásica sobre la inteligencia como una única cualidad fija ha sido sustituida en el debate contemporáneo por la idea de un fenómeno múltiple y diverso. Así, el portal Psicología y mente remarca cómo diferentes capacidades pueden coexistir y desarrollarse de manera independiente, abriendo espacio para talentos antes invisibilizados.

La teoría de las inteligencias múltiples ha resultado fundamental para replantear este concepto. Como sostiene Howard Gardner en declaraciones recogidas por el portal: “ha contribuido notablemente a romper con el paradigma de la inteligencia unitaria”. De este modo, se reconoce un conjunto de aptitudes y competencias que no se presentan por igual ni en las mismas combinaciones en cada individuo.

El desarrollo de diferentes tipos de test psicológicos ilustra este cambio. Se explica que “algunos de ellos miden lo que se conoce como ‘Factor G’ o inteligencia unitaria y otros miden los distintos tipos de inteligencia de los que hablaremos en este artículo”, señala el texto de Psicología y mente. Así, la pluralidad cobra estructura definida: desde lo lingüístico y lógico hasta lo emocional y colaborativo.

La inteligencia lingüística se describe como “la habilidad de dominar el lenguaje. Pero este tipo de inteligencia no solamente incluye el lenguaje oral, sino también la escritura o la gestualidad, por lo que tiene mucho que ver con el proceso comunicativo”, según el portal. Escritores y poetas sobresalen por “una sensibilidad especial por el significado de las palabras, el orden de las mismas, los sonidos, los ritmos, la métrica, etc.”.

En el ámbito lógico, se indica que la inteligencia lógico-matemática “es la capacidad de conceptualizar las relaciones lógicas entre las acciones o símbolos”, crucial para matemáticos y científicos. Además, “la rapidez para solucionar problemas matemáticos es el indicador más habitual para determinar cuánta inteligencia lógico-matemática posee un individuo”, indican desde Psicología y mente.

La inteligencia espacial supone “la capacidad humana de poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas y, además, es la habilidad para manipular o crear imágenes mentales para poder resolver problemas”. Este rasgo es evidente en arquitectos, escultores y pintores, que reflejan notables dotes para el dibujo o la resolución de puzzles.

La música, a su vez, responde a la inteligencia musical, ya que ciertas personas “reconocen y componen tonos y ritmos musicales con gran talento”, lo que les permite tocar instrumentos o leer partituras con naturalidad.

En lo corporal, la inteligencia cinestésica destaca como “la habilidad de utilizar el propio cuerpo, es decir, la coordinación de los movimientos corporales”. Deportistas y bailarines ejemplifican esta aptitud; como sostiene el portal, Leo Messi “es capaz de hacer cosas que no están al alcance de nadie más” con el balón.

En el terreno del autoconocimiento, la inteligencia intrapersonal significa “una notable habilidad de entenderse a sí mismos, sus pensamientos y emociones y regular su propio comportamiento”. Psicólogos y filósofos recurren a este tipo de inteligencia para profundizar en el entendimiento de la condición humana, explican desde Psicología y mente.

Una de las más populares en los últimos años es la inteligencia emocional, que “comprende tanto la inteligencia intrapersonal como la inteligencia interpersonal, y está compuesta por cinco elementos: autoconciencia emocional, autocontrol emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales”. Los estudios citados en Psicología y mente ponen sobre la mesa que “la inteligencia emocional aporta muchos beneficios: minimiza los efectos del estrés y lo previene, mejora el bienestar emocional, mejora las relaciones interpersonales, mejora el rendimiento laboral…”.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

La naturaleza también cuenta con su ámbito: la inteligencia naturalista “es la habilidad de distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas”. Este perfil caracteriza a biólogos, campesinos y botánicos desde una perspectiva clave para la supervivencia histórica.

La llamada inteligencia existencial equivale a “la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos y respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como es el significado de la vida y de la muerte, el destino final del mundo físico y psicológico en profundas experiencias como el amor a otra persona”. Destaca una búsqueda sostenida de sentido y reflexión frente a los grandes interrogantes.

La última de la lista, la inteligencia creativa es propia de quienes “están constantemente innovando” y “siempre están un paso por delante de los demás”, mientras que la inteligencia colaborativa representa “la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una determinada meta trabajando en conjunto”.

