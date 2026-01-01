Indra, Solaria, Banco Santander, Unicaja y BBVA: por qué estos cinco valores del IBEX se dispararon más de un 100% en 2025

Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

El cierre de 2025 ha dejado un fenómeno poco habitual en la Bolsa española: cinco valores del IBEX 35 han más que duplicado su cotización en un solo ejercicio. Indra, Solaria, Santander, Unicaja y BBVA han concentrado algunas de las mayores subidas del año en un mercado selectivo, impulsado por el buen tono de la banca y el aumento del gasto en defensa.

La evolución de estos valores no responde a una única causa ni a un comportamiento homogéneo. Detrás de las subidas confluyen factores macroeconómicos, sectoriales y empresariales, junto con el papel que juegan las expectativas de los inversores.

En la práctica, este fenómeno ha sido especialmente visible en sectores muy concretos, como la banca y la defensa, y en menor medida en las energías renovables. Este patrón explica que solo un grupo reducido de compañías haya acumulado subidas superiores al 100%, mientras que la mayoría de los valores del IBEX ha tenido un comportamiento mucho más moderado.

En ese contexto, el mercado ha premiado a empresas con una mayor visibilidad de ingresos, una mejora sostenida de resultados o una exposición directa a tendencias consideradas estratégicas, como el aumento del gasto en defensa o el entorno financiero marcado por la política monetaria.

La banca, gran protagonista del año

Tres de los cinco valores del IBEX 35 que han superado el 100% de revalorización en 2025 pertenecen al sector bancario: Banco Santander cerró el año con un avance del 125,56%, Unicaja se revalorizó un 118,05% y BBVA ganó un 112,12%. La fuerte subida de estas entidades refleja el buen momento que ha atravesado la banca a lo largo del ejercicio, cuyo índice sectorial alcanzó el 112,55%.

Durante buena parte del año, el entorno de tipos de interés elevados ha seguido favoreciendo los márgenes financieros, mientras que la evolución de la economía ha permitido contener la morosidad. El Banco de España ha señalado en sus informes periódicos que el sistema financiero mantiene niveles sólidos de solvencia y liquidez, al tiempo que la rentabilidad del sector ha continuado siendo elevada, aunque con previsiones de moderación a medio plazo.

A ello se ha sumado la publicación de resultados récord por parte de las grandes entidades. Tanto Santander como BBVA han comunicado a la CNMV beneficios históricos en el conjunto del ejercicio, un factor que ha reforzado la confianza de los inversores. En paralelo, las políticas de retribución al accionista, con dividendos y programas de recompra de acciones, han contribuido a sostener el atractivo bursátil de estos bancos.

En el caso de Unicaja, el mercado ha valorado la mejora progresiva de sus resultados y su posicionamiento dentro de la banca con mayor foco en el mercado nacional, en un año en el que los inversores han vuelto a mostrar interés por este tipo de entidades.

El Ibex 35 ha cerrado 2025 como su mejor año desde 1993 tras obtener una revalorización acumulada del 49,27% y mantenerse por encima de los 17.000 enteros, cota histórica jamás alcanzada antes por el selectivo madrileño. (Europa Press)

Indra y el impulso del gasto en defensa en Europa

Indra ha liderado las subidas del IBEX en 2025, con una revalorización del 184,19%, muy superior a la del resto del índice. Su comportamiento bursátil se entiende, en gran medida, en el contexto del aumento del gasto en defensa en Europa, impulsado por el entorno geopolítico y los compromisos adquiridos por los países de la OTAN de avanzar hacia un gasto equivalente al 2% del PIB.

Este cambio de prioridades ha situado al sector de la defensa y la seguridad en el foco de los inversores. En el caso de Indra, a este factor sectorial se han sumado operaciones corporativas relevantes, como la adquisición de Hispasat, comunicada al mercado a través de la CNMV, que han reforzado su perfil estratégico y sus expectativas de crecimiento.

Solaria y el regreso del interés por las renovables

La fuerte subida de Solaria, que cerró 2025 con una revalorización del 132,25%, se produce en un año en el que los inversores han vuelto a fijarse en algunas compañías de energías renovables, después de periodos de fuertes altibajos en el sector. En este sentido, el mercado ha valorado de forma positiva la evolución de la empresa a lo largo del ejercicio.

Durante el año, Solaria ha comunicado una mejora de sus resultados y ha avanzado en la diversificación de su actividad, con proyectos vinculados al almacenamiento energético y otras líneas de negocio complementarias. A ello se han sumado alianzas y acuerdos comerciales que han aportado mayor visibilidad sobre sus ingresos futuros, un factor especialmente relevante para este tipo de compañías.