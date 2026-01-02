Cómo es la ayuda del Gobierno al alquiler con opción a compra para jóvenes: hasta 30.000 euros para facilitar el acceso a la vivienda social

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. (Marta Fernández Jara/Europa Press)

El Gobierno ha activado desde este 1 de enero de 2026 el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la hoja de ruta que guiará la política pública durante los próximos años, con el objetivo de aliviar una de las mayores preocupaciones sociales y económicas del país: el acceso a la vivienda. El programa introduce cambios importantes en las políticas públicas y pone el foco, de manera especial, en los jóvenes menores de 35 años, uno de los colectivos más castigados por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad para comprar una casa.

Entre las medidas más destacadas, figura una nueva ayuda vinculada al alquiler con opción a compra en vivienda protegida, una fórmula que busca ofrecer una transición más gradual hacia la propiedad. El objetivo es permitir que los jóvenes puedan vivir durante varios años de alquiler en una vivienda social y, llegado el momento, comprarla en condiciones más asequibles y con mayor seguridad económica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó el pasado mes de septiembre que esta ayuda tendrá un importe de hasta 30.000 euros y estará destinada a quienes opten por el alquiler con opción a compra como vía de acceso a su primera vivienda. Se trata de un apoyo económico que se descontará del precio final del inmueble cuando el inquilino decida ejercer la opción de compra, reforzando un modelo que ya permite restar del precio las rentas abonadas durante el periodo de alquiler, tal y como han analizado desde Fotocasa.

Vivienda protegida, requisitos y plazos: las claves de la ayuda al alquiler con opción a compra

La medida se circunscribe a las denominadas Viviendas Protegidas para Arrendamiento con Opción de Compra, un tipo de vivienda cuyo precio está regulado por la Administración y no puede fijarse libremente por el vendedor. Esto implica que tanto el alquiler como la futura compraventa están sujetos a límites máximos, lo que reduce el riesgo de especulación y garantiza que el esfuerzo público se traduzca en viviendas asequibles a largo plazo. Además, si el inmueble se vende en el futuro, deberá hacerlo igualmente dentro de los precios tasados que marque la normativa.

Declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha destacado que el próximo plan plantea triplicar la financiación, hasta los 7.000 millones de euros, un esfuerzo "milmillonario" que nunca antes se había destinado a la consolidación del parque público de vivienda. (Fuente: La Moncloa)

En cuanto a los requisitos generales, la ayuda está dirigida a personas de hasta 35 años, que residan legalmente en España y que destinen la vivienda como domicilio habitual. Será necesario acreditar unos ingresos mínimos, y también máximos dentro de los límites de régimen de protección, y no ser propietario de otra vivienda en el país. En el caso de parejas, ambos miembros deberán cumplir las condiciones de edad e ingresos.

El Plan Estatal de Vivienda también introduce novedades relevantes en los plazos. Así, fija un periodo máximo de tres años para que el joven pueda decidir si ejecuta o no la opción de compra desde la firma del contrato de alquiler. Según Idealista, si no se formaliza la compraventa dentro de ese plazo, la ayuda no se aplicará. El contrato deberá especificar claramente tanto el precio final de la vivienda como el tiempo del que dispone el inquilino para tomar la decisión.

Cómo se paga la ayuda y quién la gestiona

Otro aspecto clave es la forma en la que se articula el pago de la ayuda. Aunque está pensada para beneficiar al joven comprador, el importe no se entrega directamente al inquilino, sino que se abona al vendedor o promotor de la vivienda protegida. Este recibirá una cantidad equivalente a las rentas pagadas durante el alquiler, con un límite cercano a los 30.000 euros, siempre que esas cantidades se descuenten íntegramente del precio de venta cuando se formalice la compra.

Asimismo, la gestión de estas ayudas recaerá en las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla, que deberán convocar los procedimientos de concesión. Podrán hacerlo mediante convocatorias abiertas de forma permanente o concentradas en un único proceso para toda la vigencia del plan. En cualquier caso, no podrán concederse nuevas ayudas más allá del 30 de septiembre de 2030, fecha en la que expira el Plan Estatal de Vivienda.

Una mujer joven pasa por delante de un escaparate de una inmobiliaria en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

El gran reto: poca vivienda disponible frente a una demanda creciente

Pero, pese a las expectativas generadas, el propio sector inmobiliario advierte de que la escasa oferta de viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra es uno de los grandes retos de esta medida. En los últimos años, la producción de este tipo de inmuebles ha sido muy limitada, lo que podría dificultar que la ayuda llegue a suficientes beneficiarios si no se impulsa de forma paralela la construcción de nueva vivienda social.

Pese a todo, el Gobierno ha defendido que este modelo permite combinar estabilidad residencial y acceso progresivo a la propiedad, al tiempo que protege el parque público frente a usos especulativos. Esta ayuda supone una puerta de entrada más realista al mercado de la vivienda, sobre todo para miles de jóvenes que están destinando buena parte de su salario al alquiler y ven la compra como algo inalcanzable.