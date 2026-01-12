España

Las imágenes del camión envuelto en llamas que ha paralizado la autopista a la altura de Rivas (Madrid): no se han detectado heridos

El vehículo se ha calcinado por completo y ha alargado el proceso de descongestión debido a una fuga de gas

Guardar

La circulación en la autovía A-3 (Madrid-Valencia) ha quedado completamente interrumpida este mediodía durante unas horas, debido al estallido de un incendio en un camión frigorífico a la altura de Rivas-Vaciamadrid. El fuego ha provocado largas retenciones en ambos sentidos, además de haber alterado la movilidad en toda la zona.

Las llamas han acabado por consumir completamente el vehículo, que se encontraba en el arcén de la calzada central de la autopista, tal y como ha informado Europa Press y se puede comprobar en las imágenes que ha compartido el servicio de emergencias en sus redes sociales (@112cmadrid). Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado que el suceso se produjo sobre las 12.00 horas en el kilómetro 15 de la A-3.

El camión, que transportaba comida rápida, ha tenido que ser intervenido por los bomberos de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil. Concretamente en el sentido de entrada a Madrid. Debido a la gravedad del incendio ha sido necesario el cierre total de la autopista para que los equipos de emergencia pudieran actuar sin obstáculos. Afortunadamente, Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha confirmado que no ha habido ningún herido; así como asegurar que las causas del incendio se encuentran bajo investigación.

Un camión envuelto en llamas
Un camión envuelto en llamas paraliza la autopista a la altura de Rivas (@112cmadrid)

La DGT ha detectado retenciones de hasta 6 kilómetros en sentido a Madrid

El corte de la A-3 ha afectado de manera significativa a los conductores, y a la circulación de la ciudad, con retenciones de hasta 6 kilómetros en dirección a la capital y 4 kilómetros hacia Valencia, según datos de la DGT. Aunque, la circulación ha comenzado a restablecerse parcialmente cerca de las 12.15 en sentido Valencia y a las 12.50 en sentido Madrid. Aun así, a las 14:30 de la tarde continuaban las complicaciones en la zona, dejando unos 2 kilómetros de tráfico lento en sentido de entrada y 0,5 en sentido salida.

De acuerdo con información del Diario de Rivas, la situación ha obligado a las autoridades locales a regular el tráfico dentro de la ciudad. De hecho, la Policía Local ha coordinado los desvíos a otras vías; mientras que el Ayuntamiento de Rivas ha lanzado una recomendación para que los conductores optasen por la salida del kilómetro 12 para salir hacia Madrid, así como las del kilómetro 17 o 19 en sentido Valencia, para evitar la zona afectada y reducir la congestión en las inmediaciones.

Una fuga de gas que ha alargado la descongestión

Un camión envuelto en llamas
Un camión envuelto en llamas paraliza la autopista a la altura de Rivas (@112cmadrid)

Al lugar del incendio acudieron cinco dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, cuyos efectivos lograron extinguir las llamas tras una intervención que se ha prolongado durante varios minutos. Además, se han concentrado en controlar una fuga de gas procedente del depósito de combustible del camión. Esta tarea ha sido lo que ha complicado la reducción de la congestión de coches, ya que ha mantenido ocupado a los servicios de emergencia incluso después de sofocar el fuego.

Ante este tipo de situaciones, la Dirección General de Tráfico y las autoridades madrileñas aconsejan a los conductores mantenerse informados sobre la evolución de la situación a través de los canales oficiales y planificar rutas alternativas para evitar nuevos atascos. El trabajo coordinado de los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad ha permitido recuperar progresivamente la normalidad en la autopista, aunque el tráfico continuó denso durante varias horas tras el suceso.

Temas Relacionados

IncendioLlamasFuegoCamiónA3MadridAutopistaBomberosGuardia CivilEmergenciasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El sorprendente cambio físico de Santiago Abascal: pierde 11 kilos con ayunos de más de 40 horas

El líder de Vox ha desvelado que ha adelgazado gracias a una dieta basada en ayunos prolongados que casi llegan a los dos días

El sorprendente cambio físico de

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: jugada

Así funciona la empresa pública Casa 47: quién puede solicitar una vivienda, cómo funciona el portal digital y qué precios se pagan

La nueva empresa pública centraliza la solicitud de viviendas de alquiler asequible, con precios limitados según los ingresos medios de la comunidad autónoma, y contratos de hasta 75 años de duración

Así funciona la empresa pública

Rutte se pronuncia por primera vez tras el órdago a Groenlandia para elogiar el papel de Trump en la OTAN y eludir la disputa: “El Ártico debe ser seguro”

El secretario general de la OTAN evita respaldar a Dinamarca en su primera comparecencia tras las amenazas de Trump y centra su mensaje en la seguridad del Ártico

Rutte se pronuncia por primera

La semilla antioxidante que ayuda a perder peso y sirve como calmante ante la ansiedad: forma parte de nuestras dietas desde hace 5.000 años

Su contenido triptófano facilita la liberación de serotonina, un componente conocido como la “hormona de la felicidad”

La semilla antioxidante que ayuda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez marca desde La

Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

La mayor incautación en alta mar en España: interceptan casi diez toneladas de cocaína antes de llegar a Canarias desde Brasil

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Álvaro García Ortiz ya ha encontrado nuevo trabajo como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo tras su condena

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Así funciona la empresa pública Casa 47: quién puede solicitar una vivienda, cómo funciona el portal digital y qué precios se pagan

Tipo de cambio hoy: cuál es el precio del euro frente al dólar este 12 de enero

El Registro de la Propiedad paraliza la donación de una abuela a su nieto por dudas sobre el régimen económico matrimonial

Super Once: conoce los números ganadores del Sorteo 3 hoy 12 de enero

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que se ha llevado el FC Barcelona por ganar la Supercopa de España

Simeone pide disculpas a Florentino y Vinicius por lo ocurrido durante la semifinal de la Supercopa de España: “No está bien lo que dije”

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid