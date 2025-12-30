España

El PSOE da carpetazo a la financiación irregular tras las conclusiones de su auditoría: “Ese era el sueño de la derecha, no hay empate”

El ministro Óscar López se remite al informe forense encargado por el partido, que da por acreditadas todas las cuentas en Ferraz

El secretario general del PSOE
El secretario general del PSOE de Madrid, óscar López, ofrece una rueda de prensa, en la sede del PSOE de Madrid, a 24 de febrero de 2025, en Madrid. (Diego Radamés/Europa Press)

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Oscar López, ha dado carpetazo a las sospechas de financiación irregular en el partido tras las conclusiones del informe forense encargado por Ferraz a dos catedráticos del departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid.

El informe, asegura, demuestra que no hay financiación irregular y que el PSOE tiene acreditadas todas sus cuentas, “que es lo más importante porque no se escapa ningún gasto del control del partido”, ha señalado. López ha reiterado que “el PSOE ha actuado con contundencia” y por ello, ha concluido, no hay un caso financiación irregular. “Ese era el sueño de la derecha, empatar con la Gürtel. Pues no hay empate, oiga”, ha indicado en una entrevista en el programa de TVE, La Hora de La 1.

López, como ya hizo Sánchez en varias ocasiones, ha reconocido “fallos” ante el reguero de casos de corrupción y de acoso sexual que salpican a personas que fueron figuras importantes en el partido. “Yo soy el primero que se indigna, y más cuando es en mi casa”, ha apuntado el ministro socialista, para después defender que lo importante “es saber cómo se actúa”. “Este es el gobierno que más ha actuado contra la corrupción”, ha defendido.

Noticia en ampliación

