El cumpleaños más agridulce de Rodolfo Sancho: su nuevo proyecto laboral y la situación judicial de su hijo, Daniel Sancho

El actor Rodolfo Sancho presenta junto a las actrices Ruth Gabriel y Tábata Cerezo, la película 'Un paseo por el Borneo', dirigida por Nick Igea, en el festival Atlàntida de Mallorca. EFE/ Cati Cladera

Este miércoles, 14 de enero, Rodolfo Sancho celebra su 51 cumpleaños. Una cifra a la que llega en uno de los momentos más agridulces de su vida. Si bien disfruta de un buen momento a nivel profesional, lo cierto es que, personalmente, aún sigue haciendo frente al polémico caso de su hijo, Daniel Sancho.

Eran muchos los que pensaban que con el revuelo mediático que provocó el caso de su primogénito, su carrera profesional llegaría a su fin para centrarse en su hijo. Y es que el chef de 32 años fue condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado y posterior desmembramiento de Edwin Arrieta en Tailandia. Dada la gravedad de los hechos, se creía que Rodolfo no volvería a retomar sus pasos en el mundo cinematográfico. Pero la realidad es otra.

El crimen de Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho que confesó haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta (Europa Press)

El hijo de Sancho Gracia, quien también era un actor de renombre en la industria cinematográfica y de quien heredó su pasión por los focos y las cámaras, comenzó a consolidarse en los años 90 gracias a su aparición en series como Al salir de clase. Desde entonces, su rostro ganó una gran proyección pública. Tanto es así que formó parte de proyectos tan ambiciosos como La señora o Motivos Personales.

No obstante, no fue hasta 2010 cuando llegó su gran momento. Entonces, participó en el rodaje de importante series de televisión, como Isabel, El ministerio del tiempo o Mar de Plástico, además de producciones cinematográficas. Sin embargo, en 2023, el caso de Daniel Sancho provocó que Rodolfo limitase sus entrevistas y sus apariciones públicas con el fin de apoyar a su hijo durante el proceso judicial.

El actor Rodolfo Sancho, en el atresplayer Day. (Atresmedia)

Eso sí, aunque estaba centrado en su vida privada, su faceta profesional no ha dejado de crecer. Tanto es así que, coincidiendo con su cumpleaños, empezará el rodaje de Trazos Ocultos, un thriller de suspense y misterio que protagoniza junto a Toni Acosta y que es producido por Atresplayer. “Con personajes psicológicamente muy complejos, muy complicados… Con muchas ganas de empezar. Empezamos el 14 de enero, que es mi cumpleaños: mejor regalo que eso no se puede tener. Estoy en racha”, afirmó cuando fue preguntado por este proyecto profesional en el evento atresplayer Day celebrado en Gran Canaria el pasado 29 de noviembre.

La delicada situación judicial de su hijo

Sin embargo, no es la única producción que encara este 2026, pues en marzo estrenará la segunda temporada de Entre tierras, la ficción que comparte con Megan Montaner y Ginés García Millán. Este buen momento profesional contrasta con la realidad personal a la que hace frente desde agosto de 2023, cuando el rostro de Daniel Sancho recorrió la prensa nacional e internacional tras ser detenido por la policía tailandesa por la muerte de Edwin Arrieta.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta, en fotografías de archivo (MONTAJE INFOBAE)

Tras varios meses de investigación, y la larga espera de un juicio mediático, el cocinero fue condenado a cadena perpetua y, actualmente, permanece en la prisión de Surat Thani, una de las cárceles más duras del país. Ante esta situación, su equipo legal de abogados presentó un recurso de 480 páginas al Tribunal de Apelaciones de Tailandia.

Un documento en el que insisten en que no hubo premeditación y que el crimen fue un acto de defensa propia tras un forcejeo. Todavía no se ha conocido una resolución, pero es probable que esta tenga lugar a lo largo de este 2026. Si alguna de las partes implicadas, ya sea Daniel Sancho o la familia de Edwin Arrieta, recurre esta nueva resolución, el caso podría llegar hasta el Tribunal Supremo de Tailandia, alargando el proceso durante años.