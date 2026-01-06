El español Hernández de Cos es el candidato favorito para sustituir a Lagarde en la presidencia del BCE

Alberto Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España.

Un año le queda a Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo (BCE) y ya se empieza a buscar a posibles sucesores. El mejor posicionado para ocupar el cargo es el español Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, seguido por el holandés Klaas Knot, expresidente del Banco Central de los Países Bajos, según una encuesta realizada por Financial Times entre economistas europeos y recogida por Efe.

El sondeo, que recoge la opinión de setenta expertos en Economía del sector privado, centros de estudios y universidades, anticipa una intensa carrera por el liderazgo del guardián el euro con sede en Fráncfort, cuyo relevo está previsto para noviembre de 2027, fecha en la que concluye el mandato de ocho años de Christine Lagarde.

De acuerdo con la encuesta de Financial Times, Hernández de Cos y Klaas Knot, que finalizó en junio su segundo mandato de siete años al frente del banco central de los Países Bajos, figuran como los perfiles preferidos para tomar las riendas del BCE en un contexto marcado por la reorganización de su cúpula directiva.

La publicación británica señala que la competencia por el puesto ya ha comenzado con varios aspirantes que han empezando a perfilar sus candidaturas, entre ellos el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y la integrante del comité ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, que han expresado abiertamente su interés en suceder a Lagarde.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves cumplir con el guión y mantener sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%. (Fuente: Comisión Europea)

Hernández de Cos acapara el 26% de las preferencias

De los 70 economistas encuestados, el 26% se inclina por Hernández de Cos, mientras que Knot obtiene el respaldo del 24%. Ambos superan a los candidatos alemanes, Isabel Schnabel y Joachim Nagel, que reciben el 14% y el 7% de los apoyos, respectivamente. Estas cifras, difundidas por Financial Times, reflejan un escenario abierto y la ausencia de un consenso en torno a la sucesión de Lagarde.

En cuanto a Pablo Hernández de Cos, Christian Kopf, director de renta fija de la gestora de activos alemana Union Investment, considera que “es el candidato con mayor conocimiento técnico de la política monetaria y la banca central”.

Por ello, nombrar a un “tecnócrata de carrera” como el ex gobernador del Banco de España enviaría “una clara señal de que Europa no flaqueará y de que el euro seguirá siendo una moneda fuerte” en una época en la que la independencia de los bancos centrales se ha visto sometida a presiones en países como Estados Unidos, argumenta Kopf.

Por su parte, Francesco Papadia, economista del centro de estudios Bruegel, subraya que Knot es un responsable de políticas con un “enfoque sólido y orientado a la estabilidad de la política monetaria”, así como con “la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias cambiantes”.

La sucesión de Christine Lagarde representa uno de los procesos más relevantes en la gobernanza económica europea. El BCE desempeña un papel central en la estabilidad financiera de la eurozona y su liderazgo influye en las decisiones de política monetaria, tipos de interés y supervisión bancaria.

El proceso de elección del presidente del Banco Central Europeo implica el análisis y la negociación entre los gobiernos de los países miembros de la eurozona, así como la consideración del equilibrio geográfico y de género en la cúpula del banco. Aunque el sondeo de Financial Times refleja la percepción de expertos y analistas, la decisión final dependerá de los acuerdos políticos y de las dinámicas internas de la Unión Europea.