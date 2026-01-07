Almeida tacha a Sánchez de "mentiroso compulsivo" por mensajear un 'te quiero' a Ábalos cuando era "un gran desconocido"

En plena discusión pública sobre la relación entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y José Luis Ábalos, se ha conocido que el Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud para que Ábalos, bajo prisión provisional desde el 27 de noviembre, comparezca este jueves ante la comisión de investigación del Senado relativa al denominado ‘caso Koldo’. Según reportó la prensa, la citación fue promovida por el Partido Popular, en un contexto de amplias repercusiones políticas tras la reciente publicación de mensajes privados entre Sánchez y el exministro Ábalos.

De acuerdo con los detalles publicados por diferentes medios, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se pronunció al respecto en el aeropuerto de Barajas poco después de conocerse la negativa del Tribunal Supremo. En sus declaraciones, recogidas por las agencias de noticias, Martínez-Almeida cuestionó la honestidad del presidente Sánchez tras revelarse que este último expresó un "te quiero, amigo" en un mensaje de WhatsApp dirigido a Ábalos. El medio consignó que el alcalde señaló con ironía el contraste entre este intercambio afectivo y las declaraciones recientes del presidente, quien en una entrevista realizada apenas veinte días antes había calificado a Ábalos como un "gran desconocido" en el ámbito personal.

Martínez-Almeida, según informó la prensa, reprochó a Pedro Sánchez su actitud, al considerar contradictorio afirmar que Ábalos es una persona ajena en lo personal mientras se dirigía a él con expresiones emocionalmente cercanas en comunicación privada. El alcalde de Madrid afirmó, según consignó el medio, que esta contradicción representa, en sus palabras, otro ejemplo de que Sánchez "vuelve a mentir". Durante su intervención, Martínez-Almeida utilizó un tono irónico para advertir sobre la sinceridad de los gestos afectivos del presidente, apuntando que "si algún día se cruzan con él y les dice 'te quiero', no le hagan caso, es mentira, no les quiere absolutamente nada".

La aparición pública de estos mensajes de WhatsApp ha generado nuevas críticas desde la oposición, que vincula la postura del presidente en la investigación del ‘caso Koldo’ con su relación pasada con José Luis Ábalos. Según desarrollaron los medios, el PP buscó la comparecencia del exministro en el Senado como parte del esfuerzo para esclarecer los vínculos internos del caso y las responsabilidades políticas que puedan derivarse.

El ‘caso Koldo’ mantiene en prisión a Ábalos desde finales de noviembre, con procesos judiciales abiertos por presunta implicación en una trama de corrupción durante su etapa en el Ministerio de Transportes. El hecho de que el Tribunal Supremo haya denegado la asistencia de Ábalos a la comisión senatorial fue presentado como un revés para los impulsores de la investigación parlamentaria, según recogieron las noticias.

Mientras tanto, la publicación de los mensajes entre Sánchez y Ábalos reavivó la polémica sobre las relaciones y apoyos personales dentro de la estructura del Gobierno socialista. De acuerdo con lo difundido en la prensa, el propio Almeida subrayó el carácter singular del mensaje enviado por Sánchez, poniendo en duda la espontaneidad y sinceridad de los afectos presidenciales, especialmente a la luz de sus recientes declaraciones públicas sobre el exministro.

Las reacciones políticas al episodio muestran cómo la difusión de comunicaciones privadas puede impactar las disputas entre partidos y la dinámica entre figuras públicas, en especial cuando existen investigaciones judiciales en curso. La controversia también aporta nuevos elementos para el debate sobre la gestión de responsabilidades en el seno del Ejecutivo, mientras los actores involucrados buscan adaptar sus relatos a la presión mediática y parlamentaria derivada del ‘caso Koldo’, tal como lo han puntualizado los medios en las últimas horas.