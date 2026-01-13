Temor entre los vecinos de San Fernando de Henares por dos hermanos señalados por pornografía infantil a los que acusan de merodear por las calles: “Suben fotos de niños a las redes sociales”

Carteles que han colgado los vecinos de San Fernando de Henares denunciando a los hermanos venezolanos.

Les tienen localizados justo en el último edificio residencial que hay en el municipio madrileño de San Fernando de Henares (39.000 habitantes), al lado de la estación depuradora de aguas Casaquemada y el tanatorio de la localidad, junto a la gasolinera BP que hay en la salida de la M-50. Los vecinos han llenado el barrio con sus fotos para avisar: los hermanos Rebeca y Francisco García Álvarez, de nacionalidad venezolana, se han mudado al barrio. “Cuidado. Prófugos de la justicia venezolana, acusados de pedofilia. No es un rumor. Un portavoz oficial del Ayuntamiento asegura a Infobae que la Policía Local ha confirmado los datos y ha trasladado la información a la Policía Nacional. Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid señala que la comisaría de Coslada-San Fernando de Henares ya tiene esta información pero que, de momento, no se ha actuado porque no hay ninguna denuncia.

Y eso que los dos hermanos ya fueron detenidos precisamente por la Policía Nacional en mayo de 2024 en otro municipio madrileño, en un hotel de Alcobendas, donde se habían alojado usando los nombres de sus padres. La Fiscalía venezolana les acusa de los delitos de exhibición de pornografía de niños y adolescentes, asociación ilícita, acoso y promoción o incitación al odio. El diario ‘El País’ publicó entonces que la Fiscalía venezolana había emitido una orden de detención a Interpol el 9 de mayo de ese año y otra al Gobierno español al día siguiente. La solicitud venezolana se dirigió a las oficinas centrales de Interpol, en Lyon (Francia), donde finalmente fue validada. Esta la remitió a su oficina en Madrid, donde se comprobó si se ajustaba a la legislación española. Solo entonces (el 14 de mayo) se consideró activa.

Arrestados y puestos en libertad

Pero tras su arresto, quedaron en libertad. Telemadrid emitió en octubre de 2025 un reportaje asegurando que se les había visto en un barrio del norte de Madrid, Valdebebas. Ahora, según los vecinos, viven en San Fernando de Henares. “En sus Instagram ahora privados por cobardía, se encuentran fotos de menores de la zona hechas sin permiso”, dicen los carteles colocados en varios puntos del barrio. Los vecinos aseguran que se les ve por la avenida Somorrostro, donde hay un colegio infantil. El Ayuntamiento de esta localidad, gobernado por el PSOE, ha lanzado un comunicado oficial asegurando que ya ha puesto esta información en conocimiento de la Policía Nacional. ¿Qué ha pasado con la orden internacional de detención? De momento, la Policía Nacional no contesta.

Un camión que transportaba alimentos y era propulsado por gas ha ardido por completo en la autovía A-3. Bomberos de la Comunidad de Madrid intervinieron para extinguir las llamas y controlar una fuga de gas, lo que obligó a cortar el tráfico temporalmente.

“Como muchos de vosotros ya sabéis, se ha descubierto en nuestra comunidad la presencia de un individuo que junto a su hermana se dedican a acosar y sacar fotos a los niños y a los demás vecinos para luego subirlas a sus redes sociales plagadas de fotos con sustancias ilegales y símbolos asociados a la pedofilia. Tienen antecedentes penales y una solicitud de extradición vigente emitida por las autoridades venezolana por difundir material pornográfico infantil. Mediante este comunicado se intenta avisar a los vecinos que todavía no están al tanto de la gravísima situación, que tengan muchísimo cuidado y, sobre todo, que vigilen muy bien a los niños y que denuncien a la policía de inmediato si detectan a estos personajes acercándose a ellos”, reza uno de los carteles colgados.

Según los hechos denunciados por la Fiscalía venezolana, el varón, de 29 años, “habría difundido sin consentimiento fotografías de niños, niñas y adolescentes, con connotación sexual explicita e implícita, publicando las capturas de pantallas en múltiples cuentas que posee a su nombre en redes sociales”. Además, actuaría con la complicidad de su hermana, de 34 años, “dedicándose además a perseguir, acosar y hostigar a varias víctimas valiéndose de plataformas de mensajería instantánea, redes sociales y llamadas telefónicas, llegando acceder sin el consentimiento de las víctimas a sus domicilios y lugares de trabajo, llegando incluso a amenazarles de muerte”. Los vecinos están incluso distribuyendo una lista con 19 cuentas de redes sociales que pertenecen a la pareja.