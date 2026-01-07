España

Ábalos se vuelve a quedar sin abogado días antes de que el Supremo revise su prisión preventiva: Carlos Bautista abandona su defensa por impagos

El despacho comunica su renuncia al Tribunal Supremo y pide paralizar los plazos procesales mientras se produce el relevo

Guardar
El exministro socialista José Luis
El exministro socialista José Luis Ábalos, durante una rueda de prensa en el Congreso (Fernando Sánchez - Europa Press)

El despacho Chabaneix Abogados Penalistas ha comunicado formalmente al Tribunal Supremo su renuncia a la defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Esta decisión se sustentaría en discrepancias económicas derivadas del impago de honorarios y que obliga al exsecretario de Organización del PSOE a buscar de manera inmediata una nueva representación letrada. El escrito, presentado por el exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, ante el magistrado instructor del ‘caso Koldo’, el juez Leopoldo Puente, se ampara en el artículo 50 del Estatuto General de la Abogacía Española y reclama además la paralización de los plazos procesales pendientes para evitar cualquier situación de indefensión del encausado, actualmente en la prisión madrileña de Soto del Real.

Fuentes del entorno del exministro explican que la decisión responde al impago de los honorarios del bufete y a un ultimátum que expiraba el 31 de diciembre, tras el cual el despacho decidió mantener su política interna de no hacer excepciones con ningún cliente. La renuncia fue comunicada personalmente en prisión a Ábalos por su letrado Carlos Bautista y ha sido notificada al Supremo, coincidiendo con la presentación del escrito de defensa cuyo plazo expiraba este 8 de enero. La defensa solicita al tribunal la suspensión de los plazos mientras se produce el relevo para no perjudicar procesalmente al ex titular de Transportes.

No es la primera vez que Ábalos cambia de abogado desde que estalló el procedimiento judicial. El pasado mes de octubre ya se había producido la ruptura con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, con quien el ex ministro alegó “diferencias irreconducibles”. Ese abogado había aconsejado en un primer momento colaborar con la Justicia para optar a eventuales atenuantes y, ante la negativa del exministro a admitir los hechos investigados, le recomendó renunciar a su acta de diputado y buscar un retraso del juicio en el Supremo. Finalmente, Ábalos se decantó por el despacho Chabaneix, que ahora abandona su defensa también por motivos ajenos a la estrategia jurídica.

Pese a la renuncia, y según apuntan fuentes jurídicas, es previsible que Bautista tenga que continuar de manera provisional al frente de la representación legal hasta que un nuevo letrado solicite venia ante el Tribunal Supremo, dadas las obligaciones de garantizar el derecho de defensa y el calendario procesal inmediato. No en vano, el Alto Tribunal ha fijado para el próximo 15 de enero la vista sobre la prisión preventiva del exministro, una cita clave en la que Ábalos deberá comparecer ya con nueva defensa, con abogado de oficio o, en último término, con el propio Chabaneix si el Supremo así lo requiriera dado que fue el despacho el que interpuso el recurso contra la medida de prisión provisional adoptada el pasado 27 de noviembre.

El exdiputado José Luis Ábalos,
El exdiputado José Luis Ábalos, durante una sesión de control al Gobierno (Eduardo Parra - Europa Press)

La maraña de causas

La renuncia del despacho se produce, además, en un momento procesal relevante, con el exministro inmerso tanto en la pieza del ‘caso Mascarillas —pendiente de ser enviada a juicio— como en la investigación sobre el presunto cobro de comisiones irregulares vinculadas a adjudicaciones de obra pública. En el extenso escrito de defensa presentado ante el Supremo, de 72 páginas, se solicita la exoneración del exministro de los delitos imputados, argumentando que los contratos de adquisición de mascarillas se ajustaron a la legalidad, que no hubo pagos ilícitos, ni trato de favor en el rescate de Air Europa, ni gestiones irregulares para la obtención de licencias empresariales, ni dádivas o recompensas asociadas a su actuación.

La defensa sostiene que se ha vulnerado de manera “brutal” el derecho de defensa de Ábalos al cerrarse la instrucción sin permitir el acceso íntegro al material incautado ni la práctica de diligencias solicitadas para contrarrestar la tesis acusatoria. Critica igualmente que no se aceptaran pruebas propuestas por la defensa, que no se investigaran determinadas comunicaciones interceptadas en su contexto y que se iniciase la investigación sin la preceptiva autorización del Congreso, además de cuestionar la credibilidad de algunas de las declaraciones incorporadas a la causa.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha fijado para el próximo 8 de enero la comparecencia del exministro José Luis Ábalos, que actualmente está en prisión preventiva por el riesgo "extremo" de fuga. (Fuente: Europa Press/PP/Senado)

El escrito incluye además una amplia lista de más de sesenta testigos, entre ellos responsables políticos y altos cargos institucionales, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el ministro Ángel Víctor Torres; el exCEO de Air Europa Javier Hidalgo o la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y plantea que el empresario Víctor de Aldama deba responder en juicio con obligación de contestar, apelando a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Temas Relacionados

José Luis ÁbalosCaso KoldoKoldo GarcíaPSOEGobierno de EspañaMinisterio de TransportesJuiciosJusticiaTribunales EspañaTribunal SupremoPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La DGT alimenta la desconfianza en las balizas V16: un fallo deja expuestas en internet las ubicaciones reales de conductores con incidencias en carretera

Un error en la configuración de accesos permitió que motores de búsqueda indexaran el mapa con incidencias reales

La DGT alimenta la desconfianza

Marcos, médico: “Si le compras un juguete rojo a tu perro estás cometiendo un error”

El experto explica los motivos por los que es importante el color del juguete

Marcos, médico: “Si le compras

‘La Revuelta’ retoma la estrategia de adelantar a sus invitados para hacer frente a ‘El Hormiguero’ con un rostro de ‘OT 2025’ y un policía

El programa de David Broncano ha desvelado cuáles serán sus primeros invitados del año este miércoles 7 de enero

‘La Revuelta’ retoma la estrategia

Las ocho exmonjas de Belorado serán desalojadas dentro de tres días del monasterio: han aplazado su desahucio desde el septiembre

Las cismáticas deberán hacer la “entrega y desalojo” del monasterio antes de las 9:30 horas de la mañana

Las ocho exmonjas de Belorado

Francia, Alemania y Polonia preparan una respuesta conjunta de la UE para “tomar represalias” ante las presiones de EEUU por Groenlandia

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha confirmado que sus homólogos alemán y polaco se reunirán con él esta tarde, defendiendo que los tres países cuentan con “capacidad para influir en Europa”

Francia, Alemania y Polonia preparan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida acusa a Sánchez de

Almeida acusa a Sánchez de ser un “mentiroso compulsivo” por enviar un ‘te quiero’ a Ábalos mientras decía que era “un gran desconocido”

Siete años y medio de cárcel para Arantza Zulueta, abogada de presos de ETA, por integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos

Confirman la condena de cuatro años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de una menor familiar de su mujer durante los veranos de 2016 a 2018

Por qué Sánchez necesita la autorización del Congreso para mandar tropas a Ucrania: esto dice la ley

Indra fabricará radares de vigilancia del tráfico aéreo para proteger los aviones de EEUU

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 7 enero

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 enero

El Gobierno propone subir el SMI un 3,1% en 2026: 1.221 euros al mes en 14 pagas

Ferran, experto en recursos humanos: “La clave para pedir un aumento del sueldo está en el cómo y cuándo lo planteas”

DEPORTES

El Real Madrid, FC Barcelona

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo