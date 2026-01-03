España

‘Equipo de investigación’ pone fecha a su reportaje sobre ‘La casa de los gemelos’ para exponer el negocio de Zona Gemelos: “El show acabó”

El espacio de Glòria Serra comenzará el año con la emisión de un episodio sobre el ‘reality’ de Daniel y Carlos Ramos

Glòria Serra, La Marrash y La Falete, en montaje de 'Infobae' (Atresmedia / YouTube)

Atresmedia ha confirmado el reportaje de Equipo de investigación sobre el polémico reality La casa de los gemelos y ha anunciado que el episodio se estrenará en laSexta el próximo viernes 9 de enero a las 22:30 horas. A través de un cebo, la cadena ha adelantado que el programa de Zona Gemelos, el canal formado por Daniel y Carlos Ramos, será el protagonista de su primera emisión del año.

Para el anuncio, laSexta ha escogido uno de los momentos más controvertidos sucedidos durante el programa: el intento de agresión homófoba de Labrador, exparticipante de Gandía Shore, a la drag queen Cherilyn Divine. Tras dejar pasar diversas situaciones violentas y grotescas por el bien del entretenimiento, los gemelos pusieron límites y el ataque supuso la expulsión del concursante.

Durante la promoción, la narradora anticipa el enfoque de la investigación: “El show acabó. Ahora toca entender qué había detrás. La casa de los gemelos: El negocio. El primer reportaje del año de Equipo de investigación”. Este episodio no solo aborda los incidentes ocurridos en pantalla, sino también las dinámicas y motivaciones fuera de cámaras que han alimentado el debate en torno al reality.

'Equipo de investigación' anuncia su reportaje sobre 'La casa de los gemelos' (Atresmedia)

Tensión entre los gemelos y ‘Equipo de investigación’

Las tensiones entre los responsables del programa de Glòria Serra y los gemelos se intensificaron en los últimos meses. Uno de los gemelos Ramos ya expresó anteriormente su malestar frente a la investigación: “Sabemos que andan detrás de nosotros. Están intentando pagar a la gente para que hablen mal de nosotros. Hay coches raros que vemos ahora con cámaras”, señaló el influencer en octubre, tras la polémica desatada por la primera temporada del show, que tuvo una duración muy breve.

El malestar de los Ramos no se limitó a declaraciones públicas. En una respuesta a través de Instagram, posteriormente eliminada, Carlos llegó a advertir sobre posibles consecuencias para el equipo periodístico: “Tenéis miedo, así lo demostrasteis rechazando la entrevista sin cortes y en riguroso directo. Vais a recibir de vuestra propia medicina: la manipulación. Este programa marcará un antes y un después. ¡Gracias por el acoso, lo pagaréis!”.

La condición de Zona Gemelos

Los gemelos y el equipo programa llegaron a negociar públicamente durante uno de los directos de los hermanos: “En directo y sin cortes, podrías hacerme una entrevista. ¿No aceptas? De acuerdo, ahora solo te pido una cosa, deja de llamarme porque no voy a ir a tu programa, no voy a dar ninguna declaración que no sea en directo y con mi cámara para que no haya ningún tipo de corte. No tengo nada que ocultar. Si no sois unos manipuladores, plantaos conmigo en directo, sin cortes”.

El periodista, por su parte, repitió la invitación a realizar una entrevista bajo los términos habituales: “Se te ha reiterado en muchas ocasiones nuestro ofrecimiento a que podamos hacerte una entrevista con una serie de preguntas como le hacemos a cualquier otra persona”.

El reportaje de Equipo de investigación promete abordar tanto los aspectos más controvertidos del reality como la relación entre sus participantes y la prensa, situando a La casa de los gemelos en el centro de una discusión sobre los límites del entretenimiento. También queda esperar qué es lo que revelará el programa, puesto que hay datos que ya se conocen, como el origen de su fortuna, las apuestas.

