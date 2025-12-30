El informe forense solicitado por el PSOE descarta financiación ilegal pero detecta gastos “llamativos” en la etapa de Ábalos

El informe forense encargado por el PSOE a dos catedráticos del departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid concluye que no existen indicios de financiación ilegal en el partido. El análisis, elaborado por Félix Alberto Vega Borrego y César Martínez Sánchez, revisa los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024, así como los fondos de la caja en metálico. Según recoge EFE, el documento descarta la presencia de fondos no declarados o movimientos económicos sin trazar, pero sí identifica algunos gastos “llamativos” asociados a la Secretaría de Organización que dirigía José Luis Ábalos.

Entre esos cargos, el informe menciona una comida para nueve personas celebrada el Día de Navidad de 2019 en Valencia y desembolsos “extraordinarios” en la marisquería La Chalana. Estos gastos llegaron a representar entre el 4 y el 25 por ciento, según el año, del total de 126.858 euros gestionados por el departamento de Ábalos entre 2017 y 2020. El análisis fue realizado tras el anuncio del PSOE en julio, en respuesta a una investigación judicial que afecta tanto a Ábalos como a Santos Cerdán, los dos últimos secretarios de Organización del partido.

El sistema de caja del PSOE es “coherente, cerrado y verificable”, según el informe

El informe, consultado por EFE, detalla que la mayor parte de los fondos provienen de la cuenta bancaria del PSOE en BBVA y, de forma puntual, de operaciones calificadas como “esporádicas y plenamente identificadas”, como la venta de merchandising, de chatarra o la obtención de un premio de lotería. Estos ingresos atípicos sumaron 7.283 euros y suponen el 1 por ciento del efectivo total.

En el periodo analizado, el PSOE destinó 940.388 euros a la caja del partido. De esa cantidad, 126.858 euros se asignaron hasta 2020 a la Secretaría de Organización. Ábalos recibió 19.637,97 euros hasta 2019, mientras que Koldo García recibió 11.291,33 euros entre 2017 y 2019. Santos Cerdán, por su parte, percibió en efectivo 7.433 euros entre 2023 y 2024, con tres liquidaciones por valores de 237,83; 374,2 y 186,55 euros.

El texto subraya que el sistema de caja del PSOE es “coherente, cerrado y verificable”, ya que “todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas”. Además, en cada pago se identifica al perceptor y al área orgánica correspondiente, y no se aprecian movimientos de efectivo ajenos al circuito ordinario de tesorería.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado que el partido ya ha tomado medidas contra el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y ha tachado de "falsedades" las últimas declaraciones realizadas por su hijo Víctor Ábalos. (Fuente: PSOE)

Pagos cuya explicación “no resulta evidente”

El informe detalla que los gastos pasados por la Secretaría de Organización durante la gestión de Ábalos incluyen liquidaciones que superan los 2.000 euros e integran múltiples recibos. La mayoría corresponde a restaurantes en el eje Madrid-Valencia, con un gasto habitual que no supera los 60 euros por comensal. No obstante, aparecen excepciones como tres facturas en un solo día para las que “no resulta evidente la explicación”, dos recibos en La Chalana a las 23:58 de un día de enero de 2020, un menú por 332 euros en ese restaurante y otro de cien euros por persona tras una comida de centollo y ostras. En 2018, los gastos superiores a 60 euros por comensal representaban el 4 por ciento, porcentaje que subió al 25 por ciento en 2020.

El informe también señala gastos en un restaurante de La Massana (Andorra) y facturas de Bruselas y Brujas, en Bélgica, consideradas localizaciones “llamativas”. Según el análisis, “en general no consta la forma específica” en que se realizaron los pagos ni el destinatario, aunque en algunos comprobantes figuran los nombres de Ábalos o de su asesor Koldo García. En una ocasión, el recibo aparece a nombre de la ex suegra de Ábalos.

Las hojas de liquidación, conservadas por el partido, solían ir a nombre de Ábalos y contaban con el visto bueno del responsable de administración. En 2017, algunos comprobantes estaban firmados por Francisco Salazar, entonces secretario adjunto.

Tras recibir el informe, el PSOE descarta la existencia de financiación ilegal, pero señala que queda pendiente cotejar los comprobantes de gastos y transportes con la agenda de la Secretaría de Organización. Corresponde ahora, según indican fuentes socialistas a EFE, determinar si las personas investigadas utilizaron al PSOE para imputar gastos ajenos a su actividad política y establecer si existió algún tipo de estafa que pudiera haberlos perjudicado al partido.