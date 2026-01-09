Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

Iñaki de Juana Chaos. (Infobae España)

Guardia Civil, Policía Nacional y CNI no olvidan. Y las víctimas del terrorismo tampoco. Todavía hay muchos miembros de ETA con cuentas pendientes con la justicia española que todavía no han prescrito, la gran mayoría con delitos de sangre. Todos están huidos. Nueve de ellos residen a día de hoy en Venezuela, según ha podido saber Infobae de fuentes policiales que trabajan con un listado actualizado con su posible ubicación. La salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela no asegura que España, de momento, pueda sentarles en el banquillo de los acusados. Estos nueve etarras en suelo venezolano son Iñaki de Juan Chaos, José Arturo Cubillas Fontán, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, José Luis Eciolaza Galán alias ‘dienteputo’, Ángel María Lizarbe Oses, Luis María Olalde Quintela, Luis Alfonso González Oteo, José Martín San Sebastián Aguirre y José Ángel Urtiaga Martínez.

Hay otros 22 nombres en la lista que manejan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se ocultan en Uruguay Cuba, México, Brasil y Francia. Se trata de Jon Koldobika Garmendia Martínez, Jon Irazola Mendicute, Eloy Uriarte Díez de Guereñu, Josu Lariz Iriondo, Josu Abrisqueta Korta, Raquel García Arranz, Tomás Linaza Echeverria, Jesús María Lariz Iriondo, Eneko Aguirresarobe, Eusebio Arzallus Tapia, Concepción Iglesias Álvarez, Lorenzo Llona Olalde, José Antonio Olaizola, Achucarro, Hilario Urbizu San Román, Joseba Gotzon Vizán González, Aitor Zubillaga Zurutuza, José Ramón Álvarez Trujillo, Miguel Ángel Apalategui Ayerbe, Juan Carlos Echeverria Garmendia, Antonio Llorca Puig, Jean Vicent García Picabea y José Miguel Uriz Zabaleta.

“La Policía y la Guardia Civil tienen a muchos etarras localizados por todo el mundo, sobre todo en Venezuela. Es una oportunidad única para que la justicia y el Gobierno de España los reclame. Tienen deudas pendientes con la justicia y con las víctimas del terrorismo. Es importante que España presione para que la administración venezolana deje de proteger a los terroristas y los entregue a las autoridades españolas. Pero si la Audiencia Nacional y el Gobierno no activan las órdenes de busca y captura, Venezuela no reaccionará. Pedro Sánchez tiene que decidir ahora entre su amigo José Luis Rodríguez Zapatero y las víctimas del terrorismo que han sido asesinadas por esos criminales. Las víctimas, le recuerdo a Sánchez, son las que han hecho crecer a nuestra democracia y al Estado de Derecho con su comportamiento ejemplar ante lo peor que le puede pasar a una persona, que es que le maten a su hijo, a su pareja o a su padre”, señala Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia", que sigue ofreciendo 5.000 euros por pistas fiables que lleven al paradero de etarras con cuentas pendientes con la justicia.

Seguramente los más conocidos y mediático sean Arturo Cubillas e Iñaki De Juana Chaos. El primero llegó a ser responsable del colectivo de etarras huidos en Venezuela, donde llegó en 1989 deportado desde Argelia después del fracaso de las conversaciones de Argel entre ETA y el Gobierno de Felipe González. Ha conseguido la nacionalidad venezolana y fue alto cargo en el Instituto Nacional de Tierras (INTI). La justicia española sostiene además que fue enlace entre ETA y las FARC colombianas. La Audiencia Nacional reclamó su extradición al Gobierno venezolano en marzo de 2011 por los delitos de conspiración para cometer homicidios terroristas y delito de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada. La esposa de Cubillas, Goizeder Odriozola, lleva tiempo desempeñando cargos de confianza en el Ejecutivo de Chávez.

En el caso de De Juana Chaos, el Gobierno español solicitó en julio de 2013 formalmente a Venezuela su entrega a las autoridades para enjuiciarlo por un presunto delito de justificación pública de actos terroristas. Aunque existe un tratado de extradición entre España y Venezuela, una cosa es el papel y otra los hechos. Desde el año 2010 el Gobierno venezolano ha denegado todas las extradiciones solicitadas por España. La salida de Maduro, tras ser detenido por EEUU, no parece ser que vaya a cambiar el escenario si se consolida Delcy Rodríguez en el poder. De Juana Chaos lideraba el ‘comando Madrid’. Condenado a más de 3.000 años de cárcel, salió en libertad tras cumplir 18. Huyó a Venezuela, donde varios periodistas le localizaron regentando una licorería.

Otro de los históricos de la banda es José Luis Eciolaza Galán, ‘alias Dienteputo’. Durante años apareció en las páginas web de los terroristas más buscados que tenía tanto la Policía Nacional como de la Guardia Civil. La imagen es antigua, pero es la mejor que los expertos de la lucha antiterrorista tienen del que fuera integrante del ‘comando Goierri Kosta’, responsable de una veintena de atentados con víctimas mortales. Se le ha situado en Argentina, México y Venezuela. ‘Dienteputo’ era un tipo peligroso y difícil de seguir la pista. Era de esos pistoleros de la banda terrorista que no dudaba en usar granadas y metralletas con las fuerzas policiales. De hecho, se le acusa de ser el responsable de la muerte de una inspectora de 23 años, primera mujer de la Policía Nacional muerta en acto de servicio como consecuencia de un atentado terrorista.

‘Paticorto’ fuera de Venezuela

Fuera de Venezuela se sitúa ya a Eusebio Arzallus Tapia, alias ‘Paticorto’. Antiguo jefe del aparato logístico de la banda, se sabe que estuvo años oculto en Nicaragua, país del que tuvo que huir en 1993 tras estallar un depósito de armas clandestino con el que estaba vinculado. Desde entonces, se le ha situado siempre en Latinoamérica. ‘Paticorto’ llegó a figurar en el fichero elaborado por el Gobierno de EEUU de “terroristas mundiales especialmente destacados”. En la banda terrorista, era el responsable de las purgas. El tiempo juega en contra de las víctimas y la Policía y la Guardia Civil. La reforma del Código Penal del año 2010 que declaró la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo que hubieren causado la muerte de una persona, no afecta a aquellos que cometieron sus delitos antes de esa fecha y, por tanto, estos prescriben a los 20 años. En los últimos años varios etarras se han acogido a esta última circunstancia para retornar a España ya sin causas pendientes.