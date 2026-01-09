Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Edmundo González habla por teléfono con Pedro Sánchez y reclama la liberación de todos los presos políticos. Imagen de archivo. (Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes una conversación tanto con Delcy Rodríguez, la sucesora del dictador Nicolás Maduro, como con Edmundo González, líder de la oposición en Venezuela. El jefe del Ejecutivo ha informado de que les ha transmitido que España va a respaldar una transición “pacífica, dialogada y democrática en Venezuela”, y ha agregado que ésta debería ser “liderada por los propios venezolanos”, en alusión a Donald Trump.

“Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones”, ha afirmado a través de su cuenta de X. “América Latina sabe que cuenta con el apoyo de España, como le he reiterado esta semana a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay”, ha agregado. Se trata del primer contacto de Sánchez con el nuevo régimen venezolano tras la operación armada de Estados Unidos el pasado 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York.

Edmundo González pidió templanza y firmeza

En cuanto a la conversación con Edmundo González, ha durado 17 minutos y se ha producido justo después de la liberación de cinco presos españoles que estaban encarcelados por motivos políticos en Venezuela. El líder velezolano ha insistido en la necesidad de que la liberación no sea parcial, sino que incluya a todos los detenidos por razones políticas. González, que ha publicado un mensaje en X, le ha dicho al presidente que la verificación internacional resulta fundamental para garantizar la transparencia de estos procesos.

El político exiliado en Madrid desde 2024 también destacó ante Sánchez que el fin de la persecución, el desarme de grupos paraestatales y el respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio constituyen condiciones imprescindibles para una transición política en Venezuela. La oposición sostiene que González fue el vencedor de esos comicios frente a Nicolás Maduro.

España no reconoce a Edmunfo González como presidente electo

Algunos gobiernos ya reconocen a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Sin embargo, España no le concede aún ese estatus oficial. Días antes, González había conversado por teléfono con José Manuel Albares, ministro de Exteriores español, en una señal de que el diálogo político internacional sigue abierto, aunque bajo estricta cautela diplomática.

En palabras de González, la comunidad internacional y, en particular, España, saben diferenciar entre “gestos tácticos” y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho. El político recalcó que la presión internacional debe enfocarse en lograr cambios estructurales y verificables, no solo en respuestas puntuales del régimen chavista.