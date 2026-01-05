Ábalos comparece en el Senado sin confirmar si hablará mientras el PP afirma: “Tiene la llave de la caja fuerte de todos los secretos”

El PP cita a Ábalos el 8 de enero en el Senado. (Montaje Infobae España/Canva)

José Luis Ábalos protagonizará uno de los primeros acontecimientos políticos del año. El exministro ha sido citado por el Senado para declarar esta semana, el próximo jueves 8 de enero. En los últimos meses, su estrategia ha sufrido varios cambios. Desde su cuenta de X o con filtraciones, ha trasmitido críticas o señalamientos a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso de Plus Ultra o a la ministra Yolanda Díaz por supuestos tratos de favor a familiares.

No obstante, aunque ya ha lanzado dardos a excompañeros de partido o de la anterior legislatura, Ábalos podría acogerse a su derecho de no declarar. En muchas ocasiones, optan por no hablar en la cámara política para evitar dificultades de cara a su proceso judicial. El PP lo ha convocado al considerarlo una pieza clave en los supuestos casos de corrupción socialistas.

Los populares, como hizo saber la portavoz del partido en el Senado, Alicia García, esperan que decida “colaborar con la verdad” y cuente lo que sepa. Desde el entorno del antiguo ministro de Transportes no se ha confirmado ninguna de las opciones, de manera que podría optar por no revelar información o por dar los nombres que considere.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha fijado para el próximo 8 de enero la comparecencia del exministro José Luis Ábalos, que actualmente está en prisión preventiva por el riesgo "extremo" de fuga. (Fuente: Europa Press/PP/Senado)

Señalamientos y acusaciones de Ábalos

El exministro José Luis Ábalos ha realizado diversas acusaciones a través de X desde que ha entrado en la prisión de Soto del Real. La mayoría de sus mensajes han sido con la idea de defender su inocencia, destacando las críticas a la UCO por “dar credibilidad sin ninguna comprobación previa” a supuestas pruebas en su contra.

El exministro considera que “llevan mucho tiempo queriéndome involucrar de cualquier manera en el caso de los hidrocarburos con el que no tengo vinculación ni realicé gestión alguna para la adjudicación de licencias”. Si bien él trata de desvincularse de forma absoluta, ha acusado a otros socialistas de participar en casos polémicos. Según OK Diario, Ábalos afirmó en su entrevista que Zapatero le “presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra”.

También ha dirigido sus reproches a la presidenta del Congreso y a miembros del Gobierno. Critica la falta de respuestas ante sus preguntas como diputado. “Me pregunto estupefacto, ¿acaso la Mesa del Congreso ya sabía el día 25 que el 27 de noviembre iba a ser detenido y enviado a prisión?”, dice en uno de sus mensajes.

Por otro lado, se dirigió a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtiéndole de que “antes de llamarme ‘golfo’ debería responder a “si la vivienda asignada para los ministros y ministras y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello”. Hace semanas, se refirió a la supuesta reunión de Pedro Sánchez y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en 2018, asegurando que sí que se dio, a pesar de que el presidente lo niega.

El presidente del PP cree que nada de lo que sucedió en el PSOE con Cerdán, Ábalos y Koldo fue a espaldas del secretario general.

“La llave de la caja fuerte de todos los secretos”

El PP ha citado a José Luis Ábalos a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado el 8 de enero, pese a que se encuentra encarcelado. “Esperamos que elija la verdad y explique cómo se financió la candidatura de Sánchez, qué irregularidades hubo, qué se pactó con PNV y Otegi, y quién ordenó contratar a las empresas de la trama”, afirmó la portavoz del PP, Alicia García. Es “la llave de la caja fuerte de todos los secretos”, aseguró.

El Senado notificará la citación a la cárcel y al Tribunal Supremo para que determinen cómo proceder. García subrayó que “Ábalos tendrá que responder por los enchufes, por el uso de recursos públicos y su papel clave en las tramas corruptas del sanchismo”. Ahora, solo queda esperar a este nuevo episodio.