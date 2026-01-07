Un trabajador pierde un Rolex de 16.000 euros y exige una indemnización a la empresa: la justicia sentencia que “no debería haberlo llevado”

Reloj de la marca Rolex (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Un jefe de obra que perdió un reloj Rolex valorado en 16.000 euros mientras trabajaba en una construcción en Parma no recibirá ninguna compensación por parte de su empresa. El Tribunal de Apelación de Bolonia desestimó su reclamación y concluyó que el propio trabajador asumió un riesgo evitable. Además, tuvo que asumir 2.500 euros en costes judiciales.

El episodio sucedió en mayo de 2016. El demandante desempeñaba funciones de supervisión en una obra cuando se produjeron problemas técnicos en las bombas de hormigón conectadas a las hormigoneras. Ante los fallos detectados, decidió intervenir de forma directa en la operación.

Según consta en la sentencia, el jefe de obra optó por colocarse en el extremo de salida de la manguera con el objetivo de mostrar al resto del equipo cómo debía realizarse el vertido correctamente.

FOTO DE ARCHIVO. Obreros de la construcción trabajan en una obra. REUTERS/Go Nakamura

Mientras sujetaba la manguera y esperaba a que se reanudara el bombeo, se produjo un nuevo bloqueo del sistema: “a los pocos minutos de reanudarse el vertido de hormigón, mientras aún sujetaba la tubería de suministro, se produjo otro bloqueo repentino”, recoge la sentencia judicial. Fue en ese momento cuando el trabajador perdió el reloj que llevaba en la muñeca. El Rolex Daytona cayó en el hormigón. Tras el accidente, se inició una búsqueda que se prolongó durante horas. Incluso se revisó el propio hormigón; no obstante, el reloj nunca apareció.

Un incidente que termina en los tribunales

Convencido de que el incidente se debió al mal funcionamiento de la maquinaria, el jefe de obra decidió reclamar a la empresa el valor del reloj: “me deben un Rolex Daytona de 16.000 euros; es culpa tuya y de la máquina”, sostuvo a lo largo del juicio.

La demanda fue rechazada en primera instancia y el trabajador recurrió la sentencia. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Bolonia confirmó el fallo anterior. Los jueces Rossi, Gaudioso y Mazzei subrayaron que el demandante no actuó con la prudencia necesaria.

“Es seriamente insostenible que dirigir el tronco de una hormigonera para el vertido de hormigón sobre unos cimientos en construcción sea una actividad que se pueda realizar llevando un reloj de 16.000 euros”, señalaron en la resolución.

En este sentido, el tribunal explicó que el incidente no era para nada un caso excepcional. En una obra, indicaron, siempre existe la posibilidad de accidentes. Los materiales y la maquinaria pesada determinan el entorno de trabajo y, de igual manera, las precauciones que los trabajadores deben tomar. Según el juez, el riesgo de que el hormigón dañase el reloj era muy alto y evidente. Además, si se hubieran tomado las precauciones necesarias hubiera sido evitable.

En consecuencia, según la justicia, el jefe de obra no adoptó las precauciones mínimas que cabía esperar de alguien con experiencia en el sector. Esa falta de diligencia fue determinante para rechazar la indemnización solicitada.

Además de no recuperar el valor del reloj perdido, el trabajador deberá asumir el pago de las costas judiciales del proceso. La sentencia pone fin a un litigio iniciado hace casi una década, dejando claro el criterio del tribunal sobre la responsabilidad individual en el entorno laboral.