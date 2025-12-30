España

Resultados de Eurojackpot de este 30 de diciembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Guardar
Solo necesitas 2 euros para
Solo necesitas 2 euros para participar en el sorteo de Eurojackpot (Infobae/Jovani Pérez)

Eurojackpot, una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios, anunció la combinación ganadora de su último sorteo, publicados por Loterías y Apuestas del Estado.

Fecha: martes 30 de diciembre 2026.

Combinación ganadora: 10, 18, 20, 23 y 27.

Soles: 01 06.

El sorteo millonario del Eurojackpot se lleva a cabo dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Los resultados se publican a las 19:00 horas.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con un fecha de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Eurojackpot, únicamente tienes 30 días naturales contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el único comprobante válido para solicitar el pago.

Eurojackpot: cómo se gana

Como cada martes, se
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de la Eurojackpot (Loterías y Apuestas del Estado)

Para participar en el Eurojackpot solo necesitas dos euros y elegir al menos siete números que formarán parte de tu combinación ganadora.

Esta combinación ganadora está dividida en dos: la primera parte son cinco dígitos que tienes que escoger entre el 1 y el 50. Mientras que la segunda parte, los dos números restantes llamados “soles”, los debes elegir entre el 1 y el 12.

Para aumentar la posibilidades de ganar, tienes la oportunidad de elegir una combinación múltiple, para tener una combinación ganadora de hasta 15 números, 10 de tu combinación base y cinco de soles.

Si no sabes qué combinación ganadora elegir, puedes escoger la opción de “modo aleatorio” y así se te dará una serie de números al azar para tu apuesta.

Finalmente, selecciona el número de sorteos consecutivos en los que quieras participar y espera la publicación de los resultados.

Se gana el premio mayor quien acierte a los siete números de la combinación ganadora, sin embargo, se entregan premios desde los tres aciertos.

Recuerda que el Eurojackpot se juega cada martes y viernes, con un premio mayor de al menos 10 millones de euros.

Eurojackpot se juega en once países del continente europeo que incluyen Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 250 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Eurojackpot
Los pasos para jugar Eurojackpot son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Eurojackpotespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Esta lotería lleva a cabo cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este martes

Cupón Diario de la Once:

La periodista Tatiana Schlossberg, nieta de J. F. Kennedy, muere a los 35 años por cáncer

Schlossberg padecía una leucemia agresiva y poco común que le fue diagnosticada después del nacimiento de su segunda hija

La periodista Tatiana Schlossberg, nieta

Resultados ganadores de Bonoloto del 30 de diciembre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados ganadores de Bonoloto del

Top 10 Disney+ España: Zootrópolis arrasa con el ranking de las producciones más vistas que se roban la atención del público

Tras el estreno de la segunda película, esta primera parte ha escalado hasta la cima de los temas más reproducidos por los usuarios españoles

Top 10 Disney+ España: Zootrópolis

Laura, una de las vecinas de la Casa de Alba que debe dejar su piso tras 20 años: “Son 80 viviendas que ahora puedes meter en el mercado para especular”

Los inquilinos de varios edificios situados en la calle Manuel y Duque de Liria de la capital, propiedad del ducado, han recibido una carta en la que se les insta a marcharse. Una de las afectadas ha hablado con Infobae España

Laura, una de las vecinas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Laura, una de las vecinas

Laura, una de las vecinas de la Casa de Alba que debe dejar su piso tras 20 años: “Son 80 viviendas que ahora puedes meter en el mercado para especular”

Jorge Torre, creador de la baliza V16: “Muchas personas son atropelladas o corren riesgo de serlo mientras ponen los triángulos”

Marcos, doctor, sobre los perros: “Si tienes un cachorro y te muerde, pega un grito agudo y haz un poco de drama”

Una factura de hotel a nombre de la exsuegra de Ábalos, menús infantiles o una mariscada de casi 200 euros para uno, entre los gastos en efectivo del PSOE

Mueren dos españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Un trabajador pide un aumento y su empresa le cita para su despido: el abogado denuncia prácticas irregulares y potencialmente ilegales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Transportes aprueba que se suban los peajes de las autopistas en 2026: hasta un 4,7% y nuevas medidas de apoyo a usuarios habituales

Adiós a las ayudas para calderas de gas: qué indica la normativa europea y cuáles son las alternativas que sí se pueden financiar

DEPORTES

Sancionan a un policía por

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”

El curioso entrenamiento de Alcaraz para practicar el saque con su nuevo entrenador Samu López