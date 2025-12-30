El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez”

Imagen de archivo del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. (EFE/ Ana Escobar)

El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE comparecerá el próximo 8 de enero en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, tres semanas después de que hiciese lo propio Santos Cerdán. Así lo ha anunciado la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, quien ha descrito al exdiputado socialista como el “hombre para todo” para Sánchez.

“Ábalos no es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez y tiene la llave de la caja fuerte de los secretos del sanchismo. Queremos que venga al Senado y que la abra de par en par delante de todos los españoles”, ha proclamado García.

La portavoz popular ha insistido en que el exministro de Transportes “no era un desconocido para Sánchez”, como tampoco lo era él para el presidente del Gobierno. “Compartieron poder en la mesa de Ferraz y en Moncloa, y compartieron vacaciones y fiestas familiares. Ábalos tiene dos opciones: colaborar con la verdad o proteger a Sánchez”, ha afirmado.

La solicitud de la comparecencia se comunicará ahora a la prisión de Soto del Real, a Instituciones Penitenciarias y al Tribunal Supremo, quienes deberá decidir si puede acudir al permanecer en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre. A partir de ahí, ha señalado García, “determinaremos como proceder”. Precisamente, el Tribunal Supremo ha convocado una vista para el próximo 15 de enero en la que analizará el recurso de apelación que presentó Ábalos contra su entrada en prisión provisional por el ‘caso Koldo’.

El PP citó en diciembre por segunda vez al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien también estuvo en prisión preventiva, pero en el momento en el que compareció en la Cámara Alta ya se encontraba en libertad provisional. El precedente más reciente de una persona que estaba en prisión y compareció ante una comisión de investigación en las Cortes Generales se produjo en febrero de 2025, cuando la comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas perpretados en Cataluña en 2017 interrogó a Mohamed Houli Chemlal, que estaba condenado por estos ataques terroristas. En esta ocasión, el juez de vigilancia penitenciaria autorizó su salida para ser interrogado, y su comparecencia se produjo en medio de un amplio despliegue policial.

Zapatero se sentará en enero, pero no concreta fecha

Quien también se sentará en la comisión es el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Los populares adelantan que será en el mes de enero, pero todavía no han señalado ninguna fecha en el calendario. Con todo, Alicia García ha insistido en que Zapatero es “el padre del sanchismo” y ha exigido explicaciones por si hubo “un chivatazo” en su reunión con un directivo de Plus Ultra.

La portavoz popular le preguntará, entre otros asuntos, por la reunión secreta de Zapatero en el parque del Pardo un día antes de que la Policía Nacional registrase la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales del rescate del Gobierno de España. El PP considera que “pudo haber un chivatazo” y que por ello “se va a sustanciar esa comparecencia”.

Feijóo y su testifical ante la jueza de la DANA

García también se ha referido a la comparecencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la jueza de Catarroja que tendrá lugar un día antes, el 9 de enero, vía telemática.

Preguntada por esta cuestión por los periodistas, García ha asegurado que Feijóo dio este martes las explicaciones oportunas y ha defendido que “quedó claro que el presidente entrego los mensajes solicitados”, refiriéndose a la entrega de las conversaciones intercambiadas entre el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el líder del PP nacional durante el día de la DANA.

“El presidente no tiene nada que esconder, ha colaborado y colaborará con la Justicia”, ha apuntado García, para después apostillar que “la posibilidad de declarar presencial o por videoconferencia es un derecho reconocido”.