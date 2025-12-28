Tarifa de la luz en España este lunes

El precio de la luz cambia diariamente (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este lunes 29 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la energía eléctrica cambia constantemente por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 29 de diciembre

Precio medio: 107.52 euros por megavatio hora

Precio más alto: 165.5 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 87.5 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este lunes 29 de diciembre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 103.06 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 95.37 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 91.23 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 89.61 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 87.5 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 87.5 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.54 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 110.48 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 123.03 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 126.59 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 109.47 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.5 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 91.92 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 90.38 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 91.29 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 96.73 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 104.5 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 116.08 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 155.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 165.5 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 133.51 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 105.7 euros por megavatio hora.