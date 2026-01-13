España

Así puedes reducir el consumo de microplásticos, según una experta

La ingeniera ambiental señala que hay ciertos alimentos en los que diversos estudios han demostrado una gran presencia de estas partículas

Guardar
Algunos productos como las botellas
Algunos productos como las botellas o los envases de plástico pueden liberar microplásticos. Sin embargo, estas partículas también están presentes en ciertos alimentos. (Freepik)

Desde que en el año 2004 el ecólogo marino Richard C. Thompson acuñó el término “microplásticos”, la preocupación en el ámbito científico sobre este problema no ha dejado de crecer. Con el paso de los años, diversas investigaciones se han centrado en determinar su origen, dónde se encuentran y qué efectos pueden tener en la salud humana, algo que todavía no cuenta con un consenso generalizado.

Se ha descubierto que estas partículas se encuentran en todos los ámbitos de nuestra vida: en el medio natural, tanto el terrestre como el marino, llegándose a encontrar incluso en territorios remotos como la Antártida; el aire, tanto en el exterior como en el interior de nuestros hogares; el agua —la del grifo, la subterránea y la embotellada sobre todo—; los alimentos..., e incluso el cuerpo humano, ya que los consumimos a través de la respiración o la comida.

Se estima que cada día una persona puede ingerir entre 0 y un millón y medio de partículas de microplásticos, según un estudio publicado en De Gruyter Brill. Eliminar por completo esta ingesta de nuestra dieta resulta casi imposible, según destaca en The Conversation Catherine Rolph, profesora de Ingeniería Ambiental en la Universidad Abierta de Reino Unido; sin embargo, sí existen manera de reducir nuestra exposición. El primer paso es conocer qué alimentos y objetos de nuestro día a día liberan microplásticos.

Microplásticos. (Freepik)
Microplásticos. (Freepik)

Chicle

“Al masticar chicle, básicamente masticas un trozo de plástico”. La composición de la goma de mascar (plástico y caucho con edulcorantes y saborizantes) provoca que se liberen microplásticos. De hecho, según un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de California y publicado en Science Direct, “cada gramo de goma de mascar podía liberar hasta 637 microplásticos”.

Además, “el 94 % de los microplásticos se liberan en los primeros ocho minutos de masticación”. Así, la experta, más allá de evitar el consumo de chicle, recomienda no cambiarlo continuamente y aguantar más de este tiempo con el mismo.

Sal

El 94 % de los productos de sal utilizados en todo el mundo contienen microplásticos. Así lo reveló en 2019 un estudio de la revista Nature. Esta contaminación, tal y como destaca Rolph, está presente tanto en las sales terrestres como las marinas. Sin embargo, es en las primeras donde se ubica una mayor proporción.

Un estudio reveló que el
Un estudio reveló que el 94 % de los productos de sal analizados en todo el mundo contenían microplásticos. (Freepik)

La elección del producto no es la única medida que puede llevar a cabo para reducir el consumo de microplásticos, sino que la ingeniera ambiental señala que también es importante no guardar la sal en envases de plástico.

Manzanas y zanahorias

Tanto a través de las raíces como en la superficie, las frutas y verduras pueden acabar conteniendo microplásticos. Según una investigación de Science Direct, las manzanas y las zanahorias son las más contaminadas, mientras que la lechuga se presentó como la menor. Sin embargo, Rolph señala que “la contaminación por microplásticos sigue siendo relativamente baja en comparación con los alimentos más procesados”.

Té y café

Uno de los principales resultados del estudio Micro/nanoplásticos derivados de bolsitas de té como sustituto de escenarios de exposición de la vida real, publicado en Chemosphere, destacó que preparar té con una bolsita fabricada con plástico polipropileno liberaba millones de microplásticos por cada mililitro de té.

¿Hasta dónde puede llegar un microplástico?

No solo eso, sino que las hojas de té en sí, el café y la leche “también pueden estar contaminados con microplásticos”. Así, algunos de los consejos de Rolph son no utilizar vasos desechables con revestimiento de plástico para llevar las bebidas calientes y sustituirlos por reutilizables de metal o vidrio; también usar las hojas sueltas en lugar de la bolsita, pues estas últimas suelen contener más microplásticos.

Mariscos

La ingeniera ambiental señala que algunos estudios han demostrado que “la mayoría de los mariscos están contaminados con microplásticos”. Sin embargo, algunos presentan una menor cantidad, como el caso de los mejillones, que liberan “tan solo 0,2-0,7 partículas de microplásticos por gramo”.

Temas Relacionados

MedioambienteMedioambiente EspañaSaludSalud EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alessandro Lequio habría recibido más de 700.000 euros como indemnización por su despido de Telecinco

El colaborador italiano fue apartado de su puesto en Vamos a ver tras la polémica por las declaraciones de su exmujer Antonia Dell’Atte

Alessandro Lequio habría recibido más

Feijóo comparecerá el 27 de enero en la Comisión de Investigación de la DANA del Congreso

“El señor Feijóo nos mintió y, aplicando su propia doctrina debería dimitir. El 27 de enero podrá comparecer para dar explicaciones”, ha explicado el portavoz de Compromís en el Congreso, Alberto Ibañez

Feijóo comparecerá el 27 de

Mueren dos pacientes con cáncer del Hospital de Burgos por un fallo en su tratamiento

El centro asume como propio el fallo, que achaca a un error humano

Mueren dos pacientes con cáncer

Nunca debes dejar a un niño jugar con un globo: “Es el objeto que más muertes causa por atragantamiento”

Estos objetos son de los más peligrosos para los niños, pese a su apariencia infantil

Nunca debes dejar a un

“Vais a morir todos”: la Fiscalía pide 20 años de prisión por 12 delitos de tentativa de homicidio para un hombre que incendió su habitación en un centro para personas dependientes

El hombre prendió fuego a su colchón con la intención, según la Fiscalía, de que se extendiese al resto de habitaciones “a sabiendas de que con su acción era probable que les causara la muerte”

“Vais a morir todos”: la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo comparecerá el 27 de

Feijóo comparecerá el 27 de enero en la Comisión de Investigación de la DANA del Congreso

Un trabajador autónomo de la construcción que sufre ataques diarios de epilepsia consigue la incapacidad permanente absoluta

Moncloa inicia los contactos con el PP para abordar el envío de soldados españoles a Ucrania

Exteriores convoca al embajador de Irán en España para comunicar su “repulsa y condena” a la represión en las protestas

Castilla y León irá a elecciones el 15 de marzo: Fernández Mañueco consigue llevar a término la legislatura

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

La Justicia avala la denuncia de los bomberos: la Comunidad de Madrid desvió 40 millones que debían invertirse en protección contra incendios

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los caseros ganan un 82% más que los inquilinos y la brecha seguirá creciendo con la renovación masiva de contratos en 2026

Francisco Fernández, experto en recursos humanos, explica cómo afrontar una subida de sueldo en 2026

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”