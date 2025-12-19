Más problemas para los ruralistas franceses: cortaron carreteras porque un virus afecta a su ganado y la ley los obliga a sacrificarlo

Los ruralistas franceses cortaron carreteras

Los agricultores continuaron bloqueando carreteras en el suroeste de Francia este viernes, mientras los sindicatos se reunían con el primer ministro Sébastien Lecornu sobre cómo abordar la enfermedad de la piel nodular, un brote entre el ganado que ha alimentado una nueva ola de protestas de agricultores en el sur de Francia.

En la ciudad sureña de Aviñón, los agricultores que protestaban encendieron hogueras frente a un edificio administrativo y arrojaron montones de productos como manzanas y zanahorias a lo largo de sus barricadas.

La propagación de la dermatosis nodular contagiosa, un virus que afecta al ganado, ha reavivado el descontento entre los agricultores, por lo que consideran un declive a largo plazo de la agricultura francesa debido a la competencia extranjera y una regulación excesiva.

La normativa francesa exige el sacrificio de todo el rebaño cuando se detecta un brote, una medida que algunos sindicatos consideran excesiva y cruel. Se han sacrificado unas 3.000 cabezas de ganado desde junio.

Las autoridades afirman que esta política es necesaria para detener la propagación de la enfermedad en Francia, que tiene la cabaña ganadera más grande de la Unión Europea.

Los agricultores continuaron bloqueando carreteras en el suroeste de Francia este viernes

Algunos sindicatos de agricultores afirman que esta política destruye los medios de vida de sus agricultores, sumándose a profundos agravios que incluyen el acuerdo comercial planeado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Francia desplegó su ejército para acelerar la vacunación del ganado contra la dermatosis nodular contagiosa el jueves, buscando contener el brote de dermatosis nodular contagiosa.

Francia adquirió 400.000 dosis de vacunas de los Países Bajos para ampliar su stock de 500.000 vacunas. Un avión de transporte militar A400M entregó las dosis adicionales a una base militar en la ciudad de Toulouse, y el ejército ayudará a vacunar a unas 750.000 vacas.

“Ahora nos piden que ampliemos las zonas de vacunación. Las vacunas deben llegar al territorio lo antes posible”, declaró el secretario general del sindicato ‘Jóvenes Agricultores’ (Jeunes Agriculture), tras reunirse con Lecornu.

El gobierno también está reclutando varias docenas de médicos veterinarios del ejército para ayudar con el programa de vacunación en las zonas del sur, incluida la remota región de Ariège, donde hay pocos veterinarios civiles disponibles.

Las autoridades completarán el programa de vacunación en un mes.

Los manifestantes encendieron hogueras frente a un edificio administrativo y arrojaron manzanas y zanahorias a lo largo de sus barricadas

La UE apuesta por el 12 de enero para la firma del acuerdo con el Mercosur

En otro orden, los países del Mercosur se reunieron este viernes en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu pendientes de las tratativas en el seno de la Unión Europea, que espera firmar el acuerdo comercial entre ambos bloques el 12 de enero.

La Comisión Europea confirmó el jueves que el tratado, negociado durante más de un cuarto de siglo, no sería rubricado el sábado en esta ciudad del sur de Brasil como estaba previsto.

Si bien el bloque sudamericano -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y la mayoría de países europeos estaban listos para la firma, los reclamos de los agricultores de Francia e Italia impidieron el consenso necesario.

Una fuente de la Comisión y dos diplomáticos señalaron en Bruselas que la nueva fecha prevista es ahora el 12 de enero en Paraguay.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró la víspera “confiada” en la posibilidad de cerrar el acuerdo en enero.

“La cuestión ya no es si el acuerdo se firmará, sino cuándo”, declaró por su parte un portavoz del gobierno alemán.

Brasil ostenta la presidencia rotativa del Mercosur y su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves que transmitirá la petición de aplazar la firma en la cumbre del sábado a sus homólogos del Mercosur.

Lula contó que la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, le pidió “paciencia de una semana, diez días, un mes” para firmar el pacto.

El acuerdo daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo.

(Con información de Reuters y AFP)