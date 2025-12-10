El excomandante torturado por el chavismo: “Yo sabía que ETA había entrenado a las FARC y ahora Venezuela es el sueño de Pablo Escobar”

Milton Revilla en una entrevista con Infobae España

Milton Revilla ha vivido varias vidas en una a sus 57 años. Cuando tenía 16 años entró en el Ejército venezolano y se convirtió en uno de los paracaidistas más especializados de las Fuerzas Armadas de su país. Ascendido a mayor (rango de comandante en España) y fue destinado al paso fronterizo de Catatumbo, donde combatió al Frente 33 de las FARC. Allí fue testigo de la connivencia del régimen de Hugo Chávez con ETA, el IRA y otros grupos terroristas. Lo denunció, le detuvieron, le acusaron de espía, le torturaron, le condenaron a prisión... “La fe y el recuerdo de mi hijo me mantuvieron vivo”, asegura. Consiguió la libertad, se convirtió en abogado, en testigo protegido aquí en España citado por la Audiencia Nacional y ahora vive oculto en otro país, alzando la voz para quien quiera escucharle para “salvar a Venezuela del narcotráfico”.

La asociación Dignidad y Justicia, que dirige el diputado del PP Daniel Portero (hijo del fiscal Luis Portero asesinado por ETA), intenta reabrir la causa, recogida en el sumario 75/09, que investigaba las conexiones entre ETA y las FARC. Milton es clave por todo lo que sabe y por las pruebas que pueda aportar.

- Pregunta: ¿Por qué no se reabre la causa?

- Respuesta: La Audiencia Nacional se niega a reabrirlo. Según el fiscal, los elementos necesarios para reabrir el caso no existen. Y hemos aportado hechos relevantes como los correos que fueron conseguidos en la computadora de Raúl Reyes [uno de los históricos líderes de las FARC], que la Justicia en Colombia rechazó, no porque no fueran válidos o porque fueran manipulados, sino que sencillamente el momento político era otro, no venía bien para las necesidades del gobierno de Juan Manuel Santos. Existen una serie de elementos graves que no tienen nada que ver con estos correos, pero que corroboran el apoyo que ETA en su momento brindó a las FARC. Pero todo esto ha sido una caja negra de manipulación política para encubrir toda una operación de infiltración del narcotráfico y el terrorismo a nivel mundial, con un objetivo político, que convenientemente hoy lo dice Hugo Carvajal [ex director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela].

- P: ¿No confía en la Justicia española?

- R: Decir que las pruebas con que cuenta la Fiscalía no son suficientes creo que es temerario. Aquí hay algo detrás de este caso que impide que se reabra y no puede ser jurídico. Porque jurídicamente hablando tiene todos los elementos de convicción para reabrir la investigación y con los nuevos elementos que se están aportando en el contexto internacional por parte de algunos actores políticos de Venezuela, tiene completamente toda la posibilidad de que se reabra y que se llegue, en realidad, a hacer justicia, en este caso, con las víctimas del terrorismo en España. Hemos presentado un escrito para reabrir la causa, pero la Fiscalía no quiere.

Milton Revilla, en una foto de archivo con Hugo Chávez. En esa reunión el militar le anunció que esperaba su primer hijo

- P: Su vida cambia cuando le destinan al puesto fronterizo de Catatumbo, entre Venezuela y Colombia.

- R: Sí, yo era el comandante de ese puesto al mando de 120 hombres. Protegíamos la frontera y combatíamos a las FARC. En el otoño de 2001 dos destacados etarras, Iñaki de Juana Chaos y José Arturo Cubillas, pasaron de Venezuela a Colombia. Quería ir a Colombia para preparar las primeras coordinaciones del entrenamiento que iban a realizar miembros de ETA a los integrantes del Frente 33 de las FARC.

- P: ¿Cuándo los paró sabía quienes eran?

- R: Ni idea. Pero es cuando me di cuenta que que la DIN, entonces se llamaba DIN [la Contrainteligencia militar], está apoyando a la guerrilla colombiana en contra de lo que son los preceptos operacionales. Yo esto lo notifico a mis superiores. Estaban pasando combustible, botas, materiales logísticos... para el Frente 33. Mi comandante de batallón me dice: “Documenta todo. Revilla, documenta todo”. Y yo lo documento. También empiezan a pasar materiales precursores para la cocaína.

