España

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

“Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones”, ha asegurado el presidente

Guardar
Edmundo González habla por teléfono
Edmundo González habla por teléfono con Pedro Sánchez y reclama la liberación de todos los presos políticos. Imagen de archivo. (Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes una conversación tanto con Delcy Rodríguez, la sucesora del dictador Nicolás Maduro, como con Edmundo González, líder de la oposición en Venezuela. El jefe del Ejecutivo ha informado de que les ha transmitido que España va a respaldar una transición “pacífica, dialogada y democrática en Venezuela”, y ha agregado que ésta debería ser “liderada por los propios venezolanos”, en alusión a Donald Trump.

“Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones”, ha afirmado a través de su cuenta de X. “América Latina sabe que cuenta con el apoyo de España, como le he reiterado esta semana a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay”, ha agregado. Se trata del primer contacto de Sánchez con el nuevo régimen venezolano tras la operación armada de Estados Unidos el pasado 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York.

Edmundo González pidió templanza y firmeza

En cuanto a la conversación con Edmundo González, ha durado 17 minutos y se ha producido justo después de la liberación de cinco presos españoles que estaban encarcelados por motivos políticos en Venezuela. El líder velezolano ha insistido en la necesidad de que la liberación no sea parcial, sino que incluya a todos los detenidos por razones políticas. González, que ha publicado un mensaje en X, le ha dicho al presidente que la verificación internacional resulta fundamental para garantizar la transparencia de estos procesos.

El político exiliado en Madrid desde 2024 también destacó ante Sánchez que el fin de la persecución, el desarme de grupos paraestatales y el respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio constituyen condiciones imprescindibles para una transición política en Venezuela. La oposición sostiene que González fue el vencedor de esos comicios frente a Nicolás Maduro.

España no reconoce a Edmunfo González como presidente electo

Algunos gobiernos ya reconocen a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Sin embargo, España no le concede aún ese estatus oficial. Días antes, González había conversado por teléfono con José Manuel Albares, ministro de Exteriores español, en una señal de que el diálogo político internacional sigue abierto, aunque bajo estricta cautela diplomática.

En palabras de González, la comunidad internacional y, en particular, España, saben diferenciar entre “gestos tácticos” y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho. El político recalcó que la presión internacional debe enfocarse en lograr cambios estructurales y verificables, no solo en respuestas puntuales del régimen chavista.

Temas Relacionados

Pedro SánchezDelcy RodríguezEdmundo GonzálezVenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una mujer recibe cuatro años de quimioterapia por un cáncer que nunca tuvo: condenan al hospital a pagar 470.000 euros de indemnización

La afectada tuvo que reducir drásticamente su actividad profesional y perdió temporalmente su carnet de conducir

Una mujer recibe cuatro años

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

El presidente del Gobierno celebra el pacto y asegura las empresas españolas podrán entrar a nuevos mercados, exportar más, y generar más empleos

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo

Números ganadores del Super Once del 9 enero

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once

El libro más vendido de 2025 en España tiene su adaptación ahora mismo en el cine

Freida McFadden se ha convertido en la autora más leída en castellano y en catalán este 2025, según datos de GFK

El libro más vendido de

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

El entorno del luchador asegura que se encuentra “muy contento y muy satisfecho” por este primer triunfo en los tribunales

Ilia Topuria logra ganar la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares habla con Marco Rubio

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

ECONOMÍA

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Este es el precio de la luz en España para mañana 10 de enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España