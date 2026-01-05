España

Miguel Benito, abogado: “Estos son los cuatro baremos que, en su conjunto, dan el grado de discapacidad de la persona”

El sistema de reconocimiento de la discapacidad establece cinco grados, que van desde la ausencia de limitaciones hasta situaciones de afectación muy grave o permanente

En 2022, la forma de reconocer oficialmente una discapacidad cambió. A partir de ese momento, ya no se aplica un único criterio médico para determinar el grado de diversidad funcional de una persona, sino que se evalúa su situación a partir de varios factores que se analizan de manera conjunta.

Miguel Benito, abogado que divulga en Tiktok, aclara que la normativa introduce un sistema más amplio y contextualizado. El objetivo es ofrecer una valoración más ajustada a la realidad de cada persona solicitante.

Esta modificación afectad directamente a miles de personas que solicitan el reconocimiento de un grado de discapacidad. Se trata de un trámite clave para poder acceder a beneficios fiscales, laborales y a distintas ayudas.

Cuatro baremos para valoración

El nuevo modelo de evaluación se basa en la aplicación de cuatro baremos distintos. El primero de ellos analiza las deficiencias físicas, mentales y sensoriales que presenta la persona. Este apartado sigue teniendo un peso importante, pero ya no es el único determinante.

A este criterio se suma la valoración del contexto económico. Según explica Benito, la situación socioeconómica del solicitante influye en el resultado final. La discapacidad no afecta de la misma forma a todas las personas en función de los recursos de los que disponen.

Dependencia y movilidad

El tercer baremo evalúa el grado de dependencia, es decir, hasta qué punto la persona necesita ayuda de terceros para realizar actividades básicas de la vida diaria. Este aspecto permite medir el impacto real de la discapacidad en la autonomía personal.

Además, se tiene en cuenta la movilidad, un factor clave para determinar las dificultades de desplazamiento y acceso al entorno. Tras analizar estos cuatro elementos en conjunto, la administración asigna a la persona solicitante un grado de discapacidad acorde a su situación global.

Los cinco grados de discapacidad

El sistema de reconocimiento de la discapacidad establece cinco grados, que van desde la ausencia de limitaciones hasta situaciones de afectación muy grave o permanente. Esta clasificación permite encuadrar a cada persona según el impacto real que una enfermedad, accidente o condición tiene en su vida diaria y profesional.

El grado 1, considerado discapacidad nula, se da cuando la persona puede presentar síntomas o secuelas. A pesar de ello, estas no generan ninguna dificultad para realizar sus actividades profesionales. En el grado 2, la discapacidad es moderada: existen algunas dificultades en el desempeño de las tareas habituales, aunque todas pueden llevarse a cabo sin impedimentos graves.

En el grado 3, también denominado discapacidad moderada con signos o secuelas, la disminución de la capacidad es más significativa. Aun así, la persona mantiene la autonomía suficiente para realizar las actividades básicas de autocuidado.

El grado 4 corresponde a una discapacidad grave, que afecta al desarrollo normal de las actividades diarias, incluidas las de autocuidado. La clasificación finaliza con el grado 5. Este se refiere a una discapacidad muy grave o permanente, en la que existe una imposibilidad para realizar tareas profesionales, lo que implica una afectación profunda de la autonomía y la vida laboral.

