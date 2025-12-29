Miguel Ángel Mejías, abogado, alerta sobre el modo incógnito: “Cada vez que entras a una web, dejas un rastro digital”

Historial de búsqueda (Crédito: Freepik)

Miguel Ángel Mejías, abogado y creador de contenido, advierte en unos de sus vídeos que durante años, el modo incógnito de Google y otros navegadores se ha presentado como una herramienta para navegar de forma privada. Sin embargo, el experto alerta que esta función está lejos del anonimato que los usuarios solemos creer. Es cierto que el modo incógnito evita que se guarde el historial, aunque no impide que se genere un rastro digital.

“Cada vez que entras a una web en modo incógnito, dejas un rastro digital: tu IP, la hora exacta, el tipo de dispositivo, tu ubicación aproximada y muchas más cosas que tú no ves”, destaca Mejías. Este tipo de información no es visible para el internauta, pero sigue existiendo y puede ser almacenada por distintos registros o incluso estafadores digitales.

En el vídeo, el principal problema planteado es pensar que el modo incógnito realmente está ocultando al completo nuestra actividad. En realidad, su función es más limitada. Solo evita que tu historial o las cookies se guarden en el navegador, pero el resto de información sigue registrándose.

¿Quién puede acceder?

El rastro creado puede ser accesible para muchas entidades. En primer lugar, para cualquier persona con acceso físico al dispositivo. En el caso de una investigación judicial, estos datos que creemos que son eliminados, pueden ser solicitados por un juez o la policía y utilizados como prueba en el proceso penal.

Modo Incógnito de Chrome (Europa Press)

No obstante, el riesgo no se limita a cuestiones legales, ya que la información generada al navegar puede ser también aprovechada por ciberdelincuentes. Estos la pueden utilizar para suplantar identidades, enviar enlaces maliciosos y estafarnos e incluso intentar acceder a cuentas personales y a datos bancarios.

También debemos tener en cuenta el lugar en el que hacemos las búsquedas, pues la persona u organización dueña de la red Wi-Fi podría acceder a nuestra información. Muchas empresas consultan su actividad online para asegurarse de que se cumple con las políticas.

¿Cómo evitar esta filtración de información?

Aunque eliminar por completo el rastro digital es prácticamente imposible, existen medidas para reducir la información. Una de ellas es revisar y borrar la actividad registrada por Google en sus propios servicios. Para hacerlo, basta con acceder a ‘myactivity.google.com’, iniciar sesión y seleccionar la opción de eliminar actividad. En el menú, se puede elegir borrar los datos desde siempre, lo que permite limpiar gran parte del historial de la cuenta.

Una de las mejores medidas sería a través de una red privada (VPN). La VPN cifra la conexión a internet de quien la use, lo que permitiría utilizar redes forma segura, al agregar más privacidad. También impide que ciber estafadores y organizaciones puedan recopilar información.

Recomendaciones de las autoridades sobre ciberdelincuentes - Gaula Policía

El mensaje del experto es claro: la privacidad en internet no depende de una sola herramienta sino de diferentes hábitos y de la seguridad. El modo incógnito puede ser útil en algunas situaciones, pero no debemos confundirlo con la privacidad y la protección.