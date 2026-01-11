La Aemet prevé una subida de las temperaturas y nuevos frentes atlánticos que descargarán agua en estas regiones de España

Un hombre lucha con su paraguas durante una fuerte ventisca en el puerto deportivo de Gijón, a 9 de enero de 2025. (EFE/ Eloy Alonso)

El tiempo anticiclónico se abre paso tras una semana marcada por las precipitaciones, especialmente en el norte del país, donde las intensas nevadas han dejado un manto blanco y han provocado cortes en varias carreteras. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que la borrasca Goretti se despide de España y con su marcha el termómetro empieza a subir, aunque de forma tímida.

La meteorología de la mañana ha estado marcada por heladas y registros térmicos próximos a los 0 grados en hasta 14 provincias. En concreto, Albacete, Ávila, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Palencia, Segovia, Soria, Teruel, Toledo, Vitoria y Valladolid han amanecido con mucho frío, aunque el mercurio irá subiendo y alcanzará máximas en torno a los 10 grados. En el caso de la costa, el termómetro llegará a alcanzar, incluso sobrepasar, 15 grados.

En Canarias, el escenario es muy diferente. Este domingo se esperan intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil en las islas occidentales del archipiélago. No obstante, las temperaturas serán suaves. Las mínimas serán las máximas que se alcancen en la península y Baleares, es decir, de 5 grados. Mientras, las máximas superarán, por lo general, los 20 grados.

Activas los avisos por aludes y fenómenos costeros

El Pirineo navarro, el Pirineo oscense, el Valle de Arán y el Pirineo de Lleida están en nivel amarillo -que supone “peligro bajo”- ante la posibilidad de que se produzcan aludes. A su vez, la Aemet ha activado el mismo nivel de aviso, pero por fenómenos costeros, en la isla de Menorca y en A Coruña.

Desde el canal de X de Agents Rural de la Generalitat catalana alertan que los accesos al Parc Nacional d'Aigüestortes permanece cerrado durante el fin de semana por precaución ante las nevadas. / Vídeo de la cuenta de X de Agents Rural

Una nueva semana pasada por agua

A partir del lunes, la Aemet prevé que nuevos frentes atlánticos continúen afectando la península, dejando lluvias principalmente en el norte y el oeste. Serán especialmente abundantes en Galicia, el entorno del Sistema Central y Andalucía occidental. Aun así, la subida del mercurio no se detiene. Durante los primeros días de la semana, las temperaturas seguirán subiendo y las heladas se reducirán de manera considerable. De hecho, podrán superarse los 20 grados de máxima en puntos del sureste y el valle del Guadalquivir. Los vientos tendrán características húmedas y suaves, lo que limitará la aparición de nieve casi exclusivamente a zonas de montaña. Las temperaturas, por lo general, superarán los valores habituales para la época tanto en la península como en Baleares.

Así, el lunes el organismo público prevé una circulación atlántica con la profundización de una borrasca al norte de las islas británicas y la llegada de un frente que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio noroeste y extremo oeste, con precipitaciones en el cuadrante noroeste y el norte de Extremadura, “localmente fuertes y con acumulados significativos” en el oeste de Galicia. En el resto de la Península y en Baleares, nubosidad alta, sin descartar algunas nubes bajas matinales.