Esto no podía pasar porque son sustancias controladas por el Estado venezolano, pero ellos le buscaban una vuelta jurídica. Y entonces venía una orden del general: “Se autoriza al ciudadano tal para que pase unos elementos, unos materiales que necesita para...”. “Ok, perfecto, dame una copia. Si tú no me das una copia de lo que usted está pasando, por aquí no pasa nada”. Deme la copia. Yo guardaba la copia. Lo guardaba todo. Y yo notifico que está pasando ese material. Siempre decían que la orden venía de arriba, como si fuera de Dios. Ok, perfecto, viene de arriba, pero yo tengo que registrarlo.

- P. Fue algo inteligente guardarlo todo...

- R: Años después me contacta un oficial de inteligencia de Colombia, que conocía porque habíamos trabajado juntos en la frontera. Y este oficial me dice: “Revilla, ¿tú te acuerdas la vez que nos transmitiste la información referente a dos españoles? ¿Recuerdas el número?” Claro, lo tenía todo registrado. Fue en noviembre de 2001. Anteriormente ya habían pasado miembros del IRA. Y me dice: “Perfecto, Revilla, no te preocupes. Estamos pendientes”. Es él quien me dice: “Revilla, necesito conversar contigo. Vamos a buscarnos unos teléfonos de seguridad, búscate una comunicación donde podamos comunicarnos con seguridad”. Y él me dice: “Eso es parte de una investigación que está haciendo España conjuntamente con Colombia, porque las dos personas que tú controlaste en el paso de Catatumbo son miembros del grupo ETA”.

Milton Revilla, con Infobae España

- P: ¿Cuándo empiezan sus problemas?

- R: Cuando yo empiezo a controlar eso. Y lo notifico. Habíamos neutralizado y disminuido la capacidad logística del Frente 33 de las FARC. Y entonces envían una comunicación al vicepresidente de Venezuela, al presidente Hugo Chávez y al fiscal general de la República, denunciando que yo había estado violando derechos humanos de algunos campesinos y había hecho desaparecer forzosamente a otros. Todo parte de una ONG que se llama PROVEA. Pero PROVEA fue la organización que recibió a los etarras y empezó a proteger a los etarras en Venezuela. Yo nunca entendí estos entramados inicialmente, pero cuando me atacan comienzo a investigar. ¿Qué es lo que está pasando?, ¿por dónde viene todo esto? Me citan a Caracas y me enfrento al Fiscal General y al vicepresidente y les digo que quien me está denunciando es la fachada política de las FARC. Les digo que si usted le da curso a esta investigación y no coloca todas las pruebas que yo puedo aportar ustedes son cómplices. Venezuela va a ser cómplice de una organización terrorista.

- P: Su respuesta fue...

- R: Me quitaron el comando de unidades. Ya no podía ser comandante de unidades de combate y me destinan a un cargo administrativo. Pero en 2004 me fuerzan a una baja forzosa y me dicen o te vas del país o te metemos preso. Ellos necesitaban encubrir lo que yo sabía. Si yo seguía avanzando como comandante con las convicciones que tenía y seguía avanzando dentro del Ejército, como teniente coronel, coronel, etc, yo iba a ser una persona incontrolable.

- P: ¿Le echan del Ejército y de qué vivía?

- R: Sobrevivía. Tuve muchas personas que me ayudaron con trabajos no registrados. Empecé a sacarme un doctorado y me pagaban por dar clases. Yo mantenía alejado de todo esto a mi hijo para evitar que él supiera lo que estaba pasando conmigo. Porque no solo me amanezaban a mí, también a la gente que me daba trabajo. Yo era viudo e incluso amenazanban a cualquier mujer que tuviera una relación conmigo: “Vas a terminar muerta”, le decían. Y el 28 de mayo de 2010 intentaron matarme delante de mi hijo. Una emboscada con varios policías cerca de la universidad donde yo trabajaba como docente en la Facultad de Ciencias Políticas. Yo daba clases de geopolítica y planificación. Son unos profesores de la universidad los que me salvan. Me dije que nos teníamos que ir del país, a Perú.

Paralelamente agentes de la DEA [agencia antidroga norteamericana] me contactan para que les dé información sobre los campamentos de las FARC en la frontera con Colombia, donde se estaba produciendo cocaína. En ese momento, en el Catatumbo venezolano, se producía la cocaína más pura. Y ahora es la zona donde están saliendo todas las toneladas de cocaína que inundan los Estados Unidos y Europa. Mi único objetivo era que Venezuela se liberara del narcotráfico. Yo seguía creyendo románticamente en eso. Y me detienen en el aeropuerto. No es que me detienen, me secuestran. Fue el 8 de junio de 2010.

