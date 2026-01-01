Todos los eventos espaciales y astronómicos que podrán verse este 2026 desde España: un trío de eclipses y el primer vuelo de un cohete español

Este 2026 viene fuerte en términos de viajes espaciales y fenómenos astronómicos. Además, no solo podremos disfrutar de acciones de las agencias internacionales, sino que este año España ganará un poco de popularidad al impulsar algunos avances tecnológicos que situarán al país en el centro del foco mediático, como el primer lanzamiento de un cohete orbital.

También, seremos testigos de uno de los hitos más esperados: después de más de un siglo, España vivirá un eclipse total de Sol este 12 de agosto, visible desde varias regiones de la península. Concretamente, solo será visible para las zonas del noroeste a sureste, por lo que, como especifica el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en las Islas Canarias el fenómeno solo podrá observarse de manera parcial, con una magnitud de entre el 66% y el 74%.

Asimismo, estaremos espectantes para comprobar si Pablo Álvarez Fernández, ingeniero espacial nacido en León en 1988, recibe la asignación para su primera misión espacial. Del mismo modo, terminaremos el año con la activación de la constelación SpainSat NG, un servicio satelital que tiene como objetivo ofrecer comunicaciones seguras para el país y otros miembros de la Comisión Europea.

Un eclipse total de Sol recorre la Península por primera vez en más de un siglo

El evento astronómico más destacado de 2026 será, sin duda, el eclipse total de Sol del 12 de agosto, una oportunidad excepcional para los observadores peninsulares. La franja de totalidad atravesará España de noroeste a sureste, comenzando en el noreste de Galicia, cruzando comunidades como Asturias, Castilla y León, Cantabria, el noreste de la Comunidad de Madrid, el suroeste del País Vasco, Navarra, La Rioja, el noreste de Castilla-La Mancha, el sureste de Aragón, y saldrá por el norte de la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña, alcanzando finalmente las Islas Baleares.

De este modo, ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma se encontrarán dentro de la franja de totalidad. El fenómeno se distinguirá por producirse durante el atardecer, con el Sol bajo en el horizonte, por lo que tendremos que correr a un lugar con vistas despejadas hacia el oeste. En la franja de mayor oscuridad, que incluye parte de Castilla y León y el sur de Aragón, la totalidad durará hasta un minuto y 40 segundos, una de las fases más prolongadas en Europa en las últimas décadas.

No obstante, desde Madrid y Barcelona, el oscurecimiento superará el 90%, aunque sin alcanzar la totalidad. Este evento inaugurará una secuencia singular de grandes eclipses en el país, ya que en 2027 habrá otro eclipse total y en 2028 uno anular, ambos observables desde diferentes zonas del territorio español.

Calendario lunar del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)

Los fenómenos astronómicos más esperados

Por otro lado, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC) han publicado un calendario astronómico repleto de citas para 2026. Entre las efemérides figuran la lluvia de estrellas Quadrántidas el 3 de enero, aunque su observación será limitada por la Luna llena, y la Superluna prevista para el 24 de diciembre, la más grande del año. Otros fenómenos incluyen la ‘Luna azul’ del 31 de mayo y la ‘Luna negra’ del 15 de junio.

Aunque, los planetas también tendrán protagonismo, con la oposición de Júpiter el 10 de enero, Saturno el 4 de octubre y Urano el 25 de noviembre. Además, se esperan conjunciones y alineaciones planetarias, como la conjunción Saturno-Neptuno el 20 de febrero y alineaciones matutinas y vespertinas de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. La observación de cuerpos menores también destacará con la máxima aproximación del cometa C/2025 R3 el 27 de abril, junto a lluvias de meteoros como las Perseidas el 12 de agosto y las Gemínidas el 13 de diciembre, ambas con buenas condiciones de visibilidad.

Miura 5, el primer cohete orbital español

La industria aeroespacial española dará un salto histórico en 2026 con el lanzamiento inaugural del cohete Miura 5, desarrollado por la empresa PLD Space, con sede en Elche. La compañía presentó en noviembre la unidad de calificación QM1, destinada a validar los subsistemas del vehículo antes de su primer despegue desde la Guayana Francesa.

El objetivo es posicionar a España como un actor relevante en el acceso europeo al espacio, al permitir la colocación de satélites en órbita baja para clientes nacionales e internacionales. Y es que, el Miura 5 representa un avance en la autonomía tecnológica del sector en el continente y podría abrir la puerta a futuras colaboraciones internacionales y nuevos contratos comerciales.

Por su parte, Pablo Álvarez Fernández, espera la asignación de su primera misión tras completar la formación básica como astronauta en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia. La Agencia Espacial Europea (ESA) prevé que Álvarez viaje a la Estación Espacial Internacional (ISS) antes de 2030, aunque la fecha exacta no se ha anunciado. Según han informado, la promoción de astronautas seleccionada en 2022, a la que pertenece Álvarez, ya cuenta con dos primeras misiones asignadas en 2026.

La empresa PLD Space, ubicada en Elche (Alicante) y dedicada al sector aeroespacial, ha presentado este lunes dos proyectos, la cápsula tripulada 'Lince' y el cohete 'Miura Next', que pretende desarrollar en los próximos diez años para "liderar la soberanía tecnológica europea" y competir en el mercado internacional de esta industria. 'Lince' será la "primera cápsula espacial tripulada" desarrollada por una empresa privada en Europa que proporcionará "servicio de transporte espacial más allá de 2030 para carga y eventualmente humanos, lanzándolos a órbita y trayéndolos de vuelta sanos y salvos". En cuanto a las características del 'Miura Next', alcanzará los 60 metros de altura y tendrá 3,5 de diámetro, al igual que el 'Miura 5' --se espera que esté listo a finales de 2025 y lanzarlo a principios de 2026--. (Fuente: Imágenes Cedidas)

Nueva generación de satélites para defensa y la vuelta a la Luna

En el ámbito tecnológico, España terminará 2026 con la activación de la constelación SpainSat NG, compuesta por los satélites NG I y NG II, gestionados por Hisdesat. El primero fue lanzado en enero de 2025 y el segundo en octubre del mismo año, completando el proyecto espacial más ambicioso de la historia nacional.

No obstante, su entrada en servicio este año permitirá ofrecer comunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas españolas, la Comisión Europea a través del programa GOVSATCOM, la OTAN y gobiernos aliados. El Ministerio de Defensa ha subrayado que el este sistema reforzará la autonomía estratégica de España en el contexto europeo y atlántico, sustituyendo al antiguo Xtar-EUR.

Asimismo, aunque no es un proyecto español, la misión que va a alterar el panorama actual serña el lanzamiento de Artemis II, el siguiente paso en la exploración lunar. La NASA planea enviar en 2026 a cuatro astronautas en una misión de casi diez días alrededor de la Luna. La tripulación estará compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch (de la NASA) junto a Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Así, por primera vez, la nave Orion será probada en el espacio con humanos a bordo, con el objetivo de recopilar información sobre la geología lunar y preparar futuras misiones tripuladas al polo sur y a Marte. También se espera observar zonas inexploradas de la cara oculta de la Luna, dependiendo de la trayectoria final de la nave.