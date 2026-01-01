España

Polémica en Francia por la nacionalización de George Clooney: “No se envía un buen mensaje”

Varios miembros del Gobierno han expresado sus reservas ante lo que consideran “falta de equidad”

George Clooney y su esposa
George Clooney y su esposa Amal. (Maja Smiejkowska/Reuters)

La reciente nacionalización de George Clooney y su familia como ciudadanos franceses ha generado una notable controversia en el ámbito político y mediático de Francia, tras hacerse pública la decisión en el Diario Oficial de la República. El propio Clooney, junto a su esposa Amal Alamuddin y sus hijos, formalizó este cambio de estatus tras varios años de residencia en el país, motivado tanto por razones personales como políticas.

Varios miembros del Gobierno han expresado sus reservas ante lo que consideran “falta de equidad”. Por ejemplo, la ministra delegada ante el Ministerio del Interior, Marie-Pierre Vedrenne, ha declarado que “no se envía un buen mensaje”, apuntando a “un tema de equidad absolutamente esencial”, según declaraciones recogidas por Le Monde. Vedrenne señaló que existe la percepción de “dos pesos, dos medidas” entre la ciudadanía, especialmente al considerar que Clooney admitió ser “siempre igual de malo” en francés, un idioma que apenas habla a pesar de “cuatrocientos días de clases”.

En contraste, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió la regularidad y el valor de la naturalización. Nuñez resaltó que la familia Clooney reside efectivamente en territorio francés, en el departamento del Var, y calificó la naturalización como “una gran oportunidad para nuestro país”. El Ministerio de Asuntos Exteriores, por su parte, precisó que la concesión de la nacionalidad obedeció a una disposición que permite el acceso a extranjeros cuya acción contribuye “al prestigio de Francia y a la prosperidad de sus relaciones económicas internacionales”.

El origen de la decisión de Clooney se encuentra, en parte, en su oposición pública a las políticas de Donald Trump. El cambio de nacionalidad fue interpretado como un gesto simbólico frente a la gestión política del expresidente estadounidense, quien reaccionó con sarcasmo en su red social TruthSocial: “¡Buena noticia! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos franceses”, acusando además a las autoridades francesas de “gestión absolutamente desastrosa de la inmigración”.

“Aquí no se hacen fotos a tus hijos”

Por su parte, George Clooney ha manifestado en diferentes entrevistas su aprecio por la cultura francesa y la importancia de proteger la intimidad y el bienestar de sus hijos. “Amo la cultura francesa, amo la lengua francesa, aunque sigo hablándola más o menos regular. Quiero que mis hijos vivan y se eduquen en Francia, normalmente, como yo lo hice, en mi infancia y juventud, en Kentucky”, declaró el actor, según recoge Le Monde. Además, insistió en su deseo de que sus hijos tengan “una educación y una vida normal. Tener una vida normal es algo esencial, para mí, para mi esposa, es lo que queremos para nuestros hijos”.

La familia Clooney reside desde 2021 en una propiedad del siglo XVIII en Brignoles, en el sureste de Francia, donde han encontrado, según palabras del propio actor, “el lugar más feliz para nosotros”. Clooney también valoró la protección a la vida privada que ofrece el entorno: “Aquí no se hacen fotos a tus hijos. No hay paparazzis apostados a la salida del colegio. Es primordial para nosotros”, afirmó en diálogo con la radio RTL.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

El caso Clooney ha coincidido con el interés de otras personalidades estadounidenses por obtener la nacionalidad francesa. El cineasta Jim Jarmusch comunicó recientemente su intención de tramitar el pasaporte francés, al señalar: “Quisiera tener otro lugar donde poder evadirme de Estados Unidos… Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí“, según declaraciones a France Inter.

Las cifras oficiales del Ministerio del Interior indican que en 2024 cerca de 48.800 personas adquirieron la nacionalidad francesa por decreto. La inclusión de figuras públicas como Clooney en esta lista ha reavivado el debate sobre los criterios y la transparencia en los procesos de naturalización, así como el impacto simbólico que tiene la llegada de celebridades extranjeras al tejido social francés.