El puesto fronterizo de Catatumbo, donde estuvo destinado Milton Revilla

- P: ¿Y llegan las torturas?

- R: Sí, yo ya había sido citado como testigo protegido en España por la Audiencia Nacional. Cuando me secuestran los único que quieren saber es quiénes eran los agentes de la DEA y dónde estaban. Y segundo, ¿qué era lo que yo sabía de ETA? O sea, Hugo Carvajal estaba interesado en que yo no diera la información de que Arturo Cubillas y De Juana Chaos habían cruzado la frontera para entrenar a los miembros de las FARC.

- P: No sé si quiere hablar de esa fase de su vida... [A Milton se le humedecen los ojos]

- R: Bueno, me dañaron el nervio ciático. Yo traté de conseguir el apoyo de algún periodista, pero todos estaban amenazados. Hugo Carvajal fue el gran creador del sistema de coaccionar a los periodistas al estilo de Pablo Escobar: plata o plomo, o aceptabas plata para que trabajaras para ellos o te daban plomo.

Yo siempre admití cuando me detuvieron y me torturaron que yo me iba a entrevistar con la gente de la DEA y que les iba a dar la información sobre las coordenadas de los campamentos donde se estaba produciendo la droga en la frontera con Venezuela. La pregunta es la siguiente: si eso lo supo Hugo Carvajal en el 2010 y él escuchó de mi persona que yo estaba diciendo eso, ¿por qué no se hizo ninguna operación militar para neutralizar esos campamentos? Raro, ¿verdad?

- P: Creo que estuvo varios meses retenidos en los sótanos de la sede de Contrainteligencia Militar

- R: En las celdas de la tercera planta del sótano. Allí estuve ocho meses. En una celda hay un tubo en el techo donde te cuelgan desnudo. Ahí te golpean. Ellos te colocaban papel periódico en las muñecas para evitar que te quedaran las marcas, pero igual te quedaba. Había detenidos que al cogarlos se les discolaban las muñecas. Y esa gente, lo único que pedía gritando, era que no los siguieran golpeando. Decían: “Mátame, pero no me pegues más”. Porque lo que hacían era sádico. Ahí es la primera vez que a mí me meten un tubazo en el coxis, que yo no sentí las piernas durante tres días. Era un circuito.

Pasabas por el cuarto de los golpes, después te pasaban al cuarto de los locos, que era un cuarto cubierto por colchones, de color verde. Tienen conductos de aire que ellos controlan desde fuera el aire frío o el aire caliente. O te mataban de frío o te morías de calor. Hasta que caes desmayado. Allí mismo tienes que orinarte. Ponen ahí un pote y en ese pote te orinas, en ese pote defecas y no tienes papel para limpiarte. Son unas condiciones infrahumanas hasta que te destruyen. Yo creo que mi fe en Dios fue lo que me hizo salir vivo. Y el amor por mi hijo.

Un joven Milton Revilla, recibiendo una condecoración

- P: ¿Y te sacaron la información? Perdone por ser tan directo

- R: Querían saber mis contactos con la DEA y en España. Y qué es lo que sabía de los trabajos que ETA hizo para las FARC. ETA entrenó a los guerrilleros en 2003 y 2004. Porque esto no tiene nada que ver con ideología. Esto tiene que ver con narcotráfico, con terrorismo. Yo quiero el poder en Colombia para poder controlar un país, que fue lo que hicieron con Venezuela. Quien controla el poder político en Venezuela no es el PSUV, no es el Foro de São Paulo, es una organización criminal, que es el narcotráfico. Así de sencillo... Luego te pasaban al cuarto del moho, moho en las paredes, que cuando este se reproducía, soltaba las esporas y de ahí salía todo el mundo con los pulmones destruidos,

- P: Menudo infierno...

- R: Sí, hasta que conocí a otro preso, un empresario al que el régimen había quitado todo el dinero. Pero se llevaba bien con el jefe de investigaciones penales y tenía ciertas comodidades dentro de las celdas. Al empresario le dio un infarto y yo, militar de Fuerzas Especiales, fui el que le hice el RCP y lo saqué del infarto. Por cierto, él es de familia canaria. Entonces, él me empezó a proteger. Me daba comida, me pasaba periódicos para que leyera... hasta que un día me dijeron: “Tu hijo está en la calle, ¿tú no has pensado en eso? Que tu hijo está en la calle y cualquier cosa le puede pasar“. Siempre amenazas. Pero un día un guardia, quizás por bondad, sacó una carta que había escrito y firmado con mi sangre. Esa carta llegó a los Estados Unidos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El coronel que me tenía preso me dijo: “Mira, maldito, sigue escribiendo y aquí te vas a morir”. Pero como mi caso ya se conocía fuera, al final Chávez ordenó que liberaran al espía, como me llamaban.

- P: ¿Cuándo consiguió la libertad?

- R: En 2011. Y me dicen que me tengo que ir del país. Pero si me iba voy a quedar como un fugitivo y todo lo que yo digo es verdad. Yo me quedo. Entonces, yo me quedé en Venezuela.

- P: Mientras instruían una causa contra usted por espionaje.

- R: Yo empecé a buscar la verdad de mi expediente. Yo jamás vi mi expediente porque mi expediente lo estaban elaborando. O sea, para hacer real mi detención. De hecho, cometieron tantos errores. Se cometieron tantos errores que el juez de la causa, que le habían prometido un premio si él validaba lo que me estaban haciendo, y no lo hizo, y lo intentaron asesinar y el juez mató a las personas que lo iban a sicariar. Lo terminaron sacando de Venezuela, y a su regreso lo mataron de dos tiros en el pecho a la salida de su casa.

Me acusaban de espionaje, traición a la patria y delitos contra la seguridad de las Fuerzas Armadas. Al final solo me condenaron por el último. Pero no revelé secretos de las Fuerzas Armadas. ¿A quién se los revelé? A nadie. ¿Qué fue lo revelado? Nunca revelé nada. ¿Qué rédito obtuve yo por la revelación que hice? Tampoco. Si la información que yo iba a dar era en materia de drogas. O sea, que Hugo Carvajal me llevó a la jurisdicción militar para juzgarme por intentar revelar información a la DEA sobre campamentos de las drogas y por intentar revelar información a la Audiencia Nacional de España referente a las relaciones del terrorismo. Me sentenciaron a siete años de cárcel y ahí empezó mi segunda tanda de torturas. Me condenaron el 15 de febrero de 2012.

El militar venezolano, en una operación en 1994

- P: Y no pudo declarar en España en la Audiencia Nacional.

- R: No pude. El juez Eloy Velasco pudo haber enviado a alguien de la Guardia Civil para que me entrevistara en Venezuela. Si hubiese habido realmente la voluntad política o la voluntad judicial, no digamos política, la voluntad jujudicial de entrevistarme, lo hubiesen hecho. ¿Por qué no lo hicieron? Solamente lo sabe la Fiscalía de España y la Audiencia Nacional de España. ¿Por qué nadie tomó la decisión de ir? La Fiscalía siempre ha querido cerrar esta causa desde que empezó.

- P: Y le metieron el la prisión de Ramo Verde.

- R: Allí me intentaron matar, pero un sargento que estaba preso en Ramo Verde, Carlos Carreño Muñoz, me protegió. Eso me salvó de la cárcel. Que en paz descanse Carlos Carreño, que está muerto. Extrañamente, el fiscal de mi causa, que después me entregó otras pruebas, lo mataron. Toda persona que me ayudaba, desde el punto de vista jurídico, lo mataban, lo asesinaban. Solo cumplí dos años en Ramo Verde. Hasta el 30 de diciembre del año 2013.

- P: ¿Cómo salió?

- R: No me preguntes por qué, pero obtuve un beneficio procesal. Entonces me dan destacamento de trabajo, me envían a Barquisimeto a un centro de rehabilitación social donde yo tenía que estar de lunes a viernes y los fines de semana podía compartirlo con mi hijo. En esa situación estuve por tres años más, hasta que en el año 2017 me dictan ya definitivamente el cumplimiento de la pena.

Durante todos esos años yo seguí escribiendo a los ministros, yo le escribí a todo el mundo. A todo el mundo. Yo le escribí al presidente de Bolivia, a todo el mundo. Yo le decía: “Mire, yo soy un preso político que está en Venezuela”. Escribí al ministro de la Defensa, al presidente del TSJ, al fiscal general de la República, a la defensora del pueblo, todo el mundo se enteró. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. ETA apoyó a las FARC entrenándolos en el carácter operativo del terrorismo. ¿Qué recibían a cambio? Dinero producto del narcotráfico. ¿Dónde se lavaban esos activos?, ¿ha querido el Gobierno de España trabajar en conjunto con la inteligencia financiera de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, del Mossad y de otros países para determinar eso?

- P: ¿Es muy numerosa la colonia de exetarras en Venezuela?

- R: Hay en torno a 15 . Venezuela recibió un grupo de etarras inicialmente por petición de Felipe González para lograr la pacificación, entre comillas, de ETA. Yo siempre he dicho que ETA nunca se pacificó. Yo creo que ETA lo que hizo fue poner a dormir sus células. Y ahora, según las investigaciones que yo me he dedicado a hacer de este tipo de temas de terrorismo y narcotráfico, las células están activas para trabajar para el mejor postor. Con la llegada de Hugo Chávez, muchos otros miembros de ETA llegaron a Venezuela. Promovidos, ¿por qué? Justamente por el poder y la confianza que tenían en el sistema de Arturo Cubillas, que llegó a ser director general de Administración del Ministerio de Agricultura y Tierras y de su pareja, que llegó a ser nada más y nada menos que la secretaria privada del director ejecutivo de PROVEA en Venezuela.

- P. Sus problemas no acabaron con el cumplimiento de la sentencia en 2017

- R: No. yo había denunciado a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Allí estuvo parada hasta 2017, cuando se reactiva en la Comisión Interamericana. Pero ningún abogado quiso llevar el caso en Venezuela, ninguno. En mayo de 2022 recibo una comunicación de la Comisión Interamericana diciendo que mi caso es trasladado a la Corte Interamericana. Cuando esto ocurre, días después, pocos días después, yo recibo una llamada de una persona a la que yo había entrenado en el Ejército y me dice: “Mi mayor, le tengo una noticia negativa. Estamos preparando una orden de captura”. Entonces yo dije: la primera vez me agarraron descuidado y me secuestraron. La segunda, si me agarran después de que me están avisando, es estupidez. Entonces trabajaba de abogado en Venezuela.

El exgeneral venezolano Hugo "El Pollo" Carvajal, en una fotografía de archivo. EFE/Emilio Naranjo

- P: Y por fin salió de Venezuela

- R: Volé a República Dominicana y de ahí a otro país, donde estoy ahora protegido. Todos los que me conocen saben que yo no estaba conspirando, que yo no era ningún traidor, que yo no era ningún espía. Insisto, cuando a mí me detienen, yo reconozco que me iba a entrevistar con gente de la DEA. ¿Sobre qué? Sobre la posición de los campamentos de las FARC. Pero se me condena por revelación de datos. Porque ahí estaban todos metidos en el negocio. Pero esto supone también una contradicción en el sentido de que si revelar eso supone un problema para Venezuela... lo que suponía era un problema para el Pollo Carvajal y para todos los que estaban arriba en el cártel de los Soles. El objetivo era favorecer a las organizaciones de narcotráfico y terrorismo para lograr desestabilizar los Estados Unidos. Y yo me voy más allá, desestabilizar los Estados Unidos es desestabilizar al mundo.

- P. ¿Venezuela es un narcoestado?

- R: Venezuela está controlado por una serie de criminales. Venezuela es el paraíso del sueño de Pablo Escobar. Un grupo de políticos y militares controlan toda una estructura gubernamental para realizar actividades de narcotráfico y de terrorismo, sin importarle a la comunidad internacional.

- P: ¿Cuál puede ser el futuro de Maduro?

- R. Cualquier cosa puede pasar. Nadie de Venezuela, nadie, puede entregar el poder fácil. Nueve millones de venezolanos huyeron de Venezuela porque los mataban, los asesinaban en la calle, violaban a las mujeres. No me lo contaron. ¿Esos nueve millones van a aceptar una amnistía? A donde vayan Maduro y su gente, los va a perseguir la justicia. Se van a Irán, a Rusia, a China, a Corea del Sur. Bueno, vivirás ahí, no podrás salir. La pregunta es ¿tú crees que con el dinero que te robaste, que lo tiene en otros países del mundo ya listos, se van a ir? Prefieren inmolarse. Van a aguantar hasta el final. La resistencia que venden ellos es mentira. Los militares venezolanos no tienen la capacidad de combate para resistir. Aparte de que no tienen la vocación, no tienen esa vocación suicida. Esa es nuestra realidad militar. No tenemos capacidad para enfrentarnos a EEUU.