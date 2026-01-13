España

Cómo era el ser humano hace 2 millones de años: un estudio revela cómo era el esqueleto más antiguo de un ‘Homo habilis’, el primero en fabricar herramientas

El hallazgo de un esqueleto de más de dos millones de años ha aportado nuevas claves sobre la evolución humana

Guardar
Representación de un grupo de
Representación de un grupo de Homo habilis. (Nairobi National Museum)

Reconocido como el primer representante del género Homo, el ‘Homo habilis’ se distinguió hace aproximadamente 2,5 millones de años, por su destreza al fabricar herramientas de piedra, una innovación que le permitió afrontar los desafíos de un entorno hostil y cambiante. De este modo, estos primates lograron transformar la historia evolutiva de la humanidad desde el corazón de la sabana africana. Aun así, los pocos fósiles encontrados en Tanzania y Kenia no han permitido conocer con precisión cómo eran estos homínidos; hasta ahora.

Y es que, el hallazgo de un esqueleto de más de dos millones de años perteneciente a un Homo habilis en el norte de Kenia ha aportado nuevas claves sobre la evolución humana, según ha anunciado equipo internacional de investigación en el que ha participado el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP-Cerca). El estudio, publicado en la revista The Anatomical Record, ha descrito las características físicas de esta destacada especie.

Concretamente, el esqueleto, catalogado como KNM-ER 64061, fue recuperado en la región de East Turkana. Sus huesos fueron localizados inicialmente en 2012 durante una expedición liderada por Meave Leakey del Turkana Basin Institute. Aunque fueron las búsquedas posteriores en la zona las que permitieron incorporar los fragmentos adicionales con las que se ha podido ahondar en el análisis de todas las piezas.

Un estudio describe el esqueleto
Un estudio describe el esqueleto más antiguo y completo conocido de 'Homo habilis' (Europa Press)

Medía 1,60 metros, pero pesaba en torno a los 30 kilogramos

Según ha confirmado el comunicado del ICP-Cerca, los restos analizados representan la evidencia postcraneal más completa de Homo habilis hasta la fecha. Asimismo, los análisis anatómicos revelan que la estructura de sus extremidades comparte similitudes con el 'Homo erectus' y especies posteriores del género. La diferencia más llamativa es que el ejemplar era de menor estatura que sus descendientes directos y presentaba una complexión menos robusta. El individuo medía unos 160 centímetros y pesaba entre 30,7 y 32,7 kilos.

Del mismo modo, el estudio, en el que ha participado la investigadora Ashley S. Hammond del ICP, ha detallado que el antebrazo, en relación con el brazo, era más largo que en ‘Homo erectus’, una característica que vincula al ‘Homo habilis’ con ancestros aún más antiguos como el 'Australopithecus afarensis’. Además, los huesos del hombro y del brazo muestran corticales especialmente gruesas, un rasgo que también se observa en sus predecesores y en otros fósiles tempranos del género Homo.

Aun así, las particularidades del miembro superior sugieren posibles adaptaciones a estilos de vida distintos a los de ‘Homo erectus’. Tal y como ha declarado Hammond, “sigue siendo un enigma la constitución y las proporciones de las extremidades inferiores” de estos primeros humanos. Por lo que las investigaciones sobre la especie continuarán hasta que se puedan resolver.

Lucy: hito de la paleoantropología
Lucy: hito de la paleoantropología y revolución en el estudio de la evolución humana (Andrea Izzotti)

Lo que ya sabíamos del ‘Homo Habilis’

Uno de los factores determinantes para su nombre fue conocer su capacidad para fabricar herramientas de piedra. Por este motivo, le bautizaron como ‘Homo habilis’, o en español, “hombre hábil”. La destreza en la talla de estos instrumentos permitió al primate adaptarse a un entorno hostil, lleno de depredadores y competencia por recursos. Esta habilidad facilitó el acceso a una dieta más variada y nutritiva, un factor que impulsó el desarrollo de un cerebro más grande y complejo, diferenciándolo de sus predecesores, los australopitecos.

El descubrimiento de estos homínidos se atribuye al antropólogo británico Louis Leakey, quien en la década de 1960 halló los primeros fósiles en la garganta de Olduvai, Tanzania. Estos, que incluían un cráneo y fragmentos de mandíbula, revelaron una capacidad craneana estimada entre 600 y 700 centímetros cúbicos, muy superior a la de los australopitecos. A pesar de ello, la clasificación taxonómica de Homo habilis ha sido motivo de debate científico.

Algunos expertos lo consideran una forma avanzada de australopiteco, mientras que otros lo señalan como precursor del género Homo. También existen dudas sobre si ‘Homo habilis’ y ‘Homo rudolfensis’ representan sexos de la misma especie o especies distintas. Pese a estas discusiones, el “hombre hábil” ocupa un lugar central en la cadena evolutiva humana, al sentar las bases para la innovación y la transmisión cultural que caracterizan a la humanidad moderna.

Temas Relacionados

PrehistoriaHomo habilisHistoriaCiencia EspañaCienciaRestosEvolución humanaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Vive solo en una cueva desde hace 50 años con agua propia, electricidad y una vida al margen del mundo: “La ubicación es perfecta”

Tras la muerte de sus padres, sus cinco hermanos se fueron a vivir a los pueblos cercanos

Vive solo en una cueva

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Los números que dieron fortuna

Oliver Laxe celebra las 11 nominaciones de ‘Sirat’ en los Goya tras su paso por los Globos de Oro: “Tener el respeto de toda la cinematografía mundial es increíble”

El director gallego responde a ‘Infobae España’ tras conocer que su cuarto largometraje ha sido el segundo más nominado en la nueva edición de los premios Goya, que tendrán lugar el próximo 28 de febrero

Oliver Laxe celebra las 11

Ni José Bretón ni Ana Julia podrán contar su historia por libre: el Gobierno pone coto al ‘true crime’ para proteger el honor de las víctimas

La reforma de la Ley Orgánica no dejará que ninguna producción salga adelante si se daña el derecho al honor de la víctima, más allá de los casos de violencia vicaria

Ni José Bretón ni Ana

Cómo hacer pasta al horno con brócoli y patata: una receta saludable, ligera y llena de sabor

Sorprende a tus invitados con esta preparación crujiente y original

Cómo hacer pasta al horno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El hijo de Ábalos afirma

El hijo de Ábalos afirma que Delcy Rodríguez estaba “hasta hace nada” de compras por Madrid y que Zapatero es el “presidente en la sombra”

Gabriel, el policía nacional fuera de servicio que fue agredido por un ‘rider’ con su casco y le hundió el ojo unos milímetros: “No sabe si se va a tener que jubilar”

La Inspección de la Fiscalía avala la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal: trabajará en la Sección Social del Supremo

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Que un despido sea procedente o improcedente no lo decide la empresa”

Las medidas de Pedro Sánchez para regular los alquileres: qué ha hecho el Gobierno para frenar la escalada de precios y qué queda pendiente

Terminar con la brecha de género en la transición energética aportaría a España 122.000 millones de euros anuales, según un estudio

DEPORTES

Deportivo de La Coruña -

Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, en directo: horario y dónde ver el partido en vivo

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid