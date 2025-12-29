España

Cristina Pedroche da nuevas pistas sobre su vestido de las Campanadas y confiesa el momento exacto en el que surgió la idea de este año

A unas horas de protagonizar su momento profesional más esperado, la presentadora ha adelantado algunos detalles sobre el estilismo con el que intentará volver a sorprender

Cristina Pedroche. (Instagram)
Cristina Pedroche. (Instagram)

Las Campanadas de Atresmedia vuelven a estar marcadas por la expectación en torno al vestido de Cristina Pedroche. La presentadora celebrará este miércoles 31 de diciembre su duodécima retransmisión desde la Puerta del Sol y, para celebrarlo, promete volver a sorprender con su estilismo.

A falta de apenas 48 horas para el evento, la propia Pedroche ha dado nuevas pistas sobre cómo será el diseño que lucirá en la emblemática plaza madrileña, en el cual lleva meses trabajando de la mano de su amigo Josie.

Entre las señales que Cristina ha ido compartiendo en sus redes sociales, la de este lunes cobra especial importancia, ya que podría ser la más reveladora y se presta a numerosas interpretaciones.

Según ha dado a entender la protagonista, este año su vestido dejará al descubierto sus piernas. Aunque la presentadora no lo ha mencionado de forma directa, ha aludido a esta posibilidad en un vídeo publicado en Instagram en el que aparece sometiéndose a una sesión de maderoterapia—técnica que utiliza instrumentos de madera para potenciar la musculatura y optimizar la circulación—. En sus stories, Pedroche comenta con humor la importancia de no tener marcas visibles en las piernas: “Maderoterapia sí, pero con cuidado para que no me salga ningún moratón porque se vería”, ha escrito.

Además, la presentadora ha publicado una fotografía de las Campanadas del año pasado junto a una confesión que también puede dar pistas sobre su atuendo de este 2025-2026: “Justo cuando nos terminábamos de comer las uvas el año pasado pensaba: me tengo que atrever el año que viene… y así será”, promete Pedroche, alimentando la idea de que la propuesta de este año será más atrevida que en anteriores ocasiones. Todo apunta a que los once diseños previos han servido de inspiración para una nueva versión capaz de aumentar las expectativas del público.

En los últimos meses, Cristina Pedroche ha ido lanzando pistas y comentarios sobre lo que la audiencia podrá ver este 31 de diciembre, definiendo sus duodécimas Campanadas como el evento en el que “se cierra un ciclo” en su carrera, adelantando que será su forma de “despedirse a lo grande”.

La madrileña también ha protagonizado una espectacular promo en la que aparece completamente desnuda, rompiendo con un bate de béisbol objetos como un espejo en el que sale reflejada luciendo sus 11 estilismos anteriores. Esta pieza refleja el carácter rompedor que parece que impregnará el concepto de su estilismo en estas Campanadas.

Preparativos para el evento del año

La preparación física de Cristina Pedroche también ha formado parte de las publicaciones recientes. Horas antes de uno de los ensayos, la presentadora explicó que había realizado un entrenamiento alternando cinco minutos de carrera con uno de caminata; aunque planeaba ejercitarse media hora, finalmente prolongó la sesión hasta 41 minutos. Este entrenamiento no solo responde a su rutina previa al evento televisivo, sino que constituye, según ha desvelado, uno de sus retos personales para 2026: participar en una carrera de 10 kilómetros.

El apoyo de Josie se mantiene como elemento clave en la elaboración del estilismo y en la amplia repercusión mediática. El diseñador ha sido responsable de todos los looks que han convertido a los vestidos de Pedroche en parte central de la retransmisión de Nochevieja en España.

En una entrevista a la revista ¡Hola!, Josie ha adelantado que este año Pedroche “llevará complementos nunca vistos en las ‘Pedroche Campanadas’ y cargados de significado”. Además, asegura que “va a ser un momento histórico para todos los fans de las ‘Pedroche campanadas’ y estoy seguro de que conseguirá emocionar a todos aquellos que han acompañado a Cristina durante sus 12 años como reina absoluta de las Campanadas”.

