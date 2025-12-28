España

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

El demandante atribuyó la caída de los árboles al mal estado del arbolado, mientras que la empresa maderista alegó que se trató de un fenómeno meteorológico excepcional conocido como “Kurt”

Guardar
Efectivos del cuerpo de bomberos
Efectivos del cuerpo de bomberos junto al árbol caído a causa de las fuertes rachas de viento.(EFE/ Rodrigo Jimenez)

Nadie en la familia de D. Lorenzo (nombre ficticio) imaginó que una tormenta podría desencadenar un conflicto que llegaría hasta el Tribunal Supremo. Todo comenzó en 2017, cuando varios árboles de la finca colindante, propiedad de la empresa Comunidad de Bienes (C.B.), cayeron sobre el cierre metálico que protegía las tierras arrendadas por D. Lorenzo a sus padres en A Coruña. La reclamación de una indemnización por los daños en el vallado, presentada por el arrendatario, terminó en una batalla legal que se acabó resolviendo casi una década después, el pasado 3 de diciembre.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a la posibilidad de que un arrendatario reclame en nombre propio la compensación por los daños sufridos en bienes que no le pertenecen. La sentencia, dictada el tres de diciembre de 2025, confirma que la legitimación activa para reclamar la indemnización corresponde únicamente a los propietarios del terreno, en este caso, los padres de D. Lorenzo.

Las tierras, explotadas por D. Lorenzo en virtud de un contrato de arrendamiento firmado con sus padres, estaban destinadas a la cría de conejos tras obtener la correspondiente autorización administrativa en junio de 2014. El cierre, que rodeaba la totalidad de ambas parcelas, había sido instalado previamente por los propietarios, D. Eduardo y D.ª Pura, quienes también se encargaron de las reclamaciones administrativas y extrajudiciales por los daños sufridos.

La empresa maderera defiende que fue por un fenómeno meteorológico “excepcional”

La caída de los árboles, ocurrida en los primeros meses de 2017, fue atribuida por la parte demandante al mal estado del arbolado, mientras que la empresa maderista alegó que se trató de un fenómeno meteorológico excepcional conocido como “Kurt”. El propietario de las fincas documentó los daños mediante acta notarial y remitió una reclamación extrajudicial, aunque fue el arrendatario quien finalmente interpuso la demanda civil. Durante el procedimiento, la cuantía reclamada se modificó y se presentaron informes periciales que valoraron los daños en el cierre metálico.

El Tribunal Supremo niega una indemnización de 135.000 euros a una mujer con cáncer por ocultar su estado de salud.

La demanda de D. Lorenzo fue desestimada en primera instancia, inicialmente por considerar que la caída de los árboles se debió a fuerza mayor. En la segunda instancia, la Audiencia Provincial de A Coruña apreció de oficio la falta de legitimación activa del arrendatario, al entender que las acciones para reclamar la indemnización correspondían exclusivamente a los titulares del bien afectado.

El Tribunal Supremo ha subrayado que el arrendatario queda fuera del proceso indemnizatorio en este tipo de ocasiones, incluso aunque sea el explotador de la finca y sufra las consecuencias directas del siniestro. La resolución ha obligado a D. Lorenzo a asumir las costas judiciales y la pérdida de los depósitos constituidos durante el proceso.

Temas Relacionados

indemnizacionestormentasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Muere el empresario y exvicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí, a los 71 años

El club azulgrana ha trasladado públicamente sus condolencias a través de un mensaje en X

Muere el empresario y exvicepresidente

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

El curioso plan de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en Roma: sin su hijo y tras el ingreso hospitalario de su abuela, Teresa de Borbón-Dos Sicilias

La pareja será recibida por el papa León XIV en una audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano

El curioso plan de Martínez-Almeida

Dejar de beber durante un mes mejora el sueño, la salud y el estado de ánimo

Una revisión científica de la Universidad de Brown ha mostrado los beneficios de evitar el alcohol durante un mes

Dejar de beber durante un

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

La última vez que fue vista vestía pantalón negro, jersey rojo, chaquetón negro y auriculares verdes

Una joven de 23 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una joven de 23 años

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

Puigdemont se “alegra mucho” del reconocimiento israelí de Somalilandia y celebra que abra “la puerta a otros reconocimientos internacionales”

España condena el ataque ruso contra Kiev en vísperas de la reunión Trump-Zelenski para impulsar un acuerdo de paz

Aragón se queda sin frente amplio de izquierda: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde concurrirán por separado en las autonómicas del 8 de febrero

ECONOMÍA

Muere el empresario y exvicepresidente

Muere el empresario y exvicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí, a los 71 años

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El euro llegará el 1 de enero a una Bulgaria sin Gobierno y entre incertidumbre: “Todo va a ser un caos”

DEPORTES

Muere Rafa Viteri, el legendario

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”