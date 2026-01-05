España

Ábalos comparece en el Senado sin confirmar si hablará mientras el PP afirma: “Tiene la llave de la caja fuerte de todos los secretos”

El exministro ha sido citado para el próximo 8 de enero, pero podría acogerse a su derecho de no declarar

Guardar
El PP cita a Ábalos
El PP cita a Ábalos el 8 de enero en el Senado. (Montaje Infobae España/Canva)

José Luis Ábalos protagonizará uno de los primeros acontecimientos políticos del año. El exministro ha sido citado por el Senado para declarar esta semana, el próximo jueves 8 de enero. En los últimos meses, su estrategia ha sufrido varios cambios. Desde su cuenta de X o con filtraciones, ha trasmitido críticas o señalamientos a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso de Plus Ultra o a la ministra Yolanda Díaz por supuestos tratos de favor a familiares.

No obstante, aunque ya ha lanzado dardos a excompañeros de partido o de la anterior legislatura, Ábalos podría acogerse a su derecho de no declarar. En muchas ocasiones, optan por no hablar en la cámara política para evitar dificultades de cara a su proceso judicial. El PP lo ha convocado al considerarlo una pieza clave en los supuestos casos de corrupción socialistas.

Los populares, como hizo saber la portavoz del partido en el Senado, Alicia García, esperan que decida “colaborar con la verdad” y cuente lo que sepa. Desde el entorno del antiguo ministro de Transportes no se ha confirmado ninguna de las opciones, de manera que podría optar por no revelar información o por dar los nombres que considere.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha fijado para el próximo 8 de enero la comparecencia del exministro José Luis Ábalos, que actualmente está en prisión preventiva por el riesgo "extremo" de fuga. (Fuente: Europa Press/PP/Senado)

Señalamientos y acusaciones de Ábalos

El exministro José Luis Ábalos ha realizado diversas acusaciones a través de X desde que ha entrado en la prisión de Soto del Real. La mayoría de sus mensajes han sido con la idea de defender su inocencia, destacando las críticas a la UCO por “dar credibilidad sin ninguna comprobación previa” a supuestas pruebas en su contra.

El exministro considera que “llevan mucho tiempo queriéndome involucrar de cualquier manera en el caso de los hidrocarburos con el que no tengo vinculación ni realicé gestión alguna para la adjudicación de licencias”. Si bien él trata de desvincularse de forma absoluta, ha acusado a otros socialistas de participar en casos polémicos. Según OK Diario, Ábalos afirmó en su entrevista que Zapatero le “presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra”.

También ha dirigido sus reproches a la presidenta del Congreso y a miembros del Gobierno. Critica la falta de respuestas ante sus preguntas como diputado. “Me pregunto estupefacto, ¿acaso la Mesa del Congreso ya sabía el día 25 que el 27 de noviembre iba a ser detenido y enviado a prisión?”, dice en uno de sus mensajes.

Por otro lado, se dirigió a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtiéndole de que “antes de llamarme ‘golfo’ debería responder a “si la vivienda asignada para los ministros y ministras y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello”. Hace semanas, se refirió a la supuesta reunión de Pedro Sánchez y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en 2018, asegurando que sí que se dio, a pesar de que el presidente lo niega.

El presidente del PP cree que nada de lo que sucedió en el PSOE con Cerdán, Ábalos y Koldo fue a espaldas del secretario general.

“La llave de la caja fuerte de todos los secretos”

El PP ha citado a José Luis Ábalos a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado el 8 de enero, pese a que se encuentra encarcelado. “Esperamos que elija la verdad y explique cómo se financió la candidatura de Sánchez, qué irregularidades hubo, qué se pactó con PNV y Otegi, y quién ordenó contratar a las empresas de la trama”, afirmó la portavoz del PP, Alicia García. Es “la llave de la caja fuerte de todos los secretos”, aseguró.

El Senado notificará la citación a la cárcel y al Tribunal Supremo para que determinen cómo proceder. García subrayó que “Ábalos tendrá que responder por los enchufes, por el uso de recursos públicos y su papel clave en las tramas corruptas del sanchismo”. Ahora, solo queda esperar a este nuevo episodio.

Temas Relacionados

José Luis ÁbalosPSOESenadoGobiernoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

El rey Juan Carlos cumple 88 años en Abu Dabi: lejos de la reina Sofía y el rey Felipe, pero acompañado de las infantas y sus nietos

El emérito estará junto a varios amigos y todos sus nietos, a excepción de la princesa Leonor y la infanta Sofía

El rey Juan Carlos cumple

Guía de la Lotería del Niño 2026: todo lo que tienes que saber acerca del sorteo

Conoce cómo se desarrolla, cuántos premios se reparten y otros detalles

Guía de la Lotería del

El obrador artesano que hace el mejor roscón de Madrid: “Somos un equipo pequeño, pero hacemos casi 400 al día”

Paloma Silvestrin es el nombre propio detrás del roscón artesano de Doble Uve, el mejor de Madrid según un jurado de profesionales. La pastelera cuenta en ‘Infobae’ todos los secretos de un roscón que se puede comer en cualquier mes del año

El obrador artesano que hace

Comprar un piso para alquilar sale a cuenta: los caseros se embolsan 15.206 euros brutos anuales de media

La rentabilidad obtenida por el arrendamiento de una vivienda alcanza ya el 7%. Tarragona, Sevilla y Jaén son las “mejores capitales” para invertir en el sector inmobiliario

Comprar un piso para alquilar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid busca

La Comunidad de Madrid busca una empresa que le ayude a planificar los 4,5 millones de vacunas que pone cada año porque no puede con tanta “carga de trabajo”

Interior canaliza cientos de millones de euros a través de la empresa pública SIEPSE, lo que encarece el precio y “dificulta” el control del dinero público

Miles de venezolanos en España salen a las calles a celebrar la detención de Nicolás Maduro: “Abre la puerta al fin de la represión”

La Guardia Civil explica cinco cosas que debes saber de la baliza V16: “Te localiza pero no te rastrea”

Abascal, tras acoger a Meloni en su casa: “Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo a una gran amiga”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Guía de la Lotería del Niño 2026: todo lo que tienes que saber acerca del sorteo

Comprar un piso para alquilar sale a cuenta: los caseros se embolsan 15.206 euros brutos anuales de media

Aproximaciones, centenas y reintegros: qué son y cuánto dinero se gana en la Lotería del Niño 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 4 enero

DEPORTES

Isabel Rivero, tercera española en

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’