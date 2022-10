Cinco recomendaciones para navegar de forma segura en Google Chrome

Navegación segura con Google Chrome (Google)

Los cibercriminales, en sus constantes intentos por vulnerar la seguridad de los dispositivos, desarrollan una serie de métodos y estrategias que utilizan para infiltrarse en las computadoras, laptops y smartphones de los usuarios. Por su parte, las personas tienen la capacidad de evitar caer en engaños y estafas.

Sin embargo, dejar la seguridad de la navegación únicamente en manos de los usuarios sería un error, pues los navegadores tienen mayor capacidad para prevenir los ataques informáticos y dar herramientas adicionales a las personas para asegurar que su experiencia no sea afectada por un ciberataque.

Es por ello que Google Chrome ha desarrollado una serie de mecanismos que ayudarán a los usuarios a tener una navegación mucho más segura.

Mantener actualizado Google Chrome

Los ciberdelincuentes se actualizan y mejoran sus métodos de infiltración con el paso del tiempo y para evitar que logren su cometido es necesario que los navegadores se mantengan actualizados y mejoren sus sistemas de seguridad constantemente por medio de parches en caso de que se detecten posibles riesgos de vulneración.

Para una navegación segura, es necesario mantener el Google Chrome actualizado en su versión más reciente. (Google)

Tratamos de acortar el tiempo entre el descubrimiento o el informe de un error de seguridad y el lanzamiento de una solución”, dice Amy Ressler, gerente de programas técnicos de seguridad, quien además indica que existe una brecha entre el periodo en el que se lanza la corrección en Google y el usuario la llega a instalar en su dispositivo.

Si bien Chrome tiene la capacidad de actualizar su versión de forma automática, si al final no se cierra el navegador, los cambios no se producen y, mientras más tiempo pase sin aplicarse, más tiempo pasará sin que el navegador proteja al usuario ante posibles vulneraciones.

Utilizar contraseñas seguras y únicas

Los usuarios necesitan establecer contraseñas adecuadas para mantener la seguridad de sus cuentas en diferentes sitios web o plataformas de servicios online. De preferencia, estas deben tener más de 14 caracteres, usar mayúsculas y minúsculas, incluir números y símbolos especiales (!”#$%&/=?).

Para una navegación segura, es necesario que las contraseñas de los sitios web que se visiten sean únicas y seguras. (Google)

Además, cada uno de los sitios debe tener una contraseña única particular que reduzca la posibilidad de que, durante un eventual ataque cibernético, la vulneración de una cuenta no comprometa la seguridad de otra.

“Si su contraseña se ve comprometida a través de un ataque de phishing o una violación de seguridad”, dice el ingeniero de software de seguridad Nwokedi Idika, “usar una contraseña única en cada sitio reduce su valor para un atacante porque solo brinda acceso a un solo sitio, no a varios”.

Además, Google Chrome tiene un gestor de contraseñas integrado que sugiere claves de acceso seguras y que puede recordar para que los usuarios no tengan que introducirlas constantemente.

No ignorar las advertencias de descargas de Google Chrome

La navegación segura de Google Chrome permite que los usuarios puedan ver cuándo una descarga que se inicia en un sitio web no es segura y podría contener potencialmente algún tipo de malware, por lo que si esta notificación aparece, es mejor no insistir en la descarga y evitar posibles vulneraciones.

Para una navegación segura, es necesario hacer caso a las advertencias de descargas en Google Chrome. (Google)

“Escuchamos comentarios de personas que piensan que Google desaprueba esa descarga o software, por lo que ignoran la advertencia, pero el archivo es en realidad malicioso”, dice el ingeniero de software de Google, Daniel Rubery.

Además, debido a que algunos software antivirus pueden considerar como malware algunos archivos de bajo riesgo, Google ha reevaluado su sistema de detección para que se reduzcan estas advertencias en caso de archivos con bajas probabilidades de infección, por lo que se puede entender claramente que cuando el mensaje de advertencia aparece, es porque la amenaza es real y altamente probable.

Navegar con protección mejorada

Esta función puede activarse durante la navegación en Google Chrome, de forma que los usuarios puedan tener una experiencia aún más segura en el programa. Esta característica aumenta la variedad de situaciones y archivos que pueden ser potencialmente peligrosos.

Para una navegación segura, es importante activar la seguridad mejorada en Google Chrome. (Google)

“Al habilitar la protección mejorada, está permitiendo que Chrome use la inteligencia de amenazas más reciente y las protecciones de usuario más avanzadas para mantenerlo seguro mientras navega”, indica el ingeniero de software de seguridad Javier Castro.

Según los datos de la empresa de tecnología, las personas que utilizan la Navegación segura mejorada son objeto de phishing entre un 20 y un 35 % menos.

Habilitar la autenticación en dos pasos

Esta forma de seguridad no es única de Google Chrome, sino de otros servicios en internet. Esta función puede usarse para detectar intentos de acceso no autorizado a las cuentas de redes sociales, plataformas, servicios, entre otros sitios web. Los cibercriminales no solo necesitarán la contraseña del usuario, sino también la confirmación del mismo por medio de un mensaje o notificación al dispositivo personal del usuario para tener acceso a su perfil.

Para una navegación segura, es importante activar la autenticación en dos pasos en Google Chrome.

“Es fácil de encender y solo tiene que usar su teléfono la primera vez que inicia sesión en cada uno de sus dispositivos. Si un atacante obtiene su contraseña en línea e intenta iniciar sesión, será bloqueado porque no tiene su teléfono”, indica Diana Smetters, la ingeniera de Google.

