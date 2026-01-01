Estos son los presidentes autonómicos que (por ahora) cobrarán más que el presidente del Gobierno en 2026

Isabel Díaz Ayuso, este viernes en la Conferencia de Presidentes. (Kike Rincón/Europa Press)

Mientras el Gobierno central sigue sin desvelar su proyecto de Presupuestos para 2026 —tiene fe en que se hará en estos tres primeros meses del año—, el mapa salarial de los presidentes autonómicos empieza a dibujarse con claridad. Varios líderes territoriales se encaminan al próximo ejercicio con sueldos que, de mantenerse las previsiones actuales, superarán al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo mantiene un sueldo de 93.145,20 euros, según los datos del 2024, tal y como figura en el Portal de Transparencia, lo que equivale a 7.500 euros mensuales. En cambio, en los PGE del 2025, prorrogados desde 2023, figura que Sánchez cobra 90.010,20 euros en 12 pagas. Sin embargo, en muchas comunidades autónomas los Presupuestos ya están sobre la mesa y recogen una subida salarial automática ligada al incremento aprobado para los empleados públicos.

Por encima del jefe del Ejecutivo se sitúa, incluso sin subidas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aunque su Gobierno ha optado por congelar el salario de la Presidencia por decimoquinto año consecutivo, Ayuso mantiene una retribución anual de unos 103.090 euros, muy por encima de la del presidente del Gobierno y del resto de dirigentes autonómicos, salvo el catalán.

De hecho, el salario más elevado de todo el mapa autonómico corresponde precisamente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que percibió en 2024 unos 140.257 euros anuales, según datos del ISPA 2025. A falta de conocer el proyecto de Presupuestos de la comunidad para 2026, esa cifra lo sitúa con amplia ventaja sobre el resto de presidentes autonómicos y muy por encima del sueldo actual del jefe del Ejecutivo central.

En un escalón inferior, pero todavía en el entorno del salario de Pedro Sánchez, aparecen otros dirigentes autonómicos que podrían superarlo si se confirma la subida prevista para 2026. Es el caso de Navarra, donde la presidenta María Chivite tiene fijada una retribución de 83.381,76 euros anuales en catorce pagas, o de La Rioja, donde Gonzalo Capellán parte de 82.756 euros. En ambos casos, la aplicación íntegra del incremento salarial acordado para los empleados públicos podría situar sus sueldos en cifras muy próximas —o incluso superiores— al del presidente del Gobierno si este no actualiza su retribución.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), se reúne con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (d), en el Palacio de La Moncloa, a 22 de noviembre de 2024, en Madrid (España). (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

También el del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, está cerca del Salario de Sánchez, que en 2025 percibió 91.717,78 euros anuales, una cuantía que también crecerá en 2026 si se aplica el incremento ligado a los funcionarios. A la espera de conocer el porcentaje definitivo, su retribución consolidaría esa diferencia.

Subidas automáticas y sueldos congelados

Más allá de si sus salarios superan o no al del presidente del Gobierno, los proyectos de Presupuestos autonómicos ya permiten distinguir entre los ejecutivos que han optado por actualizar las retribuciones de sus presidentes y los que han decidido mantenerlas congeladas. Por ahora, como ha podido saber Europa Press, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha han incluido en sus cuentas para 2026 cláusulas que vinculan el sueldo de sus máximos responsables políticos a la subida salarial aprobada para los empleados públicos.

Frente a ellos, además de Madrid, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; y de Galicia, Alfonso Rueda, han optado, al menos de momento, por no aplicar ninguna actualización salarial a sus presidentes.

El resto de comunidades aún no ha cerrado sus Presupuestos o no concreta en sus proyectos si habrá cambios en las retribuciones de los miembros de sus Gobiernos, lo que mantiene el mapa salarial autonómico todavía incompleto a la espera de las decisiones definitivas.

La comparación final dependerá de lo que ocurra en los próximos meses, aunque, por ahora, algunos presidentes autonómicos ya tienen garantizado cobrar más que el inquilino de La Moncloa en 2026.

*Con información de Europa Press