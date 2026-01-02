Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Infobae)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo. Por ello, este es el precio de las gasolinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza, reportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,207 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,227 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,929 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,499 euros el litro

Precio mínimo: 1,176 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,177 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,233 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,399 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,529 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo: 1,317 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,629 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,539 euros el litro

Precio mínimo: 1,169 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,625 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,539 euros el litro

Precio mínimo: 1,149 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,197 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo: 1,199 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,705 euros el litro

Precio mínimo: 1,499 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,505 euros el litro

Precio mínimo: 1,409 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,605 euros el litro

Precio mínimo: 1,519 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,695 euros el litro

Precio mínimo: 1,619 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.