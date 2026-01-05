España

El padre de Chenoa alimenta la polémica tras las Campanadas: “Con lo que ha costado ese traje yo viviría un año”

Tras años sin contacto, José Carlos Corradini vuelve a hablar de su hija Chenoa y critica el vestido que lució la cantante en la última noche del año


Chenoa vistió de blanco en las Campanadas de TVE con un vestido de Alejandro de Miguel. (Europa Press)

El nombre de José Carlos Corradini no suele sonar en el día a día mediático, pero basta con añadir un dato para situarlo: es el padre biológico de Chenoa. La cantante y presentadora, que acaba de despedir el año desde la Puerta del Sol como una de las protagonistas de las Campanadas de TVE, vuelve a verse envuelta en una polémica familiar que arrastra desde hace años y de la que siempre ha intentado mantenerse al margen.

Chenoa, que atraviesa un momento dulce tanto en lo profesional como en lo personal, lleva mucho tiempo sin mantener relación alguna con su progenitor. Sin embargo, él ha vuelto a hablar públicamente de ella en una entrevista reciente, en la que no solo describe su complicada situación económica, sino que lanza duras críticas contra su hija, cuestionando incluso la imagen pública que proyecta.

Según recoge La Razón, Corradini reside desde hace meses en un centro geriátrico de Buenos Aires, tras haber pasado una etapa especialmente delicada. Su único ingreso es una pensión de alrededor de 300 euros, una cifra que, según él mismo ha reconocido, apenas le permite subsistir. De hecho, asegura que ha tenido que recurrir en ocasiones a la ayuda de vecinos para salir adelante.


Chenoa en su vestido para las Campanadas 2025-2026 (Alejandro de Miguel).

En sus declaraciones, deja claro que no espera ayuda económica por parte de la artista. “No pido dinero a mi hija, nunca me lo ha dado y tampoco me lo daría”, afirma, aunque acto seguido reconoce que su objetivo es denunciar lo que considera una realidad muy distinta a la que ella muestra públicamente. “La imagen de niña buena no se corresponde con lo que es en realidad”, llega a decir, cargando duramente contra Chenoa y su entorno.

Uno de los comentarios que más ha llamado la atención tiene que ver con la reciente aparición de la cantante en Nochevieja. Tras verla dar las Campanadas vestida de blanco, Corradini no dudó en lanzar una frase que ha generado titulares: Con lo que ha costado ese traje yo podría vivir un año entero sin problemas”. Una comparación con la que pretende reflejar el contraste entre la vida de su hija y la suya propia, marcada —según asegura— por la precariedad.

La ruptura entre Chenoa y su padre

El distanciamiento entre ambos viene de lejos. Corradini explica que perdió el contacto con sus hijos cuando estos se trasladaron a España junto a su madre, y que nunca ha tenido oportunidad de contar su versión de la historia. También menciona a Juan Antonio Marino, pareja de su exmujer y a quien Chenoa considera su verdadero padre, como una de las figuras clave en este conflicto familiar.


José Carlos Corradini, padre de Chenoa, en el programa 'Sábado Deluxe'. (Mediaset España)

Mientras tanto, la postura de la cantante es clara y firme desde hace años. Chenoa ha optado por no pronunciarse públicamente sobre las palabras de su padre, consciente del desgaste emocional que este asunto le provoca. Personas cercanas a ella aseguran que las últimas declaraciones le han afectado especialmente y que está cansada de que se difundan versiones que considera falsas sobre su vida personal y sentimental.

De hecho, ya en 2019, tras otra entrevista de Corradini, la artista reconoció que había puesto el asunto en manos de sus abogados, dejando claro que no quería seguir alimentando una polémica que le resulta profundamente dolorosa. Su prioridad, entonces y ahora, es proteger su estabilidad emocional y centrarse en su felicidad.

Chenoa en la gala final tras la final de OT 2025

A pesar del tono duro de muchas de sus palabras, Corradini concluye asegurando que no desea ningún mal a su hija, a la que se refiere por el apodo de Laurita. Dice quererla “desde la distancia” y confiesa que su mayor deseo sería poder recuperar algún día el vínculo perdido.

