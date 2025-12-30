España

Muere el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

Marugán permaneció en el Congreso de los Diputados desde 1982 hasta 2011, sumando ocho legislaturas y tres décadas como representante, además de ser Defensor del Pueblo en funciones y Adjunto Primero entre 2017 y 2021

Francisco Fernández Marugán, exdirigente socialista con una larga trayectoria en la política española, ha fallecido a los 79 años. La noticia la han confirmado a EFE fuentes del PSOE, partido en el que militó desde 1974 y al que dedicó gran parte de su vida pública. Nacido en Cáceres en 1946 y economista de formación, Fernández Marugán consiguió su primer escaño en el Congreso de los Diputados en 1982. Permaneció en la Cámara durante ocho legislaturas, hasta 2011, sumando casi tres décadas como representante. Su recorrido político estuvo vinculado al sector conocido como ‘guerrista’, y en 1984 pasó a formar parte de la Ejecutiva Federal del PSOE.

A lo largo de los años, asumió diversas responsabilidades dentro del partido, entre ellas las áreas de Finanzas y la tesorería, cargo que ocupó de manera temporal tras la salida de Guillermo Galeote, en el contexto del proceso de investigación del ‘caso Filesa’ sobre financiación irregular. En esa etapa, Fernández Marugán jugó un papel clave en la redacción de la ley de financiación de partidos políticos y participó en la elaboración de la ley de huelga. Además, estuvo presente en la preparación de programas electorales socialistas.

En 2017, asumió la dirección en funciones de la institución del Defensor del Pueblo, cargo que desempeñó hasta noviembre de 2021, tras la dimisión de Soledad Becerril y antes de la llegada de Ángel Gabilondo. Previamente, en 2021, había sido nombrado adjunto primero del Defensor del Pueblo.

La noticia de su fallecimiento ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, donde compañeros de partido y figuras públicas han compartido mensajes de pésame y reconocimiento. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se refirió a Fernández Marugán como “gran político y excelente diputado”, resaltando una trayectoria marcada por la igualdad, la honestidad y el compromiso social. El exdiputado Eduardo Madina también se sumó a las muestras de afecto: “Un gran socialista extremeño y uno de los mejores diputados que conocí. Trabajar a su lado, durante algunos años en el Congreso, fue una enorme suerte”. Fernández Marugán dejó huella en el Parlamento y en el partido, especialmente en áreas relacionadas con la gestión económica y la elaboración normativa. Su paso por la política queda reflejado en su implicación en asuntos clave de la historia reciente del PSOE.

*con información de EFE

