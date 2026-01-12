Las imágenes del camión envuelto en llamas que ha paralizado la autopista a la altura de Rivas (Madrid): no se han detectado heridos

La circulación en la autovía A-3 (Madrid-Valencia) ha quedado completamente interrumpida este mediodía durante unas horas, debido al estallido de un incendio en un camión frigorífico a la altura de Rivas-Vaciamadrid. El fuego ha provocado largas retenciones en ambos sentidos, además de haber alterado la movilidad en toda la zona.

Las llamas han acabado por consumir completamente el vehículo, que se encontraba en el arcén de la calzada central de la autopista, tal y como ha informado Europa Press y se puede comprobar en las imágenes que ha compartido el servicio de emergencias en sus redes sociales (@112cmadrid). Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado que el suceso se produjo sobre las 12.00 horas en el kilómetro 15 de la A-3.

El camión, que transportaba comida rápida, ha tenido que ser intervenido por los bomberos de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil. Concretamente en el sentido de entrada a Madrid. Debido a la gravedad del incendio ha sido necesario el cierre total de la autopista para que los equipos de emergencia pudieran actuar sin obstáculos. Afortunadamente, Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha confirmado que no ha habido ningún herido; así como asegurar que las causas del incendio se encuentran bajo investigación.

Un camión envuelto en llamas paraliza la autopista a la altura de Rivas (@112cmadrid)

La DGT ha detectado retenciones de hasta 6 kilómetros en sentido a Madrid

El corte de la A-3 ha afectado de manera significativa a los conductores, y a la circulación de la ciudad, con retenciones de hasta 6 kilómetros en dirección a la capital y 4 kilómetros hacia Valencia, según datos de la DGT. Aunque, la circulación ha comenzado a restablecerse parcialmente cerca de las 12.15 en sentido Valencia y a las 12.50 en sentido Madrid. Aun así, a las 14:30 de la tarde continuaban las complicaciones en la zona, dejando unos 2 kilómetros de tráfico lento en sentido de entrada y 0,5 en sentido salida.

De acuerdo con información del Diario de Rivas, la situación ha obligado a las autoridades locales a regular el tráfico dentro de la ciudad. De hecho, la Policía Local ha coordinado los desvíos a otras vías; mientras que el Ayuntamiento de Rivas ha lanzado una recomendación para que los conductores optasen por la salida del kilómetro 12 para salir hacia Madrid, así como las del kilómetro 17 o 19 en sentido Valencia, para evitar la zona afectada y reducir la congestión en las inmediaciones.

Una fuga de gas que ha alargado la descongestión

Al lugar del incendio acudieron cinco dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, cuyos efectivos lograron extinguir las llamas tras una intervención que se ha prolongado durante varios minutos. Además, se han concentrado en controlar una fuga de gas procedente del depósito de combustible del camión. Esta tarea ha sido lo que ha complicado la reducción de la congestión de coches, ya que ha mantenido ocupado a los servicios de emergencia incluso después de sofocar el fuego.

Ante este tipo de situaciones, la Dirección General de Tráfico y las autoridades madrileñas aconsejan a los conductores mantenerse informados sobre la evolución de la situación a través de los canales oficiales y planificar rutas alternativas para evitar nuevos atascos. El trabajo coordinado de los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad ha permitido recuperar progresivamente la normalidad en la autopista, aunque el tráfico continuó denso durante varias horas tras el suceso